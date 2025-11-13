user icon
McLaren onder vuur na negeren van straf Piastri

  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 15:24
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureur Oscar Piastri zag zijn titelkansen in de afgelopen weken flink afnemen. In Brazilië verloor hij veel terrein door een zware tijdstraf die hij had ontvangen voor een incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Günther Steiner vindt het schandalig dat McLaren niet achter Piastri ging staan.

Piastri leek lange tijd op weg te zijn naar de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër hield het hoofd koel, en leek geen enkele last te hebben van druk. Na de zomerstop is alles anders geworden, en krijgt Piastri het niet voor elkaar om op zijn toppen te presteren. In Brazilië liep hij een mogelijk podium mis door een opvallend moment direct na de herstart.

Piastri probeerde in de eerste bocht de tweede plek af te pakken van Mercedes-coureur Antonelli. Hij dook aan de binnenkant van Antonelli, maar maakte een flinke remfout. Dit zorgde ervoor dat hij de Mercedes raakte, waardoor Antonelli tegen de Ferrari van Leclerc aan stuiterde. De Monegask zag zijn voorband van de velg lopen en liep schade op aan zijn voorwielophanging. Leclerc moest opgeven, en de stewards stelden dat Piastri de volledige schuld had aan het incident. Hij kreeg dan ook een straf van tien seconden.

Had McLaren anders moeten reageren?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat McLaren verkeerd reageerde op de straf van Piastri. De Italiaan spreekt zich opvallend fel uit in de Red Flag Podcast: "Waarom ga je er niet heen en zeg je tenminste iets tegen de stewards? Zelfs Leclerc zei dat het niet de fout van Oscar is. Als de coureur die is uitgevallen zegt: 'Hé, het had niets met hem te maken, hij was misschien te optimistisch', dan zegt hij dat niet omdat hij iets niet wil toegeven. Het zat daar drie wijd."

Wat doen de stewards verkeerd?

Steiner is ook van mening dat de stewards verkeerd hebben gehandeld: "Op een gegeven moment met die regels en hoe je het interpreteert, en dan vijf of tien seconden straf geven, waar eindigt dit? Ze stellen zich gewoon op bij de start en dan gaan ze weg. Iedereen gaat verder op hun startpositie. Ze kijken niet eens iemand aan, want anders krijg je een straf. Dat vinden de fans niet leuk!"

HermanInDeZon

Posts: 315

Na een "Marko wil aandacht" artikel hoort natuurlijk ook een "Steiner wil aandacht artikel" te volgen.

Wat had McLaren anders kunnen doen?
Is bij mijn weten nog nooit een straf eens uitgesproken teruggedraaid ...

  • 1
  • 13 nov 2025 - 15:39
Reacties (8)

  • Erik FW34

    Posts: 3.786

    Beste was denk ik geweest via de boordradio aangeven dat het niet zijn fout is maar ook op de boordradio bespreken voor de zekerheid de plek maar terug geven aan Kimi.

    Het is niet echt een schuldbekentenis maar scheelt je wel heel wat seconden.
    Dat er een straf komt is altijd 50/50 :-)

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 15:39
    • HermanInDeZon

      Posts: 315

      Plaats teruggeven aan Kimi had in dit geval niet geholpen.
      Leclerc was ook slachtoffer van de actie

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 15:41
  • Need5Speed

    Posts: 3.288

    Het probleem is dat Piastri een wiel blokkeerde. Als dat niet was gebeurd was het een racing incident geweest. Maar door het blokkeren kon hij de bocht minder scherp nemen en/of minder hard remmen wat de botsing onvermijdelijk maakte en hem dus tot hoofdschuldige promoveerde.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 16:09
    • HermanInDeZon

      Posts: 315

      Hij zat nochtans - ondanks het blokkeren van dat wiel - aardig aan de binnenkant van de bocht. Veel scherper dan dat had hij hem zonder blokkeren echt niet genomen hoor

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 16:12
    • Need5Speed

      Posts: 3.288

      Het was waarschijnlijk ook raak geweest als hij niet had geblokkeerd, maar dat hij blokkeerde was voor de stewards de reden om hem te straffen. Zonder blokkeren hadden ze dat hoogstwaarschijnlijk niet gedaan.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 16:59
    • Need5Speed

      Posts: 3.288

      En ik ben geen steward. Hoor.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 17:00
  • HarryLam

    Posts: 5.007

    Volledig Kimi zijn schuld vanwege zijn verprutste start

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 17:04

