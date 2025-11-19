De koude nachtrace van Las Vegas: waarom banden en batterijen de hoofdrol spelen

Las Vegas. Neon, casino’s, snelheid en glamour. Maar onder al die glitter & glamour schuilt dit weekend, misschien wel, de meest technische uitdaging van het seizoen. De Grand Prix van Las Vegas start zaterdagavond om 20:00 uur lokale tijd, dat is zondag 05:00 uur in Nederland, en dat maakt het een race in omstandigheden die Formule 1 nauwelijks kent.

Met een verwachte baan temperatuur van rond de 15 graden wordt dit een van de koudste races van het jaar. En juist dat maakt het spannend: koude lucht, glad asfalt en trage banden opwarming gaan bepalend zijn voor de race.

Het 6,2 kilometer lange stratencircuit telt in totaal 17 bochten, twee DRS-zones en het langste rechte stuk van het seizoen: de iconische 1,9 kilometer lange Las Vegas Strip. Het ziet eruit als Monza in neonverlichting, maar rijdt als een bevroren Baku.

Banden: zacht, maar moeilijk warm te krijgen

Pirelli brengt de zachtste bandenkeuze die het bedrijf heeft, namelijk de C3, C4 en C5-compound. Op papier zou dat voor grip moeten zorgen, maar van de voorgaande jaren weten we dat de teams het rubber nauwelijks op temperatuur krijgen.

Volgens simulaties van Pirelli duurt het 1,5 tot 2,5 rondes voordat de soft-band (C5) op de juiste tempratuur is. Wie te vroeg pusht, riskeert “graining”: en door deze kleine scheurtjes verliest de band snel grip.

Compound Opwarmtijd (rondes) Gem. degradatie/10 ronden Opmerkingen Soft (C5) ± 2,5 0,07 s/lap Hoge grip, maar gevoelig bij Safety Car herstarts Medium (C4) ± 2,0 0,05 s/lap Betrouwbare raceband Hard (C3) ± 1,5 0,03 s/lap Traag in quali, sterk op lange stints

De verwachting is dan ook dat tijdens de kwalificatie de coureurs minstens twee opwarmrondes moeten rijden voordat ze hun snelle ronde kunnen neerzetten, iets wat we normaal alleen bij extreem koude Europese races zien. Of wanneer een team last had om de banden aan de praat te krijgen.

In de race kan een late Safety Car dan ook echt alles veranderen: wie op een zachte compound rijdt, ziet de temperatuur binnen één ronde kelderen. En zal dus zeer waarschijnlijk de band niet op temperatuur krijgen voor de herstart.

Batterijmanagement wordt belangrijker dan DRS

De Strip is bijna twee kilometer lang, goed voor zo’n 25 seconden volgas. Wie daar dus slim met z’n batterij omgaat, kan het verschil gaan maken.

Volgens team inschattingen kan het één seconde eerder inzetten van het volledige elektrisch vermogen zo’n 5 tot 10 km/u extra topsnelheid opleveren, maar dat gaat dan uiteraard weer ten koste van de energie in de technische sectoren.

Sector Lengte (m) Energie-efficiëntie Kans op inhaalactie Strip Straight (T13–T14) 1.900 92 % ★★★★★ Sector 2 (bochten 5–9) 800 78 % ★★★ Sector 3 (T10–T12) 600 70 % ★★



De kou verlengt bovendien ook nog de remzones. Uit remacties zijn daarom ook niet zonder risico.

Safety Car-risico: hoog, maar niet extreem

Sinds de eerste editie in 2023 is duidelijk dat Las Vegas niet makkelijk is en zien we ook de nodige rijders fouten. De koude ondergrond en de betonnen muren laten weinig ruimte voor correctie. De FIA schat de kans op een Safety Car of Virtual Safety Car op ongeveer hetzelfde niveau als Baku en Singapore, waar gemiddeld bij 40–55 % van de races neutralisaties voorkomen.

Circuit Gem. incident-frequentie Kritische zone Singapore Hoog (> 50 %) T5 Baku Gemiddeld (~ 45 %) T3 Las Vegas Gemiddeld (~ 45 %) T1



De openingsbocht, een brede maar gladde linkerhoek, wordt het drukste knelpunt van het weekend.

Wie houdt het hoofd koel?

Zonder trainingsdata blijft het gissen, maar teams met sterke bandenopwarming hebben historisch voordeel in koude omstandigheden. McLaren liet in 2024 zien snel grip te vinden op lage temperatuur, terwijl Red Bull beter was in het beheersen van degradatie tijdens lange stints. Maar ook Mercerdes en Ferrari kunnen hier als verrassing uit de hoek komen.

Onze verwachting is dat McLaren sterk in de kwalificatie gaan zijn, Red Bull op zondag weer terug kan slaan.

Wat je moet weten:

● Verwacht glijdende auto’s in ronde 1–3.

● Medium-band kan de “joker” worden voor race-stabiliteit.

● Batterijmanagement is doorslaggevender dan DRS.

● Safety Car-kans rond het gemiddelde van andere stratencircuits.

● De race start zaterdag 20:00 uur (05:00 NL-tijd).