FIA roept Max Verstappen op in Las Vegas
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 10:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in de straten van Las Vegas staat op het punt van beginnen. In de nacht van woensdag op donderdag verschijnen de coureurs voor het eerst in de paddock voor de traditionele mediadag. Max Verstappen zal aanschuiven bij de persconferentie die wordt georganiseerd door de FIA.

De Grand Prix van Las Vegas vormt het beginpunt van de laatste triple header van het seizoen. In de komende weken reizen de teams en coureurs ook nog af naar Qatar en Abu Dhabi, maar nu gaat alle aandacht uit naar de race door het centrum van het gokparadijs. Het wordt een belangrijk weekend voor Verstappen, want hier zal blijken of zijn titelkansen in leven blijven of dat hij zijn kroon definitief moet afstaan.

Verstappen naar de perszaal

Verstappen stelde zelf al dat hij niets te verliezen heeft, en hij zal zich vannacht ook uitspreken bij de persconferentie van de FIA. De coureurs moeten zich in twee groepjes van drie melden in de perszaal, en Verstappen schuift samen met zijn Mercedes-rivaal George Russell en Aston Martin-coureur Fernando Alonso aan in de tweede groep.

Wie moeten zich nog meer melden?

Een halfuurtje voordat Verstappen zich moet melden om te babbelen met de internationale media, is het de beurt aan zijn grote titelrivaal Lando Norris. De Britse McLaren-coureur en kampioenschapsleider zal zich in de perszaal uitspreken over zijn jacht op zijn eerste titel. Norris zal de sofa in de perszaal delen met Alpine-coureur Franco Colapinto en Haas-coureur Esteban Ocon. Colapinto heeft weinig goede herinneringen aan het weekend in Las Vegas, want vorig jaar crashte hij zwaar tijdens de kwalificatie. Hij vloog toen hard de muur in bij het afrijden van The Strip.

FIA kiest voor technische mannen

Tussen de eerste en de tweede vrije training door zullen vertegenwoordigers van de teams en de FIA zich melden in de perszaal. Ditmaal heeft men ervoor gekozen om de teambazen met rust te laten, en worden er technische kopstukken opgeroepen. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis moet zich melden, en hij krijgt gezelschap van Aston Martin-man Andy Stevenson, Chief Engineer Paul Monaghan van Red Bull en Simone Resta van Mercedes.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

  Larry Perkins

    Posts: 61.544

    Max Verstappen strijdlustig in persconferentie: "We hebben niets te verliezen!"

    • + 0
    19 nov 2025 - 10:24

