'Audi jaagt op handtekening van Max Verstappen'
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 09:26
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

De Duitse autobouwer Audi debuteert volgend jaar in de Formule 1. De voorbereidingen op hun debuut zijn in volle gang, en ze barsten van de ambitie. Ze willen rond 2030 mee vechten voor de wereldtitel, en teambaas Jonathan Wheatley droomt ervan om Max Verstappen ooit vast te leggen.

Audi heeft dit jaar de overname van het team van Sauber volledig afgerond. De renstal rijdt dit jaar nog als Sauber rond in de Formule 1, maar na dit seizoen maken de gifgroene kleuren plaats voor het zilvergrijs van Audi. De Duitsers gaan ook zelf krachtbronnen produceren, en hebben in de afgelopen maanden al veel grote namen aangetrokken.

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft de leiding over het project, terwijl voormalig Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley als teambaas fungeert. Sauber is dit jaar bezig met een redelijk seizoen, en het is nog niet duidelijk hoe goed ze volgend jaar kunnen presteren. Audi weet nog niet hoe sterk ze zullen zijn, en ze moeten vechten met ervaren motorleveranciers zoals Ferrari en Mercedes.

Verstappen naar Audi?

Bij Audi hopen ze snel te kunnen scoren, zo geeft ook Wheatley aan. De voormalig sportief directeur van Red Bull droomt van de komst van Max Verstappen. Met een grote glimlach spreekt hij zich uit bij De Telegraaf: "Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto komt rijden."

"Wat voor teambaas zou ik zijn als ik dat niet zou willen? Ik ben in de gelukkige positie dat ik al lang bevriend ben met Max, maar ook met zijn vader Jos en zijn manager Raymond. En zo'n vriendschap ontstaat omdat je altijd eerlijk bent en je het gekweekte vertrouwen nooit beschaamt. Maar ik denk niet dat dat op dit moment genoeg is om Max rechtstreeks te linken aan een zitje bij Audi."

Torenhoge ambities

Volgend jaar rijden Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto voor Audi. Ze straalden toen Audi eerder deze week een speciale launch van het F1-project organiseerde. In München werd daarbij ook de nieuwe look onthuld. Daarnaast werd de ambitie uitgesproken om rond 2030 voor de wereldtitel te strijden.

Wheatley doet daar niet geheimzinnig over: "We willen vechten met teams als McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Ze bestaan al lang, hebben veel successen geboekt en hebben overal in de organisatie zeer goede mensen werken. Ik zeg niet dat wij dat niet hebben, maar we moeten nog wel op dat niveau komen."

"Dat iemand een keertje een race mist om wat voor reden dan ook, en dat er direct net zo'n getalenteerd iemand klaarstaat om het over te nemen. De investering van Audi is echt geweldig en het doel om in 2030 voor de titel te strijden is agressief, maar in mijn ogen zeker ook haalbaar."

Larry Perkins

Posts: 61.479

Er zijn wel grotere problemen dan wie er ooit voor Audi moet rijden. Zo is de boot van Sinterklaas de weg kwijt doordat de vuurtoren op Texel kapot is en dreigt er een oude bom te ontploffen bij het Pietenhuis...

  • 9
  • 14 nov 2025 - 10:35
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Audi

Reacties (17)

Login om te reageren
  • iOosterbaan

    Posts: 2.058

    Tjah, niets ten nadele van wat Gene in de Amerikaanse racerij en met zijn CnC machinerie heeft bereikt....het is toch wel wat anders dt Caddilac en Audi toetreden...

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 09:50
    • AUDI_F1

      Posts: 3.399

      Audi is niet nieuw in de F1, ze alle ervaring van Suaber, en je ziet ze de laatste races best wel goed presteren.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 14:59
    • Larry Perkins

      Posts: 61.475

      En jij zit hier al sinds 23 maart 2015 in de Formule 1 @AUDI_F1, da's meer dan tien jaar ervaring...

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 15:46
  • Larry Perkins

    Posts: 61.475

    Er zijn wel grotere problemen dan wie er ooit voor Audi moet rijden. Zo is de boot van Sinterklaas de weg kwijt doordat de vuurtoren op Texel kapot is en dreigt er een oude bom te ontploffen bij het Pietenhuis...

    • + 9
    • 14 nov 2025 - 10:35
    • Freek-Willem

      Posts: 6.424

      Maar de vraag is of je al een nootpakket hebt

      • + 3
      • 14 nov 2025 - 10:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.787

      Sinterklaas moet maar wegblijven hier....het is elk jaar hommeles als die ouwe knakker komt opstomen deze kant op...
      Ik vindt dan ook dat dit scherts figuur op de terrorisme lijst moet komen staan.

      Een voordeel is dat hij na 'n paar weken weer teruggaat naar z'n eigen land.
      Nadeel is dat hij volgend jaar weer terugkomt.

      En dat is niet alles. In zijn kielzog komt die andere vetlap hier de boel opvrolijken....denkt hij.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 10:52
    • Larry Perkins

      Posts: 61.475

      In vijf van mijn zes bunkers liggen dubbele noodpakketten @Freek-Willem, in de zesde bunker niet want die is voor mijn schoonmoeder en zij heeft enkel gare rapen nodig...

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 11:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.787

      Ik heb maar één bunker en die is gereserveerd voor Natte Nel junior.

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 11:33
    • koppie toe

      Posts: 4.791

      Moet je wel van noten houden @Freek. 😄

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 13:05
  • Dale U

    Posts: 1.781

    Dan moeten ze haast maken, mogelijk blijft Max niet meer zolang in de F1., tevens even afwachten of de bovenlaag bij Audi (bestuur en CEO's) of dit in de praktijk gaat werken. Zou qua besluitvorming vertragend werken.

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 10:54
    • HarryLam

      Posts: 5.011

      Maar hun huidige rijders zijn echt niet slecht, dus zou eerst maar eens een winnende auto neerzetten.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 11:45
  • SEN1

    Posts: 2.674

    Audi is mijn favoriete automerk. Dus ik zou dat wel leuk vinden. Enkel vrees ik dat Audi (nog) lang niet bij de top zit.

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 12:26
    • Totalia

      Posts: 1.783

      Ik denk dat dit een onterechte vrees is, vw / Audi kunnen echt wel wat en waar zo ook instappen of wat ze ook bouwen het is altijd een succes gebleken, ik denk dat ze eerder aan de top zijn dan we allemaal verwachten…. Het zijn echte perfectionisten in positieve zin.

      • + 3
      • 14 nov 2025 - 12:39
    • walteij

      Posts: 2.086

      Voor zover me ik kan herinneren weet Audi in iedere klasse waaraan ze mee gaan doen kampioenschappen te winnen. Of het nu rally, DTM of endurance is.
      Dus die winnaarsmentaliteit zit in de genen van het bedrijf. Nu is het te hopen voor ze dat ze als team inderdaad met de grote namen kunnen concurreren en races kunnen winnen.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 13:56
    • AUDI_F1

      Posts: 3.399

      Volgens de journalist is er niets mis met de ambities, het is alleen waar maken, waar maken en waar maken om Verstappen te overtuigen dat hij het beste zit bij hun. Het zou wel mooi zijn als ze direct al een beetje in de buurt kunnen komen.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 14:58
    • Canson Po

      Posts: 2.809

      Zou mij niet verbazen als ze er direct staan volgend seizoen, een podium rijden moet kunnen!

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 16:05
  • rubke

    Posts: 229

    sluit maar aan in het rijtje

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 13:51

