Plannen voor F1-comeback van Horner lekken uit
  • Gepubliceerd op 15 nov 2025 07:36
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet duidelijk of voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1. Sinds zijn vertrek bij Red Bull viel zijn naam al bij meerdere teams, maar is er niets concreets geworden. Sky Sports-presentator Simon Lazenby verklapt nu wat hij heeft gehoord over Horner.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing. De Brit stond aan de wieg van alle successen van Red Bull, en hij groeide uit tot één van de machtigste mensen binnen de Formule 1. Horner raakte vorig jaar verzeild in een enorme rel, toen hij door een werkneemster van Red Bull hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Vlak voor de start van het seizoen werd Horner vrijgesproken, maar de rel bleef Horner achtervolgen.

Het bleek het begin van het einde te zijn van Horners tijd bij Red Bull. Achter de schermen was het onrustig bij Red Bull, terwijl de prestaties op de baan begonnen tegen te vallen. Verstappen pakte vorig jaar nog de wereldtitel, maar toen de prestaties begin dit seizoen begonnen tegen te vallen, verloor Horner de steun. Vlak na de Britse Grand Prix werd Horner ontslagen, en opgevolgd door Laurent Mekies. De resultaten werden steeds beter, en Horner bereikte een overeenstemming over een afkoopsom.

Wat verwacht Lazenby?

Horner kan daardoor terugkeren in de Formule 1, en in de afgelopen maanden viel zijn naam bij verschillende teams. Sky Sports-gezicht Simon Lazenby heeft met Horner gesproken, zo gaf hij toe in een video op het YouTube-kanaal van Lucas Stewart: "Ja, dat heb ik gedaan. Ik bedoel, ik heb een aantal keer off the record met hem gesproken sinds hij is vertrokken."

"Wat ik kan zeggen, en ik denk dat ik dan niet teveel weggeef, is dat als hij terugkomt, hij een vinger in de pap wil hebben, ondanks dat hij net 80 miljoen pond uitbetaald heeft gekregen. Het feit is dat het zijn interesse heeft, kijk maar naar Toto Wolff."

Gaat Horner Wolff achterna?

Wolff heeft aandelen in Mercedes, al gaan er hardnekkige geruchten rond dat hij een deel van deze aandelen van de hand wil doen. Lazenby wijst hier ook naar: "Kijk naar een aantal andere teambazen. Ze hebben aandelen in het team, en hij heeft iets opgebouwd met de andere mensen van de Red Bull-clan. Het koninkrijk is misschien gevallen, maar ik denk dat hij nog wat wil bewijzen."

da_bartman

Posts: 6.263

"Wat ik kan zeggen, en ik denk dat ik dan niet teveel weggeef, is dat als hij terugkomt, hij een vinger in de pap wil hebben, .........."
IDD, dus dit is het plan?
IDD, dus dit is het plan?

  • 6
  • 15 nov 2025 - 09:20
Reacties (9)

  • Rocks

    Posts: 1.056

    Das duidelijk 😎

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 08:23
    • da_bartman

      Posts: 6.263

      "Wat ik kan zeggen, en ik denk dat ik dan niet teveel weggeef, is dat als hij terugkomt, hij een vinger in de pap wil hebben, .........."
IDD, dus dit is het plan?
      IDD, dus dit is het plan?

      • + 6
      • 15 nov 2025 - 09:20
  • Rimmer

    Posts: 13.000

    Duidelijke klare taal. Zit geen woord Spaans bij.
    Ik vroeg mij al af wat Horner nu zou gaan doen dus het is stiekem wel fijn dat die vragen nu beantwoord zijn.

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 09:07
  • Fibonacci

    Posts: 1.023

    Toen Eddie Irvine stopte met racen had hij 225 meloen. Of zo. Paar meloen meer of minder zul je mij niet over horen. Is in het vastgoed gegaan. Nooit meer in de autosport gezien. Gaat Horner ook doen. He was in it for the money. Heeft totaal niet de behoefte om zich als mannetje te bewijzen

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 11:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.792

    Het gaat gebeuren hoor.
    De eerst gezworen vijanden, Christian en Toto, gaan samenwerken.
    Die 5% van de aandelen die Toto op de markt heeft gegooid zijn opgekocht door Christian Horner.

    "We zijn zomaar ineens vrienden geworden en het blijkt dat Christian best wel meevalt.....en ik heb de kunst van fotografie geleerd van hem"....aldus Toto.

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 12:00
    • Larry Perkins

      Posts: 61.496

      Bijna goed @Ouw, met behulp van een geheim consortium strijkt Horner zoveel Mercedes F1-aandelen op dat hij een meerderheidsbelang heeft en de zeggenschap en inbreng van Wolff compleet in het putje is verdwenen.

      Dikkepikkie Horner vervolgens triomfantelijk tegen Toffe Toto: "I will change your fucking car!"

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 12:42
    • MLTG

      Posts: 1.132

      Voordat Horner een meerderheidsdeel in Mercedes F1 kan kopen zal er Mvr Horner nog even haar vriendinnen moeten bellen en weer gaan toeren. Zoveel geld heeft hij bij RBR niet meegekregen.

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 14:20
    • Larry Perkins

      Posts: 61.496

      Beter lezen joh, ik schrijf "met behulp van een geheim consortium".

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 14:22
  • Need5Speed

    Posts: 3.293

    "Ongefundeerde speculaties over F1-comeback van Horner lekken uit"

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 13:51

