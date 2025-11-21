Max Verstappen kende een redelijke eerste dag in de straten van Las Vegas. De Nederlandse regerend wereldkampioen had weinig grote problemen, maar kon ook niet imponeren. Na afloop gaf hij aan dat het lastig was, ook door de onderbrekingen in de tweede vrije training.

Verstappen reisde met een goed gevoel af naar het gokparadijs in de Mojave-woestijn. De Nederlandse Red Bull-coureur weet dat hij moet presteren om in het spoor te blijven van de McLarens, en gaf zelf aan dat hij niets te verliezen had. Hij begon goed aan het weekend met een vierde tijd in de eerste vrije training, waarin hij zelfs ietsje langzamer was dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

In de tweede vrije training kwam Verstappen niet verder dan een tegenvallende negende tijd. De schijn bedriegt echter, want Verstappen kreeg in deze sessie niet de kans om een snelle tijd op de rode band te noteren. De Red Bull-coureur had last van de twee rode vlaggen, die werden veroorzaakt door een losliggende putdeksel. Red Bull kon niet hun gewenste programma afwerken, en voor Verstappen was het dan ook een frustrerende sessie.

'Lastig te begrijpen'

Na afloop gaf Verstappen dan ook eerlijk toe dat hij niet helemaal weet waar ze precies staan. De Nederlander sprak zich uit in zijn review van de dag: "Het was lastig om te begrijpen wat we moeten doen, met al die onderbrekingen. We moeten nog wat verbeteren om wat meer grip te vinden. De baan wordt natuurlijk ook steeds beter, dus we richten ons daarop en we kijken hoe we de banden het beste kunnen gebruiken voor de kwalificatie en de race."

Maakt Verstappen kans op de zege?

Voorafgaand aan het raceweekend werd Verstappen gezien als een outsider voor de zege. Eerder dit jaar wist hij immers ook te winnen op circuits met weinig downforce. Na de tweede training trok hij echter een heldere conclusie: "Het is hier veel kouder en het asfalt is erg glad. Daardoor kun je dit niet vergelijken met andere circuits alleen omdat het low downforce is. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat je hier ook snel bent."