Max Verstappen kan theoretisch gezien nog wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur staat 49 punten achter op Lando Norris, en moet aankomend weekend scoren in Las Vegas. Damon Hill denkt echter dat Verstappen de titel gewoon nog kan pakken.

Verstappen is in de tweede seizoenshelft bezig met een opmerkelijke opmars. Sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort stond hij in elke Grand Prix op het podium en maakte hij amper fouten. Bij de concurrentie van McLaren was dat wel anders, want daar kregen Norris en Oscar Piastri te maken met de nodige tegenslagen. Vooral Piastri had het zwaar, en hij verloor zijn koppositie in het wereldkampioenschap aan Norris.

Verstappen won ondertussen in Monza, Bakoe en Austin, en leek weer een realistische kans te hebben op de wereldtitel. In Mexico verspeelde hij echter het momentum, en moest hij toezien hoe Norris de race wist te winnen. Ook in Brazilië kwam Norris als winnaar over de streep, waardoor hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap wist uit te bouwen.

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

Opvallend genoeg denkt oud-wereldkampioen Damon Hill dat Verstappen wél wereldkampioen kan worden. De Brit is normaal gesproken zeer kritisch op Verstappen, maar looft hem nu in gesprek met The Mirror: "Niemand schrijft hem af, omdat ze hebben gezien wat hij eerder heeft gedaan."

"Juist wanneer je denkt dat hij op de grond ligt en er negen tellen op de klok staan, springt hij weer op en deelt hij de knock-out uit. Hij zal niet opgeven zolang er nog een sprankje hoop is, en hij zal in de komende races zeker een factor blijven."

Hoe kijkt Hill naar Norris?

Hill is echter ook onder de indruk van Norris: "Hij heeft nu wel iets gevonden, nietwaar? En de timing is perfect. Het komt precies op het moment dat Oscar er ineens wat mismoedig uitziet en een beetje onder druk staat. Ze zijn allebei aan het leren hoe het is om te vechten om een wereldtitel... Dat is niet hetzelfde als gewoon rijden."

Hill verduidelijkt die uitspraken: "Het wordt eigenlijk een soort discipline, een mentale en een psychologische discipline die behoorlijk veeleisend is. Dat is ook het doel: uitvinden wie het in zich heeft en wie niet. Lando is echt titelmateriaal, dat heeft hij dit jaar al laten zien. Ja, er was een periode waarin hij onzichtbaar was, maar hij is nu zeker met volle kracht terug, dus het ziet er goed uit voor hem."