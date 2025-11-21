user icon
Russell verwacht chaos in Las Vegas: "Een mix met Leclerc, Verstappen en Norris"
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 10:09
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

De verschillen tijdens de eerste twee vrije trainingen in Las Vegas waren niet groot. Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes en uiteindelijk ook McLaren zaten dicht bij elkaar. George Russell verwacht dan ook dat de kwalificatie in 'Sin City' een meerkoppig gevecht kan gaan worden. 

Op het stratencircuit van Las Vegas hebben de omstandigheden het Formule 1-veld een beetje door elkaar geschud. Daar waar McLaren normaal gesproken de beste auto heeft, oogden Charles Leclerc en Max Verstappen het snelst tijdens VT1. In de tweede oefensessie pakte Lando Norris weliswaar de snelste tijd, maar de WK-leider zal onwaarschijnlijk net zo'n gemakkelijk weekend hebben als in Mexico en in Brazilië. 

Russell verwacht zware kluif in Las Vegas 

Ook Russell merkte op dat de verschillen klein zijn tussen de topteams. De winnaar van vorig jaar verwacht dan ook geen makkelijke kwalificatie in Las Vegas. "We zitten in de mix. We moeten realistisch zijn. Er werden hoge verwachtingen van ons verwacht voor dit weekend", zo vertelde hij bij Sky Sports

"We hebben de auto sinds vorig jaar flink veranderd. We hebben hem in de loop van het seizoen zeker beter gemaakt, maar misschien is hij daardoor niet zo competitief als 12 maanden geleden", voegde de Brit daaraan toe. 

'Norris, Verstappen én Leclerc waren snel' 

In de eerste oefensessie was Mercedes nog zoekende, maar in VT2 zaten zij er dichterbij. Russell hoopt dan ook met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een herhaling van 2024 te bewerkstelligen. Toen wist hij te winnen met toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton op de tweede plaats. "We zijn er nog steeds, of in de buurt daarvan, maar het scheelde niet veel. Lando was snel, Verstappen en Leclerc waren snel in VT1. Kimi was snel, dus het zal krap worden."

"Ik wil niet op de zaken vooruitlopen. We hebben de tijden niet bepaald nog niet echt gemaximaliseerd. We zijn er of daar in de buurt, maar het is zeker geen makkie", concludeerde Russell uiteindelijk. 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Las Vegas 2025

Reacties (0)

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 989
  • Podiums 23
  • Grand Prix 149
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Team profiel

Mercedes
Mercedes
