user icon
icon

Piastri goudeerlijk over band met Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri goudeerlijk over band met Norris
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 10:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn dit jaar niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook titelrivalen. Op de baan ontspoorde de strijd meerdere keren, maar naast het asfalt lijkt alles nog koek en ei te zijn. Piastri legt nu uit hoe hun band echt is.

Norris en Piastri vormen sinds 2023 het rijdersduo van het team van McLaren. Norris heeft iets meer ervaring, maar leek dit jaar voorbij te worden gestevend door Piastri. De ijskoude Australiër leek beter met de druk om te kunnen gaan, en pakte vroeg in het seizoen de koppositie in het wereldkampioenschap. Norris volgde op gepaste afstand, en tot en met de zomer gold Piastri als de grote favoriet voor de wereldtitel.

Meer over Lando Norris Perez geeft opmerkelijke mening over uitfluiten Norris

Perez geeft opmerkelijke mening over uitfluiten Norris

13 nov
 Titelstrijd ontploft: Norris, Piastri én Verstappen lopen risico op gridstraffen

Titelstrijd ontploft: Norris, Piastri én Verstappen lopen risico op gridstraffen

4 nov

Na de zomer veranderde dat beeld, en kreeg Piastri het steeds zwaarder en zwaarder. De Australiër maakte ook meerdere foutjes, en crashte in Azerbeidzjan, Austin en Brazilië. Daarnaast had hij ook wat incidentjes met Norris: in Singapore was er een veelbesproken touché en in Austin waren ze betrokken bij een startcrash in de sprintrace. Daarnaast nam Norris de leiding van Piastri over in de strijd om het wereldkampioenschap.

Hoe is de band tussen Norris en Piastri?

De vraag is dan ook of Norris en Piastri nog door één deur kunnen. In de Beyond the Grid-podcast is Piastri eerlijk over zijn band met Norris: "Ik denk dat het precies hetzelfde is als voorheen, waarschijnlijk zelfs beter. Ik denk dat het beter is, want we kennen elkaar nu ook wat beter. We zijn nu drie jaar teamgenoten."

Wat is de impact van de crashes?

Volgens Piastri is het ook niet zo dat ze hun momenten mee nemen naar huis: "We leren elkaar langzaam maar zeker beter kennen. Dus als je het op die manier bekijkt, is het waarschijnlijk beter dan het was. En ik denk dat we allebei het soort mens zijn waarbij wat er op de baan gebeurt, ook op de baan blijft."

"Er zijn niet van die emoties die blijven hangen naast de baan. Ik denk dat we er allebei best goed in zijn om dingen een stille dood te laten sterven, en dat we het op de baan laten. Dus als je het op die manier bekijkt, is er niet echt iets veranderd."

Larry Perkins

Posts: 61.471

"We kennen elkaar nu beter."
"We kennen elkaar nu beter."

"Wat er op de baan gebeurt, blijft ook op de baan."
"Wat er op de baan gebeurt, blijft ook op de baan."

Goed dat Oscar 'alles' twee keer zegt, dan weet je zeker dat het waar is...

  • 1
  • 14 nov 2025 - 10:23
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.472

    "We kennen elkaar nu beter."
    "We kennen elkaar nu beter."

    "Wat er op de baan gebeurt, blijft ook op de baan."
    "Wat er op de baan gebeurt, blijft ook op de baan."

    Goed dat Oscar 'alles' twee keer zegt, dan weet je zeker dat het waar is...

    • + 1
    • 14 nov 2025 - 10:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.787

      Lijkt me sterk dat wat er op de baan gebeurt dat dat daar blijft.
      Natuurlijk gaat het zitten schuren en schuren, maar voor de buitenwereld lijkt alles koek en ei.

      Ik zit met smart te wachten op het boek wat Oscar gaat schrijven over dit seizoen.....alleen daar moet hij niet te lang mee wachten, want ik heb ook niet het eeuwige leven.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 10:36
    • bvonk2

      Posts: 130

      Een boek schrijven is niet echt meer van deze tijd en al helemaal niet wanneer Piastri klaar is met racen. Hij heeft wel een manager die is erg van gewoon zeggen wat er echt aan de hand is.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 12:55

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 149
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×