Mysterieuze inbraak bij Alpine zorgt voor geruchten

  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 16:46
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Frankrijk is in de ban van een opvallende inbraak bij het team van Alpine. De Franse renstal heeft nog altijd een uitvalsbasis in Viry-Chatillon, en begin deze week is daar ingebroken. Opvallend genoeg hebben de dieven niets meegenomen, wat voor zeer veel vragen zorgt.

Het team van Alpine is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Franse renstal staat met afstand laatste in het constructeurskampioenschap, en ze focussen zich al volledig op 2026. Alpine stopt volgend jaar met het bouwen van eigen krachtbronnen, en gaat rijden met Mercedes-motoren. Daarnaast hebben ze besloten om vast te houden aan het rijdersduo Pierre Gasly en Franco Colapinto.

Volgens de Franse krant Le Parisien is het team van Alpine het slachtoffer geworden van een inbraak. De inbraak vond plaats in de fabriek in Viry-Chatillon, waar de krachtbronnen worden gebouwd. De krant meldt dat er twee mensen zijn gesignaleerd die een raam hebben ingeslagen bij de entree, en daarna direct zijn doorgelopen naar de kantoren van het management.

Niets gestolen

Opvallend genoeg heeft de politie geen materiële schade aangetroffen op het kantoor van Alpine, ook zijn er geen dingen meegenomen. Een bron legt aan Le Parisien uit wat er precies is gebeurd: "Er is niets gestolen, alles is helemaal in orde. Er waren op het moment van de inbraak ook geen werknemers aanwezig." Er zouden wel deuren zijn geopend, maar verder zouden er geen gekke dingen zijn aangetroffen.

Politie denkt aan spionage

De Franse politie heeft volgens de krant een groot onderzoek geopend naar de vreemde inbraak bij Alpine. Forensische onderzoekers hebben het plaats delict onderzocht, om te kijken of ze bewijs kunnen vinden. Aangezien de politie diefstal uitsluit als doel van de inbraak, wordt er nu zelfs gedacht aan mogelijke industriële spionage.

Waarom is het vreemd?

Het zorgt ervoor dat veel mensen zich afvragen wat er precies is gebeurd, en wat de oorzaak was van de inbraak. Het is ook opvallend dat er in Frankrijk is ingebroken, want Alpine stopt na dit seizoen met het bouwen van de eigen krachtbronnen en het overgrote deel van het team bevindt zich in Enstone, in het Verenigd Koninkrijk.

HarryLam

Posts: 5.008

Een usb stick in een computer steken en volladen met data is ook diefstal.
Maar als je succes in F1 wilt hebben moet je vooral Alpine data gaan jatten.

  • 5
  • 13 nov 2025 - 17:00
F1 Nieuws Alpine

Reacties (8)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.008

    Een usb stick in een computer steken en volladen met data is ook diefstal.
    Maar als je succes in F1 wilt hebben moet je vooral Alpine data gaan jatten.

    • + 5
    • 13 nov 2025 - 17:00
    • rubke

      Posts: 225

      misschien hebben ze wel relevante informatie gebracht....maar dan is het nog inbraak....de boefjes

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 17:41
    • OfficialPradero

      Posts: 1.459

      Stel je bent een nieuw team, dan is elke vorm van data waardevol. ook die van slecht presterende teams.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 20:42
  • DenniSNL1980

    Posts: 372

    Misschien hadden de inbrekers gewoon medelijden toen ze zagen waar ze hadden ingebroken.

    • + 3
    • 13 nov 2025 - 17:13
  • Larry Perkins

    Posts: 61.467

    De spion heeft allemaal data verzameld om te zien hoe het NIET moet, om te voorkomen dat zijn opdrachtgever(s) dezelfde, verkeerde weg in slaan!

    De...
    belhamel,
    deugniet,
    rakker,
    boef,
    schavuit,
    bengel,
    schobbejak,
    doerak,
    bliksemstraal,
    dondersteen,
    guit,
    kwajongen,
    kwapoets,
    loeder,
    ondeugd,
    donderstraal,
    rekel,
    schelm,
    snotaap,
    vlegel,
    snoodaard,
    onverlaat,
    schurk.

    • + 1
    • 13 nov 2025 - 18:10
  • skibeest

    Posts: 1.941

    Misschien heeft Alpine in het geheim een raketmotor gebruikt die ze op het laatste moment presenteren en hebben de dieven naar de blauwdrukken gezocht

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 18:13
  • GPYesterday

    Posts: 285

    Ze zochten naar de Mercedes krachtbron, maar die is er nog niet..

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 21:26
  • schwantz34

    Posts: 41.348

    Loopt die Ouw-Flavio de bull nu alweer te flessen?

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 23:57

