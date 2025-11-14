user icon
Dochter Lily remt Verstappen niet af: "Dat is bullshit!"

Dochter Lily remt Verstappen niet af: "Dat is bullshit!"
  Gepubliceerd op 14 nov 2025 16:46
  • comments 7
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet werden begin dit jaar de trotse ouders van dochter Lily. Voor Verstappen is het een grote verandering in zijn leven, maar zijn manier van racen verandert hierdoor niet. Volgens Verstappen is het bullshit dat mensen dit beweren.

Verstappen en Piquet kondigden eind vorig jaar aan dat ze een kindje verwachtten. Piquet had al een dochter uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, maar voor Verstappen is het zijn eerste kind. De Red Bull-coureur is trots op zijn gezin, en reist vaak pas op het allerlaatste moment af naar de circuits om thuis zoveel mogelijk tijd door te brengen met zijn familie.

Verstappen miste begin dit jaar de mediadag in Miami vanwege de geboorte van zijn dochter Lily. De viervoudig wereldkampioen reageerde in de raceweekenden daarna veel milder dan voorheen op tegenslagen, maar hij leek geen last te hebben van meer spanning. Een vaak gehoord verhaal is immers dat coureurs die een kind krijgen, minder risico's nemen in races, omdat ze thuis een gezinnetje hebben zitten.

'Dat is bullshit!'

Als Verstappen in de podcast Pelas Pistas wordt geconfronteerd met deze bewering, haalt hij hard uit: "Dat is niet iets wat meespeelt als ik aan het racen ben of me opmaak voor een move. Zo werkt het gewoon niet. Het maakt je ook niet langzamer, zeker niet. Iedereen die dat soort dingen roept... Dat is pure bullshit!"

Send it

Als Verstappen zijn helm opzet en in zijn auto stapt, ziet de wereld er voor hem anders uit: "Uiteindelijk ben je op het circuit om te presteren. Het is gewoon je werk. En het hebben van een kind verandert daar helemaal niets aan. Als je in de auto zit voor de kwalificatie of bij de start van een race, dan haal je gewoon het beste uit jezelf. Als zich daarbij kansen aandienen, dan ga je er gewoon vol vol. You send it!"

Verstappen baalt minder van slechte races

Toch is er wel iets veranderd bij zijn aanpak, zo legt Verstappen uit: "Je gaat wel anders om met goede of slechte races. Als je ontdaan bent over een slechte race en dan thuiskomt en je baby ziet lachen, wetende dat je thuis bent gekomen bij je familie, dan denk je: 'Wat maakt het uit'.  Als je dan een slechte race hebt gehad, dan vergeet je het. Dit is veel belangrijker dan de resultaten in het racen."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

