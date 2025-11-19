user icon
De koude nachtrace van Las Vegas: waarom banden en batterijen de hoofdrol spelen

De koude nachtrace van Las Vegas: waarom banden en batterijen de hoofdrol spelen
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 09:45
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Las Vegas. Neon, casino’s, snelheid en glamour. Maar onder al die glitter & glamour schuilt dit weekend, misschien wel, de meest technische uitdaging van het seizoen. De Grand Prix van Las Vegas start zaterdagavond om 20:00 uur lokale tijd, dat is zondag 05:00 uur in Nederland, en dat maakt het een race in omstandigheden die Formule 1 nauwelijks kent. 

Met een verwachte baan temperatuur van rond de 15 graden wordt dit een van de koudste races van het jaar. En juist dat maakt het spannend: koude lucht, glad asfalt en trage banden opwarming gaan bepalend zijn voor de race. 

Het 6,2 kilometer lange stratencircuit telt in totaal 17 bochten, twee DRS-zones en het langste rechte stuk van het seizoen: de iconische 1,9 kilometer lange Las Vegas Strip. Het ziet eruit als Monza in neonverlichting, maar rijdt als een bevroren Baku. 

Banden: zacht, maar moeilijk warm te krijgen 

Pirelli brengt de zachtste bandenkeuze die het bedrijf heeft, namelijk de C3, C4 en C5-compound. Op papier zou dat voor grip moeten zorgen, maar van de voorgaande jaren weten we dat de teams het rubber nauwelijks op temperatuur krijgen. 

Volgens simulaties van Pirelli duurt het 1,5 tot 2,5 rondes voordat de soft-band (C5) op de juiste tempratuur is. Wie te vroeg pusht, riskeert “graining”: en door deze kleine scheurtjes verliest de band snel grip.

Compound

Opwarmtijd 

(rondes)

Gem. degradatie/10 ronden

Opmerkingen

Soft (C5) 

± 2,5 

0,07 s/lap 

Hoge grip, maar gevoelig bij Safety Car herstarts

Medium 

(C4)

± 2,0 

0,05 s/lap 

Betrouwbare raceband

Hard (C3) 

± 1,5 

0,03 s/lap 

Traag in quali, sterk op lange stints

De verwachting is dan ook dat tijdens de kwalificatie de coureurs minstens twee opwarmrondes moeten rijden voordat ze hun snelle ronde kunnen neerzetten, iets wat we normaal alleen bij extreem koude Europese races zien. Of wanneer een team last had om de banden aan de praat te krijgen. 

In de race kan een late Safety Car dan ook echt alles veranderen: wie op een zachte compound rijdt, ziet de temperatuur binnen één ronde kelderen. En zal dus zeer waarschijnlijk de band niet op temperatuur krijgen voor de herstart. 

Batterijmanagement wordt belangrijker dan DRS 

De Strip is bijna twee kilometer lang, goed voor zo’n 25 seconden volgas. Wie daar dus slim met z’n batterij omgaat, kan het verschil gaan maken. 

Volgens team inschattingen kan het één seconde eerder inzetten van het volledige elektrisch vermogen zo’n 5 tot 10 km/u extra topsnelheid opleveren, maar dat gaat dan uiteraard weer ten koste van de energie in de technische sectoren. 

Sector 

Lengte (m) 

Energie-efficiëntie

Kans op 

inhaalactie

Strip Straight (T13–T14) 

1.900 

92 % 

★★★★★

Sector 2 (bochten 5–9) 

800 

78 % 

★★★

Sector 3 (T10–T12) 

600 

70 % 

★★


De kou verlengt bovendien ook nog de remzones. Uit remacties zijn daarom ook niet zonder risico. 

Safety Car-risico: hoog, maar niet extreem 

Sinds de eerste editie in 2023 is duidelijk dat Las Vegas niet makkelijk is en zien we ook de nodige rijders fouten. De koude ondergrond en de betonnen muren laten weinig ruimte voor correctie. De FIA schat de kans op een Safety Car of Virtual Safety Car op ongeveer hetzelfde niveau als Baku en Singapore, waar gemiddeld bij 40–55 % van de races neutralisaties voorkomen.

Circuit 

Gem. 

incident-frequentie

Kritische 

zone

Singapore 

Hoog (> 50 %) 

T5

Baku 

Gemiddeld (~ 45 %) 

T3

Las Vegas 

Gemiddeld (~ 45 %) 

T1


De openingsbocht, een brede maar gladde linkerhoek, wordt het drukste knelpunt van het weekend. 

Wie houdt het hoofd koel? 

Zonder trainingsdata blijft het gissen, maar teams met sterke bandenopwarming hebben historisch voordeel in koude omstandigheden. McLaren liet in 2024 zien snel grip te vinden op lage temperatuur, terwijl Red Bull beter was in het beheersen van degradatie tijdens lange stints. Maar ook Mercerdes en Ferrari kunnen hier als verrassing uit de hoek komen. 

Onze verwachting is dat McLaren sterk in de kwalificatie gaan zijn, Red Bull op zondag weer terug kan slaan. 

Wat je moet weten: 

● Verwacht glijdende auto’s in ronde 1–3. 

● Medium-band kan de “joker” worden voor race-stabiliteit. 

● Batterijmanagement is doorslaggevender dan DRS. 

● Safety Car-kans rond het gemiddelde van andere stratencircuits. 

● De race start zaterdag 20:00 uur (05:00 NL-tijd).

 

F1 Nieuws GP Las Vegas 2025

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.818

    Ik kijk wel in de loop van de ochtend naar die race, ik ga daar m'n warme nest niet voor uit.
    Dan kruip ik liever tegen die lekkere warme pisbillen aan van m'n meisje.

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 09:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
