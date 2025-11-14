De kans is klein dat Max Verstappen dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaat pakken in de Formule 1. Hij heeft een grote achterstand op de McLarens, maar maakt theoretisch gezien nog kans op de titel. Juan Pablo Montoya is er heilig van overtuigd dat een McLaren-coureur wereldkampioen wordt, maar hij verwacht wel succes van Verstappen in Las Vegas.

Verstappen is bezig met een ijzersterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Red Bull-coureur stond sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort in elke Grand Prix op het podium, en kwam als winnaar over de streep in Monza, Bakoe en Austin. Hierdoor was zijn achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri flink geslonken.

In de afgelopen twee Grands Prix is Verstappens achterstand echter gegroeid. In Mexico en Brazilië verloor Red Bull veel terrein, en was Norris twee keer foutloos. Verstappen wist de schade twee keer te beperken, en kwam in beide races als derde over de streep. Met nog drie raceweekenden te gaan heeft Verstappen een wonder nodig om Norris bij te halen en te passeren.

Maakt Verstappen kans op de zege?

De volgende Grand Prix wordt verreden in Las Vegas. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya deelt met Poker Strategy wat zijn verwachtingen zijn voor deze race: "Ik voorspel dat Red Bull de Grand Prix van Las Vegas gaat winnen. Max Verstappen zal het ontzettend goed gaan doen, dat verwacht ik. Lando Norris zal ook op het podium terechtkomen. De grote vraag is wel: heeft Oscar Piastri het opgegeven?"

Wat gaat er gebeuren in de titelstrijd?

Montoya verwacht dat de situatie bij McLaren ook weer een rol gaat spelen in Las Vegas. De Colombiaanse voormalig F1-coureur gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat als Norris in Las Vegas Piastri weet te verslaan, dan is het gedaan voor de Australiër. Mentaal dan. Las Vegas is de laatste kans voor Piastri om het verschil te maken en Norris te verslaan. Dat is echt perfect. Het is een alles of niets-race op een stratencircuit met lange rechte stukken en een grote DRS-zone. Het wordt zeker een geweldige race."