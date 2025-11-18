Het team van Red Bull Racing hoopt aankomend weekend in Las Vegas te kunnen scoren. De Oostenrijkse renstal zal het volgens Ralf Schumacher zeer zwaar kunnen krijgen. De Duitse analist wijst naar een klein probleem dat Red Bull nog altijd niet heeft opgelost.

Red Bull leek de weg omhoog in te hebben gezet, maar in de laatste twee raceweekenden ging het wat minder. In Mexico werd er een update doorgevoerd, maar die had niet het gewenste effect. Max Verstappen had het zwaar, maar wist de schade te herstellen met een derde plaats. In Brazilië waren de problemen nog groter, en kwam Verstappen niet eens door Q1 heen. Red Bull paste zijn auto aan, waarna hij startte vanuit de pitlane en zich knap wist op te werken naar de derde plaats.

De vraag is nu hoe Red Bull het gaat doen in de straten van Las Vegas. Het is de verwachting dat het koud gaat worden, en het asfalt is er glad. Voor McLaren was het vorig jaar hun slechtste weekend van het seizoen, en het is dan ook nog maar de vraag hoe ze nu gaan presteren.

Kleine problemen van Red Bull

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher tempert de verwachtingen. In de podcast Backstage Boxengasse geeft hij zijn mening: "Red Bull heeft nog steeds dat kleine probleem dat ze de meeste downforce aan de onderkant van de auto genereren. Om dat goed te laten werken moet de rijhoogte van de auto heel laag blijven en moet de auto heel erg stijf worden afgesteld met de vering."

Wat kunnen de gevolgen zijn in Las Vegas?

Schumacher is van mening dat dit een probleem kan gaan worden voor Red Bull in Vegas. Hij waarschuwt de Oostenrijkse renstal: "Het is maar te hopen dat er in Las Vegas niet te veel ongelijkmatigheden en hobbels zijn op het circuit. We hebben in het verleden Max Verstappen meerdere keren horen zeggen dat zijn auto springt als een soort ezel of een geit. Dat zijn met het oog op de set-up beperkingen waar je als coureur tegenaan kan lopen."