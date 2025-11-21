user icon
Verstappen worstelt met rode vlaggen: "Lastig te begrijpen"

Verstappen worstelt met rode vlaggen: "Lastig te begrijpen"
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 06:44
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een redelijke eerste dag in de straten van Las Vegas. De Nederlandse regerend wereldkampioen had weinig grote problemen, maar kon ook niet imponeren. Na afloop gaf hij aan dat het lastig was, ook door de onderbrekingen in de tweede vrije training.

Verstappen reisde met een goed gevoel af naar het gokparadijs in de Mojave-woestijn. De Nederlandse Red Bull-coureur weet dat hij moet presteren om in het spoor te blijven van de McLarens, en gaf zelf aan dat hij niets te verliezen had. Hij begon goed aan het weekend met een vierde tijd in de eerste vrije training, waarin hij zelfs ietsje langzamer was dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

In de tweede vrije training kwam Verstappen niet verder dan een tegenvallende negende tijd. De schijn bedriegt echter, want Verstappen kreeg in deze sessie niet de kans om een snelle tijd op de rode band te noteren. De Red Bull-coureur had last van de twee rode vlaggen, die werden veroorzaakt door een losliggende putdeksel. Red Bull kon niet hun gewenste programma afwerken, en voor Verstappen was het dan ook een frustrerende sessie.

'Lastig te begrijpen'

Na afloop gaf Verstappen dan ook eerlijk toe dat hij niet helemaal weet waar ze precies staan. De Nederlander sprak zich uit in zijn review van de dag: "Het was lastig om te begrijpen wat we moeten doen, met al die onderbrekingen. We moeten nog wat verbeteren om wat meer grip te vinden. De baan wordt natuurlijk ook steeds beter, dus we richten ons daarop en we kijken hoe we de banden het beste kunnen gebruiken voor de kwalificatie en de race."

Maakt Verstappen kans op de zege?

Voorafgaand aan het raceweekend werd Verstappen gezien als een outsider voor de zege. Eerder dit jaar wist hij immers ook te winnen op circuits met weinig downforce. Na de tweede training trok hij echter een heldere conclusie: "Het is hier veel kouder en het asfalt is erg glad. Daardoor kun je dit niet vergelijken met andere circuits alleen omdat het low downforce is. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat je hier ook snel bent."

Reacties (4)

  • rubke

    Posts: 230

    Red Bull in de put

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 07:08
  • Sander

    Posts: 1.567

    Deksel op de neus?

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 07:20
  • Golf-GTI

    Posts: 1.610

    Deksels!

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 08:19
  • knappe gast

    Posts: 161

    Max zijn nieuwe hobby "worstelen met rode vlaggen "

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 09:25

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

