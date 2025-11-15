Het is nog altijd niet duidelijk of voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1. Sinds zijn vertrek bij Red Bull viel zijn naam al bij meerdere teams, maar is er niets concreets geworden. Sky Sports-presentator Simon Lazenby verklapt nu wat hij heeft gehoord over Horner.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing. De Brit stond aan de wieg van alle successen van Red Bull, en hij groeide uit tot één van de machtigste mensen binnen de Formule 1. Horner raakte vorig jaar verzeild in een enorme rel, toen hij door een werkneemster van Red Bull hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Vlak voor de start van het seizoen werd Horner vrijgesproken, maar de rel bleef Horner achtervolgen.

Meer over Christian Horner Einde van Horner in zicht? 'Hij keert niet terug als teambaas in Formule 1'

Het bleek het begin van het einde te zijn van Horners tijd bij Red Bull. Achter de schermen was het onrustig bij Red Bull, terwijl de prestaties op de baan begonnen tegen te vallen. Verstappen pakte vorig jaar nog de wereldtitel, maar toen de prestaties begin dit seizoen begonnen tegen te vallen, verloor Horner de steun. Vlak na de Britse Grand Prix werd Horner ontslagen, en opgevolgd door Laurent Mekies. De resultaten werden steeds beter, en Horner bereikte een overeenstemming over een afkoopsom.

Wat verwacht Lazenby?

Horner kan daardoor terugkeren in de Formule 1, en in de afgelopen maanden viel zijn naam bij verschillende teams. Sky Sports-gezicht Simon Lazenby heeft met Horner gesproken, zo gaf hij toe in een video op het YouTube-kanaal van Lucas Stewart: "Ja, dat heb ik gedaan. Ik bedoel, ik heb een aantal keer off the record met hem gesproken sinds hij is vertrokken."

"Wat ik kan zeggen, en ik denk dat ik dan niet teveel weggeef, is dat als hij terugkomt, hij een vinger in de pap wil hebben, ondanks dat hij net 80 miljoen pond uitbetaald heeft gekregen. Het feit is dat het zijn interesse heeft, kijk maar naar Toto Wolff."

Gaat Horner Wolff achterna?

Wolff heeft aandelen in Mercedes, al gaan er hardnekkige geruchten rond dat hij een deel van deze aandelen van de hand wil doen. Lazenby wijst hier ook naar: "Kijk naar een aantal andere teambazen. Ze hebben aandelen in het team, en hij heeft iets opgebouwd met de andere mensen van de Red Bull-clan. Het koninkrijk is misschien gevallen, maar ik denk dat hij nog wat wil bewijzen."