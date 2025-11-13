McLaren-coureur Oscar Piastri zag zijn titelkansen in de afgelopen weken flink afnemen. In Brazilië verloor hij veel terrein door een zware tijdstraf die hij had ontvangen voor een incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Günther Steiner vindt het schandalig dat McLaren niet achter Piastri ging staan.

Piastri leek lange tijd op weg te zijn naar de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër hield het hoofd koel, en leek geen enkele last te hebben van druk. Na de zomerstop is alles anders geworden, en krijgt Piastri het niet voor elkaar om op zijn toppen te presteren. In Brazilië liep hij een mogelijk podium mis door een opvallend moment direct na de herstart.

Piastri probeerde in de eerste bocht de tweede plek af te pakken van Mercedes-coureur Antonelli. Hij dook aan de binnenkant van Antonelli, maar maakte een flinke remfout. Dit zorgde ervoor dat hij de Mercedes raakte, waardoor Antonelli tegen de Ferrari van Leclerc aan stuiterde. De Monegask zag zijn voorband van de velg lopen en liep schade op aan zijn voorwielophanging. Leclerc moest opgeven, en de stewards stelden dat Piastri de volledige schuld had aan het incident. Hij kreeg dan ook een straf van tien seconden.

Had McLaren anders moeten reageren?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat McLaren verkeerd reageerde op de straf van Piastri. De Italiaan spreekt zich opvallend fel uit in de Red Flag Podcast: "Waarom ga je er niet heen en zeg je tenminste iets tegen de stewards? Zelfs Leclerc zei dat het niet de fout van Oscar is. Als de coureur die is uitgevallen zegt: 'Hé, het had niets met hem te maken, hij was misschien te optimistisch', dan zegt hij dat niet omdat hij iets niet wil toegeven. Het zat daar drie wijd."

Wat doen de stewards verkeerd?

Steiner is ook van mening dat de stewards verkeerd hebben gehandeld: "Op een gegeven moment met die regels en hoe je het interpreteert, en dan vijf of tien seconden straf geven, waar eindigt dit? Ze stellen zich gewoon op bij de start en dan gaan ze weg. Iedereen gaat verder op hun startpositie. Ze kijken niet eens iemand aan, want anders krijg je een straf. Dat vinden de fans niet leuk!"