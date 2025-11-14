De Duitse autobouwer Audi debuteert volgend jaar in de Formule 1. De voorbereidingen op hun debuut zijn in volle gang, en ze barsten van de ambitie. Ze willen rond 2030 mee vechten voor de wereldtitel, en teambaas Jonathan Wheatley droomt ervan om Max Verstappen ooit vast te leggen.

Audi heeft dit jaar de overname van het team van Sauber volledig afgerond. De renstal rijdt dit jaar nog als Sauber rond in de Formule 1, maar na dit seizoen maken de gifgroene kleuren plaats voor het zilvergrijs van Audi. De Duitsers gaan ook zelf krachtbronnen produceren, en hebben in de afgelopen maanden al veel grote namen aangetrokken.

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft de leiding over het project, terwijl voormalig Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley als teambaas fungeert. Sauber is dit jaar bezig met een redelijk seizoen, en het is nog niet duidelijk hoe goed ze volgend jaar kunnen presteren. Audi weet nog niet hoe sterk ze zullen zijn, en ze moeten vechten met ervaren motorleveranciers zoals Ferrari en Mercedes.

Verstappen naar Audi?

Bij Audi hopen ze snel te kunnen scoren, zo geeft ook Wheatley aan. De voormalig sportief directeur van Red Bull droomt van de komst van Max Verstappen. Met een grote glimlach spreekt hij zich uit bij De Telegraaf: "Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto komt rijden."

"Wat voor teambaas zou ik zijn als ik dat niet zou willen? Ik ben in de gelukkige positie dat ik al lang bevriend ben met Max, maar ook met zijn vader Jos en zijn manager Raymond. En zo'n vriendschap ontstaat omdat je altijd eerlijk bent en je het gekweekte vertrouwen nooit beschaamt. Maar ik denk niet dat dat op dit moment genoeg is om Max rechtstreeks te linken aan een zitje bij Audi."

Torenhoge ambities

Volgend jaar rijden Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto voor Audi. Ze straalden toen Audi eerder deze week een speciale launch van het F1-project organiseerde. In München werd daarbij ook de nieuwe look onthuld. Daarnaast werd de ambitie uitgesproken om rond 2030 voor de wereldtitel te strijden.

Wheatley doet daar niet geheimzinnig over: "We willen vechten met teams als McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Ze bestaan al lang, hebben veel successen geboekt en hebben overal in de organisatie zeer goede mensen werken. Ik zeg niet dat wij dat niet hebben, maar we moeten nog wel op dat niveau komen."

"Dat iemand een keertje een race mist om wat voor reden dan ook, en dat er direct net zo'n getalenteerd iemand klaarstaat om het over te nemen. De investering van Audi is echt geweldig en het doel om in 2030 voor de titel te strijden is agressief, maar in mijn ogen zeker ook haalbaar."