Nerveuze Tsunoda vreest voor toekomst bij Red Bull

Nerveuze Tsunoda vreest voor toekomst bij Red Bull
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 11:22
  6
  Door: Bob Plaizier

Een cruciale fase van het seizoen is aangebroken voor Yuki Tsunoda. De Japanse coureur vecht voor zijn toekomst bij Red Bull en in de Formule 1. In Las Vegas moet hij presteren, en Tsunoda geeft toe dat hij zeer nerveus is.

Red Bull heeft nog altijd geen knoop doorgehakt over het zitje naast Max Verstappen voor 2026. Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teamgenoot van de wereldkampioen, maar hij heeft niet weten te overtuigen. Tsunoda bleek amper in staat te zijn om punten te scoren, en hobbelt meestal rond in het achterveld. Tsunoda moet stappen zetten, en hij weet zelf ook dat er iets moet gebeuren.

Isack Hadjar klopt namelijk al geruime tijd aan de deur bij Red Bull. Het Franse toptalent maakt dit seizoen een sterke indruk bij Racing Bulls, en wordt al weken gezien als de toekomstige teamgenoot van Verstappen. Tsunoda zou dan nog wel kans maken op een zitje bij Racing Bulls, maar hiervoor moet hij duelleren met Liam Lawson. De 18-jarige Arvid Lindblad zou dan wel weer zeker zijn van een zitje.

'Ik ben nerveus'

Tsunoda moet laten zien dat hij te goed is om aan de kant te worden geschoven. Hij moet dit weekend presteren in Las Vegas, en dat weet hij zelf ook. In gesprek met Motorsport.com is hij er goudeerlijk over: "Als ik zeg dat ik helemaal niet nerveus ben, dan zou dat een leugen zijn. Het is vergelijkbaar met vorig jaar of zelfs twee jaar geleden. Ik ben er eerlijk gezegd wel aan gewend. Dit hoort bij de Formule 1."

Genieten van Las Vegas

Tsunoda stelt dat hij door zijn ervaring beter met deze enorme druk kan omgaan: "Het goede is dat ik deze situatie vaker heb meegemaakt en dat ik weet wat ik in de komende races moet doen. Uiteindelijk heb ik geen controle over welk besluit ze nemen. Wat ik wél zelf kan beïnvloeden, is mijn eigen performance. Ik moet gewoon laten zien wat ik kan en ik moet mijn best doen. Dat is ook waar ik van geniet en waarom ik hier ben."

Als hij in de auto stapt, heeft Tsunoda al helemaal geen last meer van druk: "Er zijn zeker wat zenuwen, maar die zijn er vooral buiten de auto. Zodra ik mijn helm opzet, vergeet ik alles en kan ik zelfs genieten van dit decor in Vegas."

In de voorbeschouwing voor de race in Brazilië reden de F1-coureurs met kleine mini-auto's. Tsunoda reed daarmee zijn persoonlijke snelste rondetijd van het weekend. Voor RBR is het goedkoper en efficiënter om hem dit weekend met die auto van start te laten gaan.

    Logisch. Je hebt maar 28 punten gescoord.

    In de voorbeschouwing voor de race in Brazilië reden de F1-coureurs met kleine mini-auto's. Tsunoda reed daarmee zijn persoonlijke snelste rondetijd van het weekend. Voor RBR is het goedkoper en efficiënter om hem dit weekend met die auto van start te laten gaan.

    Nerveus..? Een gebrek aan zelfreflectie. Iedereen weet allang dat hij er volgend jaar niet meer zal rijden. Nerveus vanwegen onwetendheid hoeft hij dus niet te zijn.

      Lawson ook?
      Vraag het even omdat jij een glazen bol hebt.

    Zijn euro (of Yen) is wel laat aan het vallen.

      Op de markt is je gulden een daalder waard.

