De verschillen tijdens de eerste twee vrije trainingen in Las Vegas waren niet groot. Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes en uiteindelijk ook McLaren zaten dicht bij elkaar. George Russell verwacht dan ook dat de kwalificatie in 'Sin City' een meerkoppig gevecht kan gaan worden.

Op het stratencircuit van Las Vegas hebben de omstandigheden het Formule 1-veld een beetje door elkaar geschud. Daar waar McLaren normaal gesproken de beste auto heeft, oogden Charles Leclerc en Max Verstappen het snelst tijdens VT1. In de tweede oefensessie pakte Lando Norris weliswaar de snelste tijd, maar de WK-leider zal onwaarschijnlijk net zo'n gemakkelijk weekend hebben als in Mexico en in Brazilië.

Russell verwacht zware kluif in Las Vegas

Ook Russell merkte op dat de verschillen klein zijn tussen de topteams. De winnaar van vorig jaar verwacht dan ook geen makkelijke kwalificatie in Las Vegas. "We zitten in de mix. We moeten realistisch zijn. Er werden hoge verwachtingen van ons verwacht voor dit weekend", zo vertelde hij bij Sky Sports.

"We hebben de auto sinds vorig jaar flink veranderd. We hebben hem in de loop van het seizoen zeker beter gemaakt, maar misschien is hij daardoor niet zo competitief als 12 maanden geleden", voegde de Brit daaraan toe.

'Norris, Verstappen én Leclerc waren snel'

In de eerste oefensessie was Mercedes nog zoekende, maar in VT2 zaten zij er dichterbij. Russell hoopt dan ook met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een herhaling van 2024 te bewerkstelligen. Toen wist hij te winnen met toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton op de tweede plaats. "We zijn er nog steeds, of in de buurt daarvan, maar het scheelde niet veel. Lando was snel, Verstappen en Leclerc waren snel in VT1. Kimi was snel, dus het zal krap worden."

"Ik wil niet op de zaken vooruitlopen. We hebben de tijden niet bepaald nog niet echt gemaximaliseerd. We zijn er of daar in de buurt, maar het is zeker geen makkie", concludeerde Russell uiteindelijk.