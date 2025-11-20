user icon
icon

Verstappen weigert chagrijnig te worden bij mislopen titel: "Ga niet janken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen weigert chagrijnig te worden bij mislopen titel: "Ga niet janken"
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 14:47
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kijkt met opgetrokken wenkbrauwen naar de ommekeer binnen McLaren. De Nederlander vindt de plotse verschuiving tussen Lando Norris en Oscar Piastri “echt apart” en benadrukt dat hij zelf waarschijnlijk anders had gereageerd dan de jonge Australiër. Tegelijk erkent hij dat Red Bull en McLaren als teams totaal anders opereren.

Norris vond de weg omhoog

Ondertussen weet Verstappen zelf ook dat zijn kansen op de wereldtitel van 2025 dun zijn. De Red Bull-coureur heeft zijn achterstand sinds Zandvoort weliswaar flink teruggebracht, maar hij blijft realistisch. “Eerlijk? Ik heb gigantisch veel geluk nodig om dit nog naar me toe te trekken,” stelt Verstappen. Hij ziet dat de recente inhaalslag vooral te maken had met samenkomende omstandigheden. “We profiteerden een paar weekenden van hun fouten en crashes, terwijl bij ons alles precies de goede kant op viel. Dan ga je natuurlijk heel snel richting het gat.”

Verstappen snapt niets van Piastri

Toch kreeg Verstappen in Mexico-Stad en Brazilië meteen weer een realitycheck. “Je merkt dan dat het niet overal zo loopt. Maar we stonden de laatste races wel steeds op het podium, en dat is al een wereld van verschil vergeleken met hoe wisselvallig het van midden 2024 tot midden 2025 was. Dus dat geeft alsnog vertrouwen.”

In dezelfde periode is het gevecht binnen McLaren compleet gekanteld. Piastri leek na de motorische uitvalbeurt van Norris in Zandvoort nog de beste kaarten te hebben, maar dat beeld is volledig omgedraaid. Verstappen snapt er weinig van. “Ik heb geen idee wat daar precies speelt, maar het is wel heel bijzonder,” reageert hij tegenover Motorsport.com. “Ik had niet verwacht dat het zo snel de andere kant op zou slaan. Maar goed, uiteindelijk is het niet mijn probleem.”

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

'Ga niet lopen janken'

Wanneer in de Nederlandse mediasessie wordt opgemerkt dat Piastri heus niet ineens is vergeten hoe je een F1-wagen bestuurt, knikt Verstappen instemmend. “Nee, dat lijkt me ook niet. Maar hoe het dan kan? Geen flauw idee.” Volgens Verstappen moet dat intern voor Piastri hoe dan ook frustrerend zijn. “Als je zó ruim voor staat en ineens zo hard terugzakt… ik zou daar persoonlijk wel even van balen.”

Daarbovenop kreeg Piastri in Brazilië nog een discutabele straf. Carlos Sainz noemde die beslissing “belachelijk”, terwijl McLaren publiekelijk opvallend rustig bleef. Verstappen weet dat Red Bull in zo’n situatie luidruchtiger zou zijn geweest. “Ja, wij zouden dat waarschijnlijk duidelijker uitspreken,” erkent hij. “Maar uiteindelijk verandert zo’n penalty niet. Je kunt boos worden wat je wilt, die staat gewoon. Als je het er niet mee eens bent, moet je het bij de FIA of de stewards neerleggen en kijken of je daar iets uit kunt halen voor de toekomst.”

Mocht Verstappen dit seizoen naast zijn vijfde titel op rij grijpen, dan blijft hij er opvallend nuchter onder. Het einde van een dominante reeks maakt hem allerminst emotioneel. “Nee joh, ik ga gewoon lekker op vakantie,” lacht hij. “Ik kan dingen vrij makkelijk relativeren. Ik ga er echt niet om lopen janken.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.830

"Verstappen weigert chagrijnig te worden bij mislopen titel: "Ga niet janken"

Ik had 'n mailtje gekregen van de red*ctie of ze het woordje "sjagerijnig" mochten gebruiken.....ik heb nee gezegd.
Er mag maar één persoon die naam gebruiken was mijn antwoord!

  • 1
  • 20 nov 2025 - 16:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.568

    Verstappen: "Ik ga er echt niet om lopen janken.”

    Lewis heeft Max nog wel een slaapplaats aangeboden in zijn verdrietholletje in de Himalaya waar de raketmotorkampioen van vroeger sinds 13 december 2021 de winterstoppen doorbrengt, maar Max weigerde om lepeltje-lepeltje te gaan liggen met met Hamilton...

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 15:31
  • Ernie5335

    Posts: 5.686

    Ach ja, zou ook niet janken met de geldelijke beloning die hij ontvangt...

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 15:59
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.829

    "Verstappen weigert chagrijnig te worden bij mislopen titel: "Ga niet janken"

    Ik had 'n mailtje gekregen van de red*ctie of ze het woordje "sjagerijnig" mochten gebruiken.....ik heb nee gezegd.
    Er mag maar één persoon die naam gebruiken was mijn antwoord!

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 16:03

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar