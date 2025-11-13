Frankrijk is in de ban van een opvallende inbraak bij het team van Alpine. De Franse renstal heeft nog altijd een uitvalsbasis in Viry-Chatillon, en begin deze week is daar ingebroken. Opvallend genoeg hebben de dieven niets meegenomen, wat voor zeer veel vragen zorgt.

Het team van Alpine is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Franse renstal staat met afstand laatste in het constructeurskampioenschap, en ze focussen zich al volledig op 2026. Alpine stopt volgend jaar met het bouwen van eigen krachtbronnen, en gaat rijden met Mercedes-motoren. Daarnaast hebben ze besloten om vast te houden aan het rijdersduo Pierre Gasly en Franco Colapinto.

Volgens de Franse krant Le Parisien is het team van Alpine het slachtoffer geworden van een inbraak. De inbraak vond plaats in de fabriek in Viry-Chatillon, waar de krachtbronnen worden gebouwd. De krant meldt dat er twee mensen zijn gesignaleerd die een raam hebben ingeslagen bij de entree, en daarna direct zijn doorgelopen naar de kantoren van het management.

Niets gestolen

Opvallend genoeg heeft de politie geen materiële schade aangetroffen op het kantoor van Alpine, ook zijn er geen dingen meegenomen. Een bron legt aan Le Parisien uit wat er precies is gebeurd: "Er is niets gestolen, alles is helemaal in orde. Er waren op het moment van de inbraak ook geen werknemers aanwezig." Er zouden wel deuren zijn geopend, maar verder zouden er geen gekke dingen zijn aangetroffen.

Politie denkt aan spionage

De Franse politie heeft volgens de krant een groot onderzoek geopend naar de vreemde inbraak bij Alpine. Forensische onderzoekers hebben het plaats delict onderzocht, om te kijken of ze bewijs kunnen vinden. Aangezien de politie diefstal uitsluit als doel van de inbraak, wordt er nu zelfs gedacht aan mogelijke industriële spionage.

Waarom is het vreemd?

Het zorgt ervoor dat veel mensen zich afvragen wat er precies is gebeurd, en wat de oorzaak was van de inbraak. Het is ook opvallend dat er in Frankrijk is ingebroken, want Alpine stopt na dit seizoen met het bouwen van de eigen krachtbronnen en het overgrote deel van het team bevindt zich in Enstone, in het Verenigd Koninkrijk.