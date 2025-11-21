user icon
Wolff verkoopt aandelen: Mercedes krijgt eigenaar erbij
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 03:24
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Mercedes heeft een nieuwe grote naam binnen de Formule 1-structuur. Zakenman én langeafstandscoureur George Kurtz heeft een minderheidsbelang van 15 procent gekocht in de entiteit die in handen is van Toto Wolff. Daarmee schuift de CEO van cybersecuritygigant CrowdStrike direct door naar een belangrijke bestuursrol binnen het team.

Kurtz staat al jaren dicht bij de renstal. CrowdStrike is sinds 2019 partner van Mercedes en breidt die samenwerking nu fors uit. Als onderdeel van de deal neemt Kurtz plaats in het strategische stuurcomité, waar hij zich gaat bezighouden met technologische koersbepaling. De achtvoudig wereldkampioen krijgt er dus niet alleen een investeerder bij, maar ook een adviseur met serieuze expertise op het gebied van data en beveiliging.

Geen drastische veranderingen

De aandelenverhoudingen binnen het team veranderen niet drastisch: het bedrijf waarmee Wolff zijn belang beheert, bezit nog steeds een derde van Mercedes F1. De overige twee derde worden verdeeld tussen Mercedes-Benz zelf en sponsor INEOS. Toto Wolff blijft gewoon aan als mede-eigenaar, CEO en teambaas — de dagelijkse leiding blijft dus onaangetast.

In een gezamenlijke verklaring laten Mercedes en Kurtz weten dat de Amerikaan vooral wordt ingezet om de technologische richting van het team aan te scherpen. De focus ligt op het combineren van topsport, datagedreven analyse en performance-optimalisatie. Kortom: alles wat een modern F1-team nodig heeft om op de kleinste details verschil te maken.

Kurtz en Wolff reageren 

Kurtz, die onder andere klassezeges pakte in de 24 uur van Le Mans, ziet veel parallellen tussen racen en cybersecurity. “In beide werelden draait alles om snelheid, precies handelen en telkens weer slimmer zijn dan de concurrentie,” zegt hij. “Elke milliseconde kan het verschil maken. Technologie wordt steeds bepalender voor succes, zeker in de autosport. Ik kijk er enorm naar uit om het team te helpen veilig en innovatief verder te bouwen.”

Toto Wolff noemt de komst van Kurtz een logische én waardevolle stap. “George is uniek, omdat hij meerdere werelden tegelijk begrijpt,” reageert de teambaas. “Hij is racer, ambassadeur van Mercedes-AMG én iemand die van dichtbij weet hoe je een technologiebedrijf neerzet en laat groeien. Die mix aan inzichten wordt alleen maar belangrijker richting de toekomst van de Formule 1.”

Mercedes staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, achter het oppermachtige McLaren. Met nog drie raceweekenden te gaan — te beginnen in Las Vegas — kan de nieuwe mede-eigenaar direct ervaren hoe de renstal de laatste fase van het seizoen aanvliegt.

  • John6

    Posts: 11.288

    Hij houd aan deze deal een 260 Miljoen euro aan over, goede deal lijkt mij.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 04:07

