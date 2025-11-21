user icon
Norris snel, putdeksel zorgt voor chaos: dit vertellen de eerste Las Vegas-data echt

Norris snel, putdeksel zorgt voor chaos: dit vertellen de eerste Las Vegas-data echt
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 12:35
  • Door: Koen Bol

De eerste trainingsdag op vrijdag in Las Vegas heeft wel informatie opgeleverd, maar nog lang niet het complete beeld waar de teams op hadden gehoopt. Wat meteen opviel: precies zoals we in de Preview voorspelden, werd het een sessie op een koude baan met nauwelijks grip, vooral in de eerste runs. De combinatie van nachttemperaturen rond de 12 graden en een baan die nog geen grip had, zorgde voor veel glij momenten en weinig vertrouwen. 

Daarbovenop kwam een loszittende putdeksel, die in FP2 voor de nodige chaos zorgde. De sessie werd uiteindelijk hervat, maar de geplande long runs waren daardoor wel korter en een stuk rommeliger dan teams hadden gewild. 

Wat we voorspelden vs. wat we zagen 

1. Nauwelijks grip en koude baan: volledig bevestigd 

Coureurs klaagden direct over een baan die weinig grip had. De eerste rondes bestonden vooral uit de zoektocht naar banden temperatuur, vooral in de remzones richting bocht 14 en op het eerste deel van de Strip. Dat sluit precies aan bij de vooraf geprojecteerde opwarm problemen: banden hadden meer dan één volledige ronde nodig om bruikbaar te worden, en veel coureurs kozen voor langere out-laps en twee prep-laps voordat ze echt gingen aanzetten. 

2. Bandenbeeld: zachte set werkt voor snelheid, long runs ontbreken nog 

De C3/C4/C5-set van Pirelli gedroeg zich zoals verwacht: 

● Soft (C5): goede grip voor een snelle ronde, maar lastig constant te houden op een koude baan. 

● Medium (C4): lijkt de raceband te worden, maar dat is nog niet met echte long runs onderbouwd. Hopelijk zien we hier in FP3 meer van. 

● Hard (C3): nauwelijks gebruikt, vooral vanwege de temperatuur. 

Door de onderbreking in FP2 kwamen veel teams niet verder dan korte runs van 3–6 rondes. Daarmee is er op dit moment geen betrouwbaar beeld van de banden degradatie over langere stints. Analisten spreken terecht van “meer vragen dan antwoorden” na dag één. En dat heb ik ook. 

De snelheid: Leclerc én Norris zetten de toon

FP1 – Leclerc begint sterk, Hamilton blijft wederom achter 

Charles Leclerc opende de dag met de snelste tijd in FP1, gevolgd door Alex Albon en Yuki Tsunoda. Max Verstappen sloot de sessie af als vierde. 

Daarmee lijkt de Ferrari van Leclerc opnieuw sterk op een baan die nog niet de nodige grip heeft. Iets wat in eerdere koude weekenden eerder voorkwam.. 

FP2 – Norris bovenaan, Antonelli verrast 

In FP2 was het Lando Norris die vroeg een snelle run op de softs neerzette en daarmee de snelste tijd van de dag noteerde. Kimi Antonelli zette een opvallende P2 neer met slechts 0,029 seconden verschil. De Mercedes voelde in de langzamere secties direct competitief. Leclerc zat er weer goed bij, ondanks een vroeg einde aan zijn sessie door een vermoedelijk versnellingsbakprobleem. 

Achterin het veld zaten teams op een verschillend programma, waardoor de absolute verschillen nog weinig zeggen. Piastri, die eerder aangaf dat Las Vegas mogelijk minder goed bij de McLaren zou passen, reed geen representatieve soft-run. Dat verklaart zijn positie, ondanks dat Norris bovenaan stond, McLaren verdeelde de programma’s duidelijk anders. 

Putdeksel-incident: FP2 opnieuw onderbroken in Las Vegas 

Bij bocht 17 kwam opnieuw een putdeksel los, een pijnlijke herinnering aan 2023. Het veroorzaakte een rode vlag en een lange pauze. Belangrijk detail: de sessie werd daarna alsnog hervat. 

Maar het effect was duidelijk: 

● long runs waren korter dan gepland 

● teams konden de bandenslijtage nauwelijks testen 

● de long runs zijn verschoven naar FP3 (waar dat normaal niet helemaal de bedoeling is) 

Wie staat er het beste voor? 

McLaren 

Norris staat er goed bij op één ronde. De auto lijkt comfortabeler te worden naarmate de baan meer grip krijgt. Nog geen data over racepace.

Ferrari 

Leclerc voelt zich duidelijk prettig op het koude asfalt. Betrouwbaarheid is een aandachtspunt na zijn stilvalmoment in FP2. 

Mercedes 

Antonelli’s P2 is interessant omdat de snelheid in de langzame secties echt lijkt te kloppen. Daarnaast lijkt Antonelli in de laatste races steeds beter te worden. 

Red Bull 

Verstappen liet geen snelle ronden zien. Zijn positie in de tijdenlijst zegt weinig. Het team heeft vooral data verzameld, geen prestaties getoond. 

Strategisch beeld na dag één 

Onze eerder voorspelde sleutelfactoren, koude banden, batterijbeheer en mogelijke neutralisaties, blijven volledig van kracht. 

Wat veranderd is: door het gebrek aan long runs wordt de strategie voor zondag waarschijnlijk onvoorspelbaarder dan normaal. Teams vliegen blinder richting de race dan ze zouden willen. 

FP3 wordt daarom veel belangrijker dan gebruikelijk: een combinatie van short runs, long runs én quali-simulaties moet nu in één sessie worden gepropt. Dan kan een heftige sessie gaan worden. 

De samenvatting: 

● De baan was koud met nauwelijks grip: voorspelling volledig bevestigd.

● Norris en Leclerc zijn de voorlopige referenties op één ronde. 

● De putdeksel-onderbreking beperkte long runs, maar FP2 werd wél hervat.

● McLaren-programma verklaart het verschil tussen Norris en Piastri.

● De race blijft een strategisch raadsel tot FP3 meer duidelijkheid geeft.

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

