Max Verstappen speculeert over spectaculaire overstap
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 10:46
  8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen rijdt al tien jaar in de Formule 1. Als de zoon van voormalig F1-coureur Jos Verstappen leek hij voorbestemd te zijn om in de autosport te rijden. Toch was dat niet altijd zo, want Verstappen stelt dat de tweewielers voor hem ook een optie waren.

Verstappen geldt als één van de beste coureurs ter wereld. In de Formule 1 wist hij in de afgelopen vier jaar de wereldtitel te pakken, en theoretisch gezien maakt hij ook dit seizoen nog kans op het wereldkampioenschap. De kans is echter groter dat hij blijft steken op de derde plaats, maar veel mensen stellen dat hij alsnog de beste coureur van het veld is.

Verstappen heeft zijn naam gevestigd in de Formule 1, en maakte er ook nooit een geheim van dat hij dol is op de autosport in zijn geheel. Hij kijkt graag naar andere klassen, en heeft een bovengemiddelde interesse in het langeafstandsracen. Eerder dit jaar voegde hij de daad bij het woord, en maakte hij zijn GT3-debuut tijdens een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Samen met Chris Lulham wist hij de race direct te winnen.

In welke klasse wil Verstappen wel racen?

Toch stelt Verstappen dat een ander carrièrepad hem ook wel wat had geleken. In de podcast Pelas Pistas legt hij dat uit: "Als ik moest kiezen en ik zou niet in auto's of in de Formule 1 kon racen, dan zou ik voor de MotoGP gaan... Mist ik het talent had gehad."

Verstappen heeft zelf ook gereden op de tweewielers: "Want tussen mijn achtste en mijn twaalfde reed ik ook Mini Moto en dat vond ik heel erg leuk. Ik denk dat ik al heel erg vroeg tot de realisatie kwam dat ik meer talent had op vier wielen, maar ik vond het wel geweldig."

Groot fan

Verstappen volgt de MotoGP in ieder geval op de voet: "Ik probeer geen MotoGP-race te missen en ik neem mijn iPad mee naar de circuits om ze te volgen wanneer de weekenden samenvallen. MotoGP is een soort positieve gekte."

Overweegt Verstappen een overstap?

De Nederlander geeft toe dat hij graag eens zou rijden op een racemotor, maar zijn werkgever Red Bull is daar geen fan van: "Misschien zou het beter zijn om te beginnen met een Moto3 of een Moto2, voordat je op een motor uit de MotoGP stapt. Ik zou het graag willen proberen, natuurlijk! Maar ik begrijp de terughoudendheid van mijn team wel."

Remco_F1

Posts: 3.240

De laatste dagen/weken is het weer drama hier. 95% v.d. artikelen open ik al helemaal niet meer en gezien de reacties is het fors gedaald hier, dat zegt genoeg. Dat word straks voor mij letterlijk een winterstop op deze sait.

  • 16
  • 18 nov 2025 - 12:30
Reacties (8)


  • gridiron

    Posts: 2.938

    Volgens wat ik dus begrijp gaat het gewoon over een nieuwe hobby die hij overweegt.

    • + 3
    • 18 nov 2025 - 12:04
    • skibeest

      Posts: 1.949

      Volgens mijn begrijp je het goed, ik weet het zeker, denk ik.

      • + 1
      • 18 nov 2025 - 12:11
  • Kubica

    Posts: 5.652

    De kop dekt de lading weer lekker .....

    • + 6
    • 18 nov 2025 - 12:23
  • Remco_F1

    Posts: 3.240

    De laatste dagen/weken is het weer drama hier. 95% v.d. artikelen open ik al helemaal niet meer en gezien de reacties is het fors gedaald hier, dat zegt genoeg. Dat word straks voor mij letterlijk een winterstop op deze sait.

    • + 15
    • 18 nov 2025 - 12:30
    • Snork

      Posts: 22.088

      Zijn al meerdere leden hierom afgehaakt hier die voorheen vaak reacties plaatsen. Maar ze kijken bij deze site naar wat de meeste traffic naar deze site genereert, want dat is waar de schoorsteen door rookt. Wij zijn gratis klapvee wat de reacties vult, maar in het grotere plaatje voegen wij in die traffic naar de site maar weinig toe.
      Wat ik wel denk is dat veel lezers naar deze site komen vanwege de reacties, niet de artikelen. Ik ben daar eentje van.

      • + 7
      • 18 nov 2025 - 13:20
    • Maravillosa

      Posts: 225

      @snork

      Voordat ik mijn eerste reactie hier plaatste (wat jaren geleden), las ik al jaren mee. Ik kwam hier juist voor de interessante discussies, informatie, etc, die in de comments geplaatst werden, ongeacht het bericht.

      Ik betrap mezelf erop dat ik tegenwoordig meer de kopjes lees, als ik al lees, juist omdat de geïnformeerd mede fans langzaam hun heil zoeken op andere fora/saits.
      Persoonlijk ben ik de klikbeet zat, de non berichten. Die non berichten gaan veelal over 1 zekere coureur (die ik wel erg waardeer overigens), maar dat heeft veel succes ‘fans’ met zich meegebracht, die in mijn ogen het gesprek/discussie etc (eigenlijk alles op inhoud) verprutst hebben..

      • + 4
      • 18 nov 2025 - 14:09
    • tour71

      Posts: 1.572

      Spijker op zn Snork!

      • + 1
      • 18 nov 2025 - 14:22
  • Brandon

    Posts: 575

    En Max vindt Indy nog té gevaarlijk?

    • + 1
    • 18 nov 2025 - 12:30

show sidebar