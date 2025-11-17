Het Sepang International Circuit heeft de deur voor een terugkeer van de Maleisische Grand Prix nog altijd op een kier staan. Maar zolang de overheid weigert financieel bij te springen, blijft de comeback vooral een droom voor later.

Maleisië verdween in 2017 van de kalender, net voordat Liberty Media het stokje overnam en de commerciële waarde van de sport naar een geheel nieuw niveau tilde. Sindsdien breken circuits wereldwijd bezoekersrecords en werkt Liberty nauwer samen met organisatoren om races financieel aantrekkelijker te maken. In die nieuwe realiteit kijkt Sepang met gemengde gevoelens terug op het besluit om destijds te stoppen - binnen het management wordt inmiddels hardop gesproken over “een fout”.

Sepang krijgt geen overheidssteun

Toch is het signaal vanuit de overheid opnieuw glashelder: er komt géén steun, ook al vraagt Liberty volgens Maleisische media zo’n 70 miljoen dollar aan fee voor commerciële rechten. Ondanks dat blijft SIC-CEO Azhan Shafriman Hanif optimistisch dat Sepang ooit terug zal keren op de F1-kaart. “Ik denk dat de Formule 1 uiteindelijk wel terugkomt, maar nu nog niet,” zegt hij tegen Motorsport.com. “De overheid richt zich op dit moment volledig op de noden van de bevolking. Grote bedragen uitgeven aan één race past daar gewoon niet bij. Maar met steun van bedrijven kunnen we op termijn misschien een kans maken. Voor nu is het antwoord simpelweg nee, al hoop ik dat we ooit toch weer F1 naar Maleisië halen.”

Zonder overheidssteun is een F1-race organiseren niet uitgesloten, maar wel ingewikkeld, benadrukt hij. “Ik sluit het niet uit, maar je hebt wel een sterke commerciële partner nodig. En wie zulke bedragen investeert, wil precies weten wat hij terugkrijgt. Dat moeten we zorgvuldig bekijken. Maar als de kans komt, zijn wij klaar om te hosten — hopelijk zonder dat de overheid die enorme fee hoeft te dragen.”

Kan de kalender nog voller?

Sepang krijgt het bovendien zwaar op een overvolle kalender. De F1 zit op het maximum van 24 races en de concurrentie staat te dringen: Thailand wil een stratencircuit in Bangkok bouwen en heeft al 1,2 miljard dollar gereserveerd, terwijl ook Rwanda en Argentinië zich melden. Pas na 2026 lijkt er ruimte te ontstaan als Zandvoort wegvalt en Spa-Francorchamps in een rotatiesysteem belandt.

Shafriman blijft ondanks alles strijdvaardig. “We zijn niet de enigen die terug willen. Veel landen investeren gigantisch in nieuwe faciliteiten. Maar wat betreft homologatie en infrastructuur hoeven wij maar kleine updates te doen. We zijn er in principe klaar voor.”

Voorlopig richt Sepang zich echter op MotoGP, waarvan het contract eind 2026 afloopt. Het circuit verwacht begin volgend jaar een meerjarige verlenging te tekenen. Met Liberty Media als nieuwe meerderheidsaandeelhouder van MotoGP-organisator Dorna, ziet Shafriman volop kansen. “MotoGP blijft onze prioriteit. En hopelijk kunnen we daarnaast andere grote raceklassen blijven aantrekken,” besluit hij.