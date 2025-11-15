user icon
icon

Verstappen spreekt steun uit voor F1-avontuur van rallykampioen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen spreekt steun uit voor F1-avontuur van rallykampioen
  • Gepubliceerd op 15 nov 2025 12:41
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

WRC-kampioen Kalle Rovanperä zorgde enkele weken voor een verrassing door een switch naar de single seaters aan te kondigen. Het was groot nieuws, en de Fin maakt er geen geheim van dat hij graag de Formule 1 wil bereiken. Max Verstappen vindt het een mooie move, en spreekt zijn steun uit voor Rovanperä.

Rovanperä rijdt momenteel in het WRC voor het fabrieksteam van Toyota. De Japanners steunen hun grote rallyster bij zijn ambitie om het waar te maken in de single seaters, en ze lieten hem eerder al een jaar zijn gang gaan toen hij geen volledig WRC-seizoen wilde afwerken. Hij reed een aantal races in Porsches in de Benelux en reed op de Red Bull Ring in Spielberg zelfs een aantal rondjes in een oudere F1-bolide van Red Bull Racing.

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Met de steun van Toyota gaat Rovanperä volgend jaar in de Japanse Super Formula rijden. De klasse is hoog aangeschreven, en kent veel snelle en ervaren coureurs. Het is dan ook nog maar de vraag hoe goed de Finse coureur zich kan gaan aanpassen. Recent werkte hij ook een Formule 2-test af, en de Formule 1 is zijn grote doel.

Hoe kijkt Verstappen naar deze grote verandering?

Max Verstappen heeft ook lucht gekregen van het doel van Rovanperä. De Nederlandse regerend wereldkampioen Formule 1 wordt ernaar gevraagd in de podcast Pelas Pistas: "Alles is mogelijk! Ik ben heel erg enthousiast over zijn project, maar het wordt zeker niet makkelijk. Uiteindelijk moet je de juiste keuzes maken om bij de juiste teams te komen. Ik hoop dat hij een competent team zich heen heeft dat hem de kans geeft om te slagen."

Hoe gaat Rovanperä reageren op deze verandering?

Rovanperä gaat rijden in de Super Formula, een kampioenschap dat volledig wordt afgewerkt in Japan. Voor de Fin kan dit een flinke stap worden,  zo verklaart Verstappen: "Het is over het algemeen een flinke cultuurschok om van Europa naar Japan te gaan. Er kan een taalbarrière zijn met je monteurs, en het zal even duren voordat hij denkt: 'Wow, wat ben ik eigenlijk aan het doen?'"

markos

Posts: 924

Ik.ben heel benieuwd wat Kalle kan! Inderdaad een gave move die je meestal pas op latere leeftijd ziet bij coureurs. Kalle is nog jong, en dat zal hem ook wel helpen.

  • 1
  • 15 nov 2025 - 12:47
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • markos

    Posts: 925

    Ik.ben heel benieuwd wat Kalle kan! Inderdaad een gave move die je meestal pas op latere leeftijd ziet bij coureurs. Kalle is nog jong, en dat zal hem ook wel helpen.

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 12:47
  • Larry Perkins

    Posts: 61.500

    Ik sprak als eerste mijn steun uit voor het F1-avontuur van rallykampioen Kalle Rovan-dinges, maar ik vermoed dat Max wat meer volgers heeft...

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 13:20
    • markos

      Posts: 925

      Maar ook dit sprak je als eerste uit!
      Bovendien was je de 1e die als tweede reageerde in dit topic, dat mag zeker ook gezegd worden (en dat doe ik hier als eerste).
      En je las dit alles het eerst op deze Zaait!!!

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 17:00

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar