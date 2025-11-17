user icon
icon

Opvallend: Hill gelooft in titelkansen van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallend: Hill gelooft in titelkansen van Verstappen
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 14:47
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kan theoretisch gezien nog wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur staat 49 punten achter op Lando Norris, en moet aankomend weekend scoren in Las Vegas. Damon Hill denkt echter dat Verstappen de titel gewoon nog kan pakken.

Verstappen is in de tweede seizoenshelft bezig met een opmerkelijke opmars. Sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort stond hij in elke Grand Prix op het podium en maakte hij amper fouten. Bij de concurrentie van McLaren was dat wel anders, want daar kregen Norris en Oscar Piastri te maken met de nodige tegenslagen. Vooral Piastri had het zwaar, en hij verloor zijn koppositie in het wereldkampioenschap aan Norris.

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Verstappen won ondertussen in Monza, Bakoe en Austin, en leek weer een realistische kans te hebben op de wereldtitel. In Mexico verspeelde hij echter het momentum, en moest hij toezien hoe Norris de race wist te winnen. Ook in Brazilië kwam Norris als winnaar over de streep, waardoor hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap wist uit te bouwen.

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

Opvallend genoeg denkt oud-wereldkampioen Damon Hill dat Verstappen wél wereldkampioen kan worden. De Brit is normaal gesproken zeer kritisch op Verstappen, maar looft hem nu in gesprek met The Mirror: "Niemand schrijft hem af, omdat ze hebben gezien wat hij eerder heeft gedaan."

"Juist wanneer je denkt dat hij op de grond ligt en er negen tellen op de klok staan, springt hij weer op en deelt hij de knock-out uit. Hij zal niet opgeven zolang er nog een sprankje hoop is, en hij zal in de komende races zeker een factor blijven."

Hoe kijkt Hill naar Norris?

Hill is echter ook onder de indruk van Norris: "Hij heeft nu wel iets gevonden, nietwaar? En de timing is perfect. Het komt precies op het moment dat Oscar er ineens wat mismoedig uitziet en een beetje onder druk staat. Ze zijn allebei aan het leren hoe het is om te vechten om een wereldtitel... Dat is niet hetzelfde als gewoon rijden."

Hill verduidelijkt die uitspraken: "Het wordt eigenlijk een soort discipline, een mentale en een psychologische discipline die behoorlijk veeleisend is. Dat is ook het doel: uitvinden wie het in zich heeft en wie niet. Lando is echt titelmateriaal, dat heeft hij dit jaar al laten zien. Ja, er was een periode waarin hij onzichtbaar was, maar hij is nu zeker met volle kracht terug, dus het ziet er goed uit voor hem." 

misstappen

Posts: 3.408

Hill neem ik al jaren niet meer serieus.

  • 4
  • 17 nov 2025 - 15:14
F1 Nieuws Max Verstappen Damon Hill Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Trelas

    Posts: 1.108

    Ik denk van niet, nog 3 races (en 1 sprint dacht ik?)... Of Norris moet 2 keer uitvallen o.i.d.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 14:52
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.826

    Er kan uiteraard van alles gebeuren. 1 uitvalbeurt voor Norris en de spanning is gelijk terug met nog 2 races te gaan. Voordeel van Verstappen is - zijn constante prestaties en de ervaring om voor de titel te vechten. Dat laatste hebben de heren Norris en Piastri niet. Ze voelen extra druk maar hebben niet altijd door dat het door een titelgevecht komt.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 15:12
  • misstappen

    Posts: 3.408

    Hill neem ik al jaren niet meer serieus.

    • + 4
    • 17 nov 2025 - 15:14
  • DenniSNL1980

    Posts: 377

    De Damon Hill die hier persoonlijk reageert komt toch wat intelligenter over dan wanneer er stukjes over hem geschreven worden.

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 15:25
  • Krombacher

    Posts: 1.034

    Tuurlijk…
    Sneaky van Hill om Verstappen ineens nu nog, zo laat in het seizoen, kansen toe te dichten. Pas als het eigenlijk niet meer kan zodat als het straks niet gelukt is te kunnen zeggen; het had gekund maar het is ‘m niet gelukt, tegenvallertje…

    • + 2
    • 17 nov 2025 - 16:06
    • SEN1

      Posts: 2.677

      Hij heeft zijn kans niet benut 🤣

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 17:00
  • jd2000

    Posts: 7.410

    Shit, de voorspellingen van Hill komen nooit uit.

    • + 3
    • 17 nov 2025 - 16:38
  • zoefroef

    Posts: 1.613

    Wat moeten we nu weer met deze "uitspraak" gisteren was het nog dat hill een hekel heeft aan verstappen z'n rijstijl, nu dicht hij het kampioenschap toe.
    Dat kan alleen als norris de kluts totaal kwijtraakt en of 2x uitvalt.
    Op geen enkele andere manier zijn er nog kansen, ja theoretisch, maar als m'n vader een k#t had gehad was hij nu m'n moeder.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 17:43
  • Knalpijp

    Posts: 2.210

    Yuki kan verstappen kampioen maken. Kom op Yuki..

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 17:52

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar