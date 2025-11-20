Max Verstappen kijkt met opgetrokken wenkbrauwen naar de ommekeer binnen McLaren. De Nederlander vindt de plotse verschuiving tussen Lando Norris en Oscar Piastri “echt apart” en benadrukt dat hij zelf waarschijnlijk anders had gereageerd dan de jonge Australiër. Tegelijk erkent hij dat Red Bull en McLaren als teams totaal anders opereren.

Norris vond de weg omhoog

Ondertussen weet Verstappen zelf ook dat zijn kansen op de wereldtitel van 2025 dun zijn. De Red Bull-coureur heeft zijn achterstand sinds Zandvoort weliswaar flink teruggebracht, maar hij blijft realistisch. “Eerlijk? Ik heb gigantisch veel geluk nodig om dit nog naar me toe te trekken,” stelt Verstappen. Hij ziet dat de recente inhaalslag vooral te maken had met samenkomende omstandigheden. “We profiteerden een paar weekenden van hun fouten en crashes, terwijl bij ons alles precies de goede kant op viel. Dan ga je natuurlijk heel snel richting het gat.”

Verstappen snapt niets van Piastri

Toch kreeg Verstappen in Mexico-Stad en Brazilië meteen weer een realitycheck. “Je merkt dan dat het niet overal zo loopt. Maar we stonden de laatste races wel steeds op het podium, en dat is al een wereld van verschil vergeleken met hoe wisselvallig het van midden 2024 tot midden 2025 was. Dus dat geeft alsnog vertrouwen.”

In dezelfde periode is het gevecht binnen McLaren compleet gekanteld. Piastri leek na de motorische uitvalbeurt van Norris in Zandvoort nog de beste kaarten te hebben, maar dat beeld is volledig omgedraaid. Verstappen snapt er weinig van. “Ik heb geen idee wat daar precies speelt, maar het is wel heel bijzonder,” reageert hij tegenover Motorsport.com. “Ik had niet verwacht dat het zo snel de andere kant op zou slaan. Maar goed, uiteindelijk is het niet mijn probleem.”

'Ga niet lopen janken'

Wanneer in de Nederlandse mediasessie wordt opgemerkt dat Piastri heus niet ineens is vergeten hoe je een F1-wagen bestuurt, knikt Verstappen instemmend. “Nee, dat lijkt me ook niet. Maar hoe het dan kan? Geen flauw idee.” Volgens Verstappen moet dat intern voor Piastri hoe dan ook frustrerend zijn. “Als je zó ruim voor staat en ineens zo hard terugzakt… ik zou daar persoonlijk wel even van balen.”

Daarbovenop kreeg Piastri in Brazilië nog een discutabele straf. Carlos Sainz noemde die beslissing “belachelijk”, terwijl McLaren publiekelijk opvallend rustig bleef. Verstappen weet dat Red Bull in zo’n situatie luidruchtiger zou zijn geweest. “Ja, wij zouden dat waarschijnlijk duidelijker uitspreken,” erkent hij. “Maar uiteindelijk verandert zo’n penalty niet. Je kunt boos worden wat je wilt, die staat gewoon. Als je het er niet mee eens bent, moet je het bij de FIA of de stewards neerleggen en kijken of je daar iets uit kunt halen voor de toekomst.”

Mocht Verstappen dit seizoen naast zijn vijfde titel op rij grijpen, dan blijft hij er opvallend nuchter onder. Het einde van een dominante reeks maakt hem allerminst emotioneel. “Nee joh, ik ga gewoon lekker op vakantie,” lacht hij. “Ik kan dingen vrij makkelijk relativeren. Ik ga er echt niet om lopen janken.”