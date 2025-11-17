user icon
Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 07:36
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Na een rustig weekend staat de Formule 1 dit weekend weer op het programma. Voor de derde keer in de geschiedenis wordt de Grand Prix van Las Vegas verreden, en Nederlandse kijkers moeten er vroeg voor uit de veren om het spektakel live te volgen.

Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden, en Lando Norris hoopt zijn voorsprong in het WK verder uit te bouwen. De McLaren-coureur voert het klassement aan met 390 punten, gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri met 366 en Max Verstappen met 341 punten. Hoewel Norris in topvorm verkeert, waarschuwde hij zelf dat het een lastig weekend kan worden. McLaren presteerde in het verleden op dit stratencircuit nog niet altijd op topniveau.

Voor Max Verstappen is Las Vegas een gelukkige plek. De Red Bull Racing-coureur won de allereerste editie in 2023 en schreef vorig jaar geschiedenis door in ‘Sin City’ zijn vierde wereldtitel veilig te stellen. Een mooi vooruitzicht voor de Nederlander, die zich dit weekend opnieuw op spektakel en puntenjacht richt.

Starttijden GP Las Vegas (Nederlandse tijd):

Vrijdag 21 november:

Eerste vrije training: 01:30 - 02:30

Tweede vrije training: 05:00 - 06:00

Zaterdag 21 november:

Derde vrije training: 01:30 - 02:30

Kwalificatie: 05:00 - 06:00

Zondag 23 november:

Grand Prix van Las Vegas: 05:00 uur

Waar is de Grand Prix van Las Vegas te zien in Nederland?

De Formule 1 is in Nederland dit weekend te volgen via Viaplay en F1 TV Pro. Beide diensten bieden uitgebreide voor- en nabeschouwingen, analyses en shows rondom de race, maar vergen wel een betaald abonnement. Voor wie liever gratis kijkt, biedt de Duitse zender RTL soms een uitkomst met sublicenties, al is het nog onduidelijk of ze de Las Vegas Grand Prix op het open net uitzenden. Voor veel Nederlandse fans betekent dat dat Viaplay of F1 TV Pro voorlopig de meest betrouwbare optie blijft om het spectaculaire nachtweekend in Las Vegas live te volgen.

OrangeArrows

Posts: 3.298

Kijk de race later wel terug ondanks dat ik voor werk ook 5.00 moet opstaan .

  • 1
  • 17 nov 2025 - 09:14
Reacties (3)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.918

    Disney en Formule 1 trappen samenwerking af met Mickey Mouse-show in Las Vegas

    Mickey Mouse en zijn vrienden gaan naar Las Vegas! De Formule 1 en nieuwe partner Disney kondigen aan hun samenwerking tijdens de GP Las Vegas officieel af te trappen, met onder meer een spectaculaire show voor de beroemde Bellagio-fonteinen.
    Mickey Mouse, het bekendste personage van het Amerikaanse mediaconglomeraat, speelt dan de hoofdrol in wat een ‘uniek optreden’ belooft te worden.

    Het doel van de twee partijen is om gezamenlijk nieuwe ervaringen, content en merchandise aan de fans te kunnen bieden. In Las Vegas vindt de officiële aftrap van de samenwerking, met de naam ‘Fuel the Magic‘ plaats.
    Tijdens het raceweekend in de Amerikaanse woestijnstad zullen Disney-personages Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy Duck, Goofy en Pluto aanwezig zijn.
    Daarnaast lanceert de koningsklasse samen met Disney nieuwe merchandise.
    De samenwerking trapt helemaal spectaculair af met een show voor de Bellagio-fonteinen. Hierin zal de beroemde Disney-muis ook de hoofdrol spelen. Daarnaast zullen de verschillende personages in de pitstraat te vinden zijn tijdens het Grand Prix weekend.

    Bron: Formule1puntnl.

    Max had wel een heel vooruitziende blik. Dit was in 2000:

    https://pbs.twimg(.)com/media/G50yei3XQAAoXWA?format=jpg&name=small

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 09:40
  • Larry Perkins

    Posts: 61.506

    Wat doet het aangepaste weer in Vegas?

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 09:49

