McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn dit jaar niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook titelrivalen. Op de baan ontspoorde de strijd meerdere keren, maar naast het asfalt lijkt alles nog koek en ei te zijn. Piastri legt nu uit hoe hun band echt is.

Norris en Piastri vormen sinds 2023 het rijdersduo van het team van McLaren. Norris heeft iets meer ervaring, maar leek dit jaar voorbij te worden gestevend door Piastri. De ijskoude Australiër leek beter met de druk om te kunnen gaan, en pakte vroeg in het seizoen de koppositie in het wereldkampioenschap. Norris volgde op gepaste afstand, en tot en met de zomer gold Piastri als de grote favoriet voor de wereldtitel.

Na de zomer veranderde dat beeld, en kreeg Piastri het steeds zwaarder en zwaarder. De Australiër maakte ook meerdere foutjes, en crashte in Azerbeidzjan, Austin en Brazilië. Daarnaast had hij ook wat incidentjes met Norris: in Singapore was er een veelbesproken touché en in Austin waren ze betrokken bij een startcrash in de sprintrace. Daarnaast nam Norris de leiding van Piastri over in de strijd om het wereldkampioenschap.

Hoe is de band tussen Norris en Piastri?

De vraag is dan ook of Norris en Piastri nog door één deur kunnen. In de Beyond the Grid-podcast is Piastri eerlijk over zijn band met Norris: "Ik denk dat het precies hetzelfde is als voorheen, waarschijnlijk zelfs beter. Ik denk dat het beter is, want we kennen elkaar nu ook wat beter. We zijn nu drie jaar teamgenoten."

Wat is de impact van de crashes?

Volgens Piastri is het ook niet zo dat ze hun momenten mee nemen naar huis: "We leren elkaar langzaam maar zeker beter kennen. Dus als je het op die manier bekijkt, is het waarschijnlijk beter dan het was. En ik denk dat we allebei het soort mens zijn waarbij wat er op de baan gebeurt, ook op de baan blijft."

"Er zijn niet van die emoties die blijven hangen naast de baan. Ik denk dat we er allebei best goed in zijn om dingen een stille dood te laten sterven, en dat we het op de baan laten. Dus als je het op die manier bekijkt, is er niet echt iets veranderd."