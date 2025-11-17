user icon
Aziatisch circuit wil terug op F1-kalender: "Sluit het niet uit"

  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 08:48
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Het Sepang International Circuit heeft de deur voor een terugkeer van de Maleisische Grand Prix nog altijd op een kier staan. Maar zolang de overheid weigert financieel bij te springen, blijft de comeback vooral een droom voor later.

Maleisië verdween in 2017 van de kalender, net voordat Liberty Media het stokje overnam en de commerciële waarde van de sport naar een geheel nieuw niveau tilde. Sindsdien breken circuits wereldwijd bezoekersrecords en werkt Liberty nauwer samen met organisatoren om races financieel aantrekkelijker te maken. In die nieuwe realiteit kijkt Sepang met gemengde gevoelens terug op het besluit om destijds te stoppen - binnen het management wordt inmiddels hardop gesproken over “een fout”.

Sepang krijgt geen overheidssteun 

Toch is het signaal vanuit de overheid opnieuw glashelder: er komt géén steun, ook al vraagt Liberty volgens Maleisische media zo’n 70 miljoen dollar aan fee voor commerciële rechten. Ondanks dat blijft SIC-CEO Azhan Shafriman Hanif optimistisch dat Sepang ooit terug zal keren op de F1-kaart. “Ik denk dat de Formule 1 uiteindelijk wel terugkomt, maar nu nog niet,” zegt hij tegen Motorsport.com. “De overheid richt zich op dit moment volledig op de noden van de bevolking. Grote bedragen uitgeven aan één race past daar gewoon niet bij. Maar met steun van bedrijven kunnen we op termijn misschien een kans maken. Voor nu is het antwoord simpelweg nee, al hoop ik dat we ooit toch weer F1 naar Maleisië halen.”

Zonder overheidssteun is een F1-race organiseren niet uitgesloten, maar wel ingewikkeld, benadrukt hij. “Ik sluit het niet uit, maar je hebt wel een sterke commerciële partner nodig. En wie zulke bedragen investeert, wil precies weten wat hij terugkrijgt. Dat moeten we zorgvuldig bekijken. Maar als de kans komt, zijn wij klaar om te hosten — hopelijk zonder dat de overheid die enorme fee hoeft te dragen.”

Kan de kalender nog voller?

Sepang krijgt het bovendien zwaar op een overvolle kalender. De F1 zit op het maximum van 24 races en de concurrentie staat te dringen: Thailand wil een stratencircuit in Bangkok bouwen en heeft al 1,2 miljard dollar gereserveerd, terwijl ook Rwanda en Argentinië zich melden. Pas na 2026 lijkt er ruimte te ontstaan als Zandvoort wegvalt en Spa-Francorchamps in een rotatiesysteem belandt.

Shafriman blijft ondanks alles strijdvaardig. “We zijn niet de enigen die terug willen. Veel landen investeren gigantisch in nieuwe faciliteiten. Maar wat betreft homologatie en infrastructuur hoeven wij maar kleine updates te doen. We zijn er in principe klaar voor.”

Voorlopig richt Sepang zich echter op MotoGP, waarvan het contract eind 2026 afloopt. Het circuit verwacht begin volgend jaar een meerjarige verlenging te tekenen. Met Liberty Media als nieuwe meerderheidsaandeelhouder van MotoGP-organisator Dorna, ziet Shafriman volop kansen. “MotoGP blijft onze prioriteit. En hopelijk kunnen we daarnaast andere grote raceklassen blijven aantrekken,” besluit hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (2)

  • dumdumdum

    Posts: 2.711

    Was het niet zo dat de F1 auto's het asfalt op het circuit volledig sloopte waardoor er na iedere race het hele circuit opnieuw geasfalteerd moest worden? Heb volgens mij ergens gelezen dat de MotoGP het circuit onwaardig vond na een F1 race.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 09:37
    • TylaHunter

      Posts: 10.617

      Nee het was zo dat hoofdfinancier Petronas zich terug trok en het circuit de mega paysom van Saudi-Arabië/Qatar/Bahrein/Abu Dhabi/Vegas niet zelf op kan hoesten.

      Wel is het zo dat F1 wielsporen en acceleratie hobbels maakte na een jaar of 5 maar hier klaagt motogp over bij elk circuit dat ze delen met F1. Met name COTA tegenwoordig

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 10:22

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

