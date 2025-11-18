Max Verstappen is in de tweede seizoenshelft uitgegroeid tot de grote rivaal van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Bij de papajakleurige renstal proberen ze Verstappens opmars zoveel mogelijk te negeren, maar dat lukt niet altijd. Zak Brown geeft toe dat ze hun tactiek hebben aangepast op Verstappen.

Verstappen leek lange tijd uitgeschakeld te zijn in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander had een enorme achterstand, maar begon in Zandvoort aan een opmerkelijke opmars. Hij stond sindsdien in elke Grand Prix op het podium, en wist drie races te winnen. Terwijl ze bij McLaren tegen problemen en tegenslagen aanliepen, bleef Verstappen stabiel presteren. Het gat is inmiddels weer wat gegroeid, maar bij McLaren hielden ze met alles rekening.

Wat heeft McLaren gedaan?

McLaren-CEO Zak Brown doet daar niet geheimzinnig over in de High Performance Podcast: "We hebben met Max in het achterhoofd gesprekken gevoerd met Lando en Oscar. Daarin hebben we hen gezegd dat ze vooral moesten doorgaan met wat ze deden. De enige manier waarop Verstappen ons kan verslaan, is wanneer we onszelf verslaan."

Brown wil echter niet angstig overkomen: "We hebben de auto, de coureurs en het team om te winnen. Dat heeft hij ook, maar hij heeft al die tijd een achterstand op ons. Als wij gewoon de races rijden zoals we dat moeten doen, dan wordt het voor hem ontzettend lastig."

Wat moet McLaren niet doen?

Brown weet dat één foutje McLaren fataal kan worden: "Je kunt 25 punten scoren in een race. Als onze coureurs elkaar van de baan rijden, dan zetten we de deur wagenwijd open voor hem. En als hij dan weet te winnen, dan verandert dat de hele titelstrijd."

"Wij kijken vooruit en zoeken de aanval. Dit jaar hebben we behoorlijk veel 1-2tjes gescoord, en dat is uiteindelijk de beste manier om ervoor te zorgen dat Max geen kans heeft."

Verstappen geen aandacht geven

Browns eindconclusie is helder, en hij stelt dat ze Verstappen gewoon niet te veel aandacht moeten geven: "Dat is waar we het in al onze gesprekken over hadden. Laat de gedachten over Max maar varen, want je kunt hem toch niet controleren. Hij is een ongelooflijke coureur, met een geweldig team achter zich. Ga de baan op en zet in de kwalificatie de eerste startrij vast."