Het is maanden geleden dat Max Verstappen zijn eerste GT3-race op de Nordschleife won, maar in Duitsland zijn ze zijn optreden allerminst vergeten. Sterker nog: zijn dominante debuut heeft geleid tot aanpassingen in het officiële licentieproces.

Verstappen reed dit jaar niet alleen iedereen zoek in de Formule 1, maar dook ook de GT3-wereld in. Op de levensgevaarlijke Nordschleife – waar ervaring, concentratie en lef samenkomen – won hij meteen zijn allereerste race samen met Chris Lulham. En dat terwijl de Nederlander een paar dagen daarvoor nog geen geldige licentie had om überhaupt aan de start te verschijnen.

Hoe zit het met de regels?

Op de Nordschleife geldt al jaren dat coureurs een A-licentie moeten bezitten vanwege de hoge snelheden en het extreme karakter van de baan. Ook Verstappen doorliep braaf de verplichte cursus en kreeg zijn stempel, maar de discussie barstte na afloop los: moest een viervoudig wereldkampioen werkelijk hetzelfde traject afleggen als een gemiddelde GT3-rijder?

De Duitse autosportbond heeft geluisterd naar de kritiek én naar de inzichten die Verstappen zelf onbedoeld aanleverde. Zijn dominante optreden, gevoed door duizenden virtuele rondes in iRacing en eerdere DNLS-deelnames, liet zien dat simracen een veel grotere rol verdient in het licentiesysteem. En dus gaan de regels op de schop.

Autosportbond grijpt in

Voor de B-licentie worden vanaf nu ook officiële simraces uit de NLS-competitie meegeteld. Wie digitaal genoeg kilometers maakt, krijgt daarmee sneller toegang tot het volgende niveau.

Voor de A-licentie, nodig voor GT3-auto’s, worden de eisen eveneens versoepeld: één resultaat en acht rondes op B-niveau is genoeg. De oude norm – twee resultaten, veertien rondes én een minimale rijtijd - verdwijnt.

Simracen zelf telt nog niet voor de A-licentie, maar het traject ernaartoe wordt significant korter. Daardoor komen talenten die zich online al jaren ontwikkelen sneller in aanmerking voor een zitje in snellere klassen.

Vormann wijst naar Verstappen

Christian Vormann, betrokken bij race control van zowel de NLS als DNLS, vat de kern treffend samen: “Verstappens deelname heeft bewezen hoe waardevol virtuele voorbereiding is op een baan als de Nordschleife. Zijn geheim? Simracen. Hij had al ontelbare virtuele rondes op de Groene Hel erop zitten, waardoor hij zich meteen thuis voelde.”

De conclusie is helder: Verstappen stond niet alleen bovenaan het podium, maar zette ook een hele bond in beweging. Zijn debuut op de Nordschleife heeft de deur geopend voor een nieuw soort coureur - eentje die digitaal én op de baan indrukwekkend snel is.