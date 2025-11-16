user icon
Alpine waarschuwt: "Mercedes-motor in 2026 geen zekerheidje"
  • Gepubliceerd op 16 nov 2025 15:26
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Alpine kijkt reikhalzend uit naar de samenwerking met Mercedes vanaf 2026, maar wie denkt dat de Franse renstal nu alvast rekent op de allerbeste krachtbron, heeft het mis. Teambaas Steve Nielsen tempert de verwachtingen stevig en geeft aan dat niemand in de paddock kan voorspellen welke motor straks boven komt drijven.

Mercedes domineerde ooit het hele hybride-tijdperk zodra de V6-turbo’s hun intrede deden, maar volgens Nielsen zegt dat weinig over wat er in 2026 gaat gebeuren. “Iedereen weet hoe sterk Mercedes destijds uit de startblokken kwam,” legt hij uit tegenover Motorsport.com. “Maar dat was een gigantische regelrevolutie. Dit keer is het simpelweg geen vergelijkbare sprong.”

Nieuwe reglementen biedt Alpine kansen

De nieuwe motorregels brengen nog altijd grote uitdagingen met zich mee, maar de Alpine-topman benadrukt dat de verschillen minder extreem zijn dan tien jaar geleden. “De batterij wordt veel groter, ja. Dat wordt een klus voor iedereen. Maar of Mercedes daardoor opeens weer de gouden combinatie heeft? Geen idee. Niemand heeft die zekerheid nu.”

Alpine vertrouwt erop dat het de juiste partner heeft gekozen, maar meer dan dat is er nog niet. De sfeer in de paddock zit bovendien vol geruchten, denkt Nielsen. “Iedere week hoor je een andere motorleverancier de beste zijn. Het is ruis. Tot iemand een auto op de baan zet, weet niemand iets.”

Zelf werkt Alpine al maanden richting 2026. In Enstone draait de windtunnel sinds januari op volle toeren en is de nieuwe auto volop in ontwikkeling. Toch blijft het koffiedik kijken, benadrukt Nielsen. “Je kan op papier de beste cijfers hebben, maar pas op het circuit blijkt wie er écht goed zit. Stopwatch ernaast, en dan zie je het.”

Wat kan Alpine met een Mercedes-motor?

De overstap naar Mercedes als klantenteam zorgt volgens hem niet voor grote hoofdbrekens. De huidige motoren lijken qua vorm en lay-out zoveel op elkaar dat integratie allang geen nachtmerrie meer is. “Vroeger had je motoren die totaal anders in elkaar zaten. Tegenwoordig niet meer. En we hebben al bijna een jaar toegang tot de informatie van Mercedes. We werken al lang samen.”

Daarom verwacht Nielsen geen grote verrassingen op het moment dat de motor daadwerkelijk in de Alpine wordt gehangen. “Het is complex, maar het proces spreidt zich over maanden en er werken enorm veel mensen aan. De motor zou zonder problemen moeten passen. Daarna begint het echte werk pas.”

Alpine blijft dus realistisch: Mercedes is een grote naam, maar in 2026 ligt alles weer open. En niemand — zelfs de top van Alpine niet — durft een voorspelling te doen over wie straks de machtigste motor van de Formule 1 heeft.

Reacties (2)

    Mercedes kan zeker een goede aandrijflijn bouwen, maar de situatie nu is nogal anders dan in 2014. Toen had Mercedes, die in 2011 waren begonnen aan de V6-hybrid, jarenlange voorsprong. Vanaf de eerste race hadden ze een zeer betrouwbare motor, met een unieke splits turbo, een zeer efficiënte MGU-H, perfecte integratie in de auto, zeer hoge thermische efficiëntie, etc etc. De gevolgen kenne we allemaal,, pure dominantie tot in 2020.
    Die voorsprong heeft Mercedes nu niet. Alle fabrikanten zijn min of meer gelijktijdig begonnen met de nieuwe reglementen.

      Excuus voor wat tiepvautjes.

