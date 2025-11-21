De Formule 1 kent steeds meer straatraces buiten de klassiekers als Monaco en ondertussen Singapore. Zo zijn Las Vegas, Miami, Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan en vanaf volgend jaar Madrid aan de kalender toegevoegd. Ook was het ooit een idee om in Vietnam een straatrace te houden, maar waar zouden de coureurs een race willen zien?

George Russell, Fernando Alonso en Max Verstappen gaven alle drie antwoord op de vraag wat een gekke plek is waar de Formule 1 heen zou kunnen gaan. Terwijl Russell en Alonso nog redelijk serieus antwoorden, is het Verstappen die met een wel heel bijzonder antwoord komt.

Tijdens de persconferentie van Las Vegas werd de vraag over bijzondere plekken gesteld aan de drie racewinnaars. Zo was Las Vegas voor sommigen een onrealistische plek voor een Formule 1-race, maar het is komend weekend alweer de derde editie van het evenement in Nevada.

F1 op speciale plekken

George Russell was de allereerste die iets vertelde over een bijzondere plek: "Londen, denk ik. Ik denk dat niemand zich een straatrace in Londen kan voorstellen, maar waarschijnlijk kon niemand zich ook een straatrace hier in Las Vegas voorstellen. Ik zou dat wel eens willen zien." Russell opperde nog een idee: "De kartbaan van Fernando Alonso."

Alonso is de tweede die antwoord geeft en weet ook niet helemaal serieus te blijven: "Ja, mijn geboorteplaats. En mijn kartbaan, maar dan iets groter. Het is ondenkbaar, maar misschien was deze plek ook ondenkbaar." Alonso is geboren in Oviedo, een stad in het noorden van Spanje. Verstappen denkt dat de Noordpool een leuke plek is om een Formule 1-race te houden. Veel journalisten konden het antwoord van de viervoudig wereldkampioen wel waarderen.

Titelstrijd voor Verstappen?

Max Verstappen maakt officieel nog steeds kans op de titel van 2025, maar is na de afgelopen twee Grands Prix wel minder erin gaan geloven. De Nederlander heeft zelf aangegeven dat hij niet verwacht dat hij zijn vijfde wereldtitel wint dit jaar.