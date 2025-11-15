WRC-kampioen Kalle Rovanperä zorgde enkele weken voor een verrassing door een switch naar de single seaters aan te kondigen. Het was groot nieuws, en de Fin maakt er geen geheim van dat hij graag de Formule 1 wil bereiken. Max Verstappen vindt het een mooie move, en spreekt zijn steun uit voor Rovanperä.

Rovanperä rijdt momenteel in het WRC voor het fabrieksteam van Toyota. De Japanners steunen hun grote rallyster bij zijn ambitie om het waar te maken in de single seaters, en ze lieten hem eerder al een jaar zijn gang gaan toen hij geen volledig WRC-seizoen wilde afwerken. Hij reed een aantal races in Porsches in de Benelux en reed op de Red Bull Ring in Spielberg zelfs een aantal rondjes in een oudere F1-bolide van Red Bull Racing.

Met de steun van Toyota gaat Rovanperä volgend jaar in de Japanse Super Formula rijden. De klasse is hoog aangeschreven, en kent veel snelle en ervaren coureurs. Het is dan ook nog maar de vraag hoe goed de Finse coureur zich kan gaan aanpassen. Recent werkte hij ook een Formule 2-test af, en de Formule 1 is zijn grote doel.

Hoe kijkt Verstappen naar deze grote verandering?

Max Verstappen heeft ook lucht gekregen van het doel van Rovanperä. De Nederlandse regerend wereldkampioen Formule 1 wordt ernaar gevraagd in de podcast Pelas Pistas: "Alles is mogelijk! Ik ben heel erg enthousiast over zijn project, maar het wordt zeker niet makkelijk. Uiteindelijk moet je de juiste keuzes maken om bij de juiste teams te komen. Ik hoop dat hij een competent team zich heen heeft dat hem de kans geeft om te slagen."

Hoe gaat Rovanperä reageren op deze verandering?

Rovanperä gaat rijden in de Super Formula, een kampioenschap dat volledig wordt afgewerkt in Japan. Voor de Fin kan dit een flinke stap worden, zo verklaart Verstappen: "Het is over het algemeen een flinke cultuurschok om van Europa naar Japan te gaan. Er kan een taalbarrière zijn met je monteurs, en het zal even duren voordat hij denkt: 'Wow, wat ben ik eigenlijk aan het doen?'"