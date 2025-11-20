user icon
Verstappen reageert geprikkeld op Horner-suggestie: "Vreemde vraag"

Verstappen reageert geprikkeld op Horner-suggestie: "Vreemde vraag"
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 09:46
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen liet zich tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Las Vegas niet zomaar uit het veld slaan. De Nederlander kreeg een opvallende vraag voorgelegd over de verschillen tussen voormalig teambaas Christian Horner en diens opvolger Laurent Mekies. Verstappen vond het echter maar een merkwaardige insteek en maakte dat meteen duidelijk.

Horner vertrok na de Grand Prix van Groot-Brittannië bij Red Bull Racing, waarna Mekies – tot dan actief bij zusterteam VCARB – doorschoof naar de leiding van het topteam. Onder zijn bewind heeft Red Bull de voorbije weken opnieuw de weg omhoog gevonden. Verstappen schreef de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten op zijn naam en zette zo een forse stap richting de top van het kampioenschap.

Verstappen vindt vraag 'vreemd'

Toch wilde de viervoudig wereldkampioen weinig kwijt over het hypothetische scenario waarin Horner nog steeds aan het roer zou staan. De vraag of Red Bull hetzelfde herstel had doorgemaakt mét Horner, schoot Verstappen zichtbaar in het verkeerde keelgat. “Ik vind dat een hele vreemde vraag,” beet hij de aanwezige media toe.

Daarna volgde een nuchtere analyse van de recente vorm: “Ik vind dat we de laatste races gewoon goed bezig zijn geweest. Meer kan ik er eerlijk gezegd niet van maken. We proberen echt alles eruit te halen. Op sommige circuits werkt de wagen fantastisch, op andere een stuk minder – dat is simpelweg de realiteit.”

Verstappen en Red Bull vonden weg omhoog

De statistieken geven Verstappen gelijk. Na de race op Silverstone keek hij nog tegen een achterstand van 69 punten aan op WK-leider Oscar Piastri. Sindsdien won hij drie races, terwijl de verbeterde RB21 significant sterker voor de dag kwam. Met nog drie Grands Prix te gaan, gloort er zelfs opnieuw een klein sprankje hoop op een vijfde wereldtitel – al blijft Verstappen zelf daar opvallend rustig onder.

Ondertussen werkt Horner achter de schermen alweer aan zijn toekomst in de Formule 1. De Brit bereikte een akkoord met Red Bull over een afkoopsom van tientallen miljoenen euro’s en wordt inmiddels in verband gebracht met meerdere teams, waaronder Ferrari, Aston Martin, Haas en Alpine.

Flying Dutchman

Posts: 2.835

Sommige mensen proberen altijd een sensatie te vinden of te maken. Laat Horner met rust.. zijn is voorlopig geweest en kijk meer naar de toekomst i.p.v. verleden. Zeker ook omdat dit al zo vaak besproken was.
Ik vind het nog netjes van Verstappen. Persoonlijk zou ik op zulke vragen niet eens mee...

  • 3
  • 20 nov 2025 - 10:31
