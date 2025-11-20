Fernando Alonso heeft nogmaals de loftrompet over Max Verstappen gestoken. De Spanjaard - die bekendstaat een goede relatie te hebben met Verstappen - stak wederom niet onder stoelen of banken dat hij diep onder de indruk is van de Nederlander. Alonso zei ook veel te herkennen in Verstappen.

Verstappen en Alonso hebben soortgelijke prestaties geleverd in de Formule 1. Beide wereldkampioenen kwamen uit landen waar F1 nog niet nadrukkelijk op de kaart stond. Alonso - die samen met Verstappen en George Russell deelnam aan de persconferentie in Las Vegas - erkende dat.

“Max en ik komen allebei uit landen waar Formule 1 niet in het bloed zit”, erkende Alonso. “Vooral in Spanje was dat. In Nederland had je nog Jos Verstappen - de vader van Max - die redelijk een naam had opgebouwd, ik heb zelfs nog tegen hem geracet. Maar het blijft moeilijk om zoiets te doorbreken”, voegde de 44-jarige daaraan toe.

Daarnaast delen Verstappen en Alonso nog meer dingen. Beide coureurs werden, met name in de Britse pers, niet altijd geroemd om hun karakter. Ook Alonso had daar last van in zijn jongere jaren. “Je bent niet altijd de ‘goede jongen’ wanneer je op jonge leeftijd successen beleeft. Ook omdat we niet politiek correct zijn, passen we misschien niet helemaal in het systeem. Ik ben mijzelf en dat wordt niet altijd gewaardeerd. Dat zie je bij Max ook.”

Verstappen en Alonso hebben meerdere malen de afgelopen jaren hun respect voor elkaar uitgesproken. Ook in Las Vegas prees de Spanjaard zijn collega de hemel in. “Hij heeft naast zijn sterke karakter een puur talent. Je zag al in de juniorcategorieën. Sinds het karten wisten we al dat Max eraan zat te komen. Ik heb daarom altijd respect voor hem gehad”, zo sloot Alonso lovend af.

Verstappen en Alonso hebben nooit echt de degens gekruist als het gaat om gevechten om de wereldtitel. Wellicht dat daar in 2026 verandering in komt. Dan gaan zowat alle reglementen op de schop, waardoor alle teams met nieuwe auto’s zullen aantreden.