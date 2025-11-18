Max Verstappen rijdt al tien jaar in de Formule 1. Als de zoon van voormalig F1-coureur Jos Verstappen leek hij voorbestemd te zijn om in de autosport te rijden. Toch was dat niet altijd zo, want Verstappen stelt dat de tweewielers voor hem ook een optie waren.

Verstappen geldt als één van de beste coureurs ter wereld. In de Formule 1 wist hij in de afgelopen vier jaar de wereldtitel te pakken, en theoretisch gezien maakt hij ook dit seizoen nog kans op het wereldkampioenschap. De kans is echter groter dat hij blijft steken op de derde plaats, maar veel mensen stellen dat hij alsnog de beste coureur van het veld is.

Verstappen heeft zijn naam gevestigd in de Formule 1, en maakte er ook nooit een geheim van dat hij dol is op de autosport in zijn geheel. Hij kijkt graag naar andere klassen, en heeft een bovengemiddelde interesse in het langeafstandsracen. Eerder dit jaar voegde hij de daad bij het woord, en maakte hij zijn GT3-debuut tijdens een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Samen met Chris Lulham wist hij de race direct te winnen.

In welke klasse wil Verstappen wel racen?

Toch stelt Verstappen dat een ander carrièrepad hem ook wel wat had geleken. In de podcast Pelas Pistas legt hij dat uit: "Als ik moest kiezen en ik zou niet in auto's of in de Formule 1 kon racen, dan zou ik voor de MotoGP gaan... Mist ik het talent had gehad."

Verstappen heeft zelf ook gereden op de tweewielers: "Want tussen mijn achtste en mijn twaalfde reed ik ook Mini Moto en dat vond ik heel erg leuk. Ik denk dat ik al heel erg vroeg tot de realisatie kwam dat ik meer talent had op vier wielen, maar ik vond het wel geweldig."

Groot fan

Verstappen volgt de MotoGP in ieder geval op de voet: "Ik probeer geen MotoGP-race te missen en ik neem mijn iPad mee naar de circuits om ze te volgen wanneer de weekenden samenvallen. MotoGP is een soort positieve gekte."

Overweegt Verstappen een overstap?

De Nederlander geeft toe dat hij graag eens zou rijden op een racemotor, maar zijn werkgever Red Bull is daar geen fan van: "Misschien zou het beter zijn om te beginnen met een Moto3 of een Moto2, voordat je op een motor uit de MotoGP stapt. Ik zou het graag willen proberen, natuurlijk! Maar ik begrijp de terughoudendheid van mijn team wel."