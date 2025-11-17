Na een rustig weekend staat de Formule 1 dit weekend weer op het programma. Voor de derde keer in de geschiedenis wordt de Grand Prix van Las Vegas verreden, en Nederlandse kijkers moeten er vroeg voor uit de veren om het spektakel live te volgen.

Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden, en Lando Norris hoopt zijn voorsprong in het WK verder uit te bouwen. De McLaren-coureur voert het klassement aan met 390 punten, gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri met 366 en Max Verstappen met 341 punten. Hoewel Norris in topvorm verkeert, waarschuwde hij zelf dat het een lastig weekend kan worden. McLaren presteerde in het verleden op dit stratencircuit nog niet altijd op topniveau.

Voor Max Verstappen is Las Vegas een gelukkige plek. De Red Bull Racing-coureur won de allereerste editie in 2023 en schreef vorig jaar geschiedenis door in ‘Sin City’ zijn vierde wereldtitel veilig te stellen. Een mooi vooruitzicht voor de Nederlander, die zich dit weekend opnieuw op spektakel en puntenjacht richt.

Starttijden GP Las Vegas (Nederlandse tijd):

Vrijdag 21 november:

Eerste vrije training: 01:30 - 02:30

Tweede vrije training: 05:00 - 06:00

Zaterdag 21 november:

Derde vrije training: 01:30 - 02:30

Kwalificatie: 05:00 - 06:00

Zondag 23 november:

Grand Prix van Las Vegas: 05:00 uur

Waar is de Grand Prix van Las Vegas te zien in Nederland?

De Formule 1 is in Nederland dit weekend te volgen via Viaplay en F1 TV Pro. Beide diensten bieden uitgebreide voor- en nabeschouwingen, analyses en shows rondom de race, maar vergen wel een betaald abonnement. Voor wie liever gratis kijkt, biedt de Duitse zender RTL soms een uitkomst met sublicenties, al is het nog onduidelijk of ze de Las Vegas Grand Prix op het open net uitzenden. Voor veel Nederlandse fans betekent dat dat Viaplay of F1 TV Pro voorlopig de meest betrouwbare optie blijft om het spectaculaire nachtweekend in Las Vegas live te volgen.