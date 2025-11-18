Het jubileumseizoen van de Formule 1 zit er over drie races op. Het jaar werd op een bijzondere wijze afgetrapt met een gezamenlijke launch in de Britse hoofdstad Londen. De Britse komiek Jack Whitehall praatte de show aan elkaar, maar mocht van de Formule 1 geen grapjes maken over bijvoorbeeld George Russell.

De Formule 1 staat dit jaar uitgebreid stil bij het 75-jarige jubileum van de sport. Tijdens het seizoen kwamen ze met meerdere initiatieven om dit feestje te vieren, en alle teams werden vroeg in het jaar verzameld in de O2 Arena in Londen. Wereldwijd keken miljoenen mensen naar een gezamenlijke launch van alle tien de Formule 1-teams. Het was een breuk met het verleden, want normaal gesproken onthullen alle teams apart hun nieuwe auto's en liveries.

Aankomend voorseizoen zal er dan ook geen grote liveshow van de Formule 1 plaatsvinden. Alle teams komen weer met eigen presentaties, en Red Bull heeft al aangekondigd dat ze hun auto gaan onthullen in Detroit. Wat de andere teams gaan doen, is dan ook nog niet bekend.

Wat deed de Formule 1?

Begin dit jaar kreeg de Britse komiek Jack Whitehall de eer om de F1 Live-show aan elkaar te praten. Bij de FOM zaten ze echter niet te wachten op scherpe grappen, zo legt Whitehall nu uit in de Chris Moyles Show op Radio X: "Mijn script voor dat Formule 1-ding werd heel streng gecontroleerd. Ze hadden alles doorgelezen en toen zeiden ze: 'Oké, geen grapjes over Bernie Ecclestone. Je mag niet praten over Flavio Briatore.' Dus al die dingen werden er uitgehaald."

Grap over Russell verboden

Dat was echter niet alles, want ook grapjes over huidige coureurs werden weggegumd door de Formule 1-organisatie: "Er was een grap over George Russell, en ze zeiden zo van; 'Ja, die kan je niet doen.' En ik antwoordde toen: 'Nee, ik weet zeker dat het oké is. Hij vindt die grap waarschijnlijk wel leuk'. Ze bleven er echter bij dat het niet kon, en toen ik vroeg of er een oplossing was, zeiden ze dat ik zijn toestemming nodig had."