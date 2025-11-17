McLaren-CEO Zak Brown en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner stonden in de afgelopen jaren regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Nu Horner is ontslagen, leek de ruzie een stille dood te sterven. Daar denkt Brown anders over, en hij haalt genadeloos uit naar Horner.

De teams van McLaren en Red Bull vochten in de afgelopen anderhalf jaar veelvuldig met elkaar. Op de baan zorgde dat regelmatig voor mooie duels, waarbij Max Verstappen en Lando Norris elkaar veelvuldig tegenkwamen. Vorig jaar ging het vaak hard tegen hard, en dat resulteerde in een aantal spraakmakende incidenten. Dit jaar waren er minder duels, maar bleven de twee teams met elkaar vechten.

Ook Horner en Brown stonden regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Dit resulteerde vorig jaar in een opmerkelijk incident waarbij Horner McLaren beschuldigde van het spuiten van water in de banden. Het was een opvallend moment, maar begin dit jaar kwamen de ruzies tot een einde. Red Bull stuurde Horner de laan uit, en onder het bewind van de nieuwe teambaas Laurent Mekies veranderde het bewind.

Wat is er veranderd?

McLaren-CEO Zak Brown blijft echter hard uithalen naar Horner. In een interview met The Telegraph houdt hij zich niet in: "Ik ken Christian al ruim dertig jaar. We konden het goed met elkaar vinden. Zijn prestaties zijn geweldig, dus petje af. Maar hij is veranderd. Ik denk dat de fame van Drive to Survive, het geld en het succes hem een beetje te veel zijn geworden."

Felle beschuldigingen richting Horner

Als Brown wordt gevraagd of Horner het spelletje altijd eerlijk speelde, haalt hij direct uit: "Op sommige momenten niet, nee. Maar toen ik nog racete, waren er andere coureurs die hard reden en auto's van anderen met twee wielen van de baan duwden. Dat is prima. Maar er waren ook coureurs die je met vier wielen van de baan duwden. Dat is niet oké. Ik ben een gast van de twee wielen, Christian van de vier wielen."

Ook Horners beschuldigingen van dat McLaren water in de banden pompte, zorgt nog steeds voor woede bij Brown: "Hij kwam met beschuldigingen richting ons team. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat zelf ook geloofde. Het was simpelweg bedoeld om ons te ontregelen."