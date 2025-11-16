Christian Horner, jarenlang teambaas van Red Bull Racing, beleefde dit seizoen een turbulente periode na zijn onverwachte ontslag. De Brit nam afscheid van het team waar hij decennialang successen boekte, waaronder meerdere wereldtitels met Max Verstappen. Een hoofdstuk dat abrupt werd afgesloten, maar voor Horner betekent het ook een kans om een nieuwe weg in de Formule 1 te verkennen.

Die weg voert hem nu naar de Verenigde Staten. Wie de afgelopen dagen zijn Instagram-account volgde, zag vooral zonnige plaatjes uit New York, maar achter de vakantiesfeer gaat een serieuze missie schuil. Horner voert gesprekken met investeerders in Manhattan - het financiële hart van de VS - om zich mogelijk in te kopen bij een Formule 1-team.

Horner wil terug de Formule 1 in

Het plan is duidelijk: rijke geldschieters aantrekken die willen investeren, in ruil voor Horner’s expertise om het geïnvesteerde kapitaal rendement te laten opleveren. Ook in het Midden-Oosten zoekt hij potentiële partners die een voet in de F1 willen zetten.

Welke teams openstaan voor een investering is nog niet definitief, maar op dit moment lijkt Alpine de meest logische optie. Renault, eigenaar van het Franse team, zegt niet van plan te zijn om de volledige controle over te dragen, maar staat al enige tijd open voor minderheidsaandeelhouders.

Waar gaat Horner belanden?

Voor Horner is dit een nieuwe fase: van teambaas naar investeerder. Zijn verblijf in New York laat zien dat de voormalige Red Bull-topman zijn volgende stap al concreet aan het voorbereiden is — en dat zijn carrière in de Formule 1 zeker nog niet voorbij is.

Horner werd eerder al gelinkt aan een terugkeer in de Formule 1. De Brit is al in verband gebracht met Ferrari, Alpine, Haas en Aston Martin. Eerstgenoemde werd al vrij snel van tafel geveegd, aangezien Lewis Hamilton en Charles Leclerc niet geïnteresseerd leken in een samenwerking met de voormalig teambaas van Red Bull.