Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 14:47
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het huidige Formule 1-seizoen nadert zijn ontknoping. Max Verstappen maakt theoretisch gezien kans op de wereldtitel, al is zijn achterstand op de McLarens nog steeds groot. Juan Pablo Montoya denkt dat Verstappen geen kans meer maakt op de titel, maar hij stelt wel dat volgend jaar heel belangrijk gaat worden.

Door zijn sterke prestaties in de tweede helft van het seizoen maakt Verstappen nog steeds kans op de wereldtitel. Sinds zijn thuisrace in Zandvoort heeft Verstappen in elke race op het podium gestaan, en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. Verstappen profiteerde van problemen bij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, en wist zijn achterstand flink te verkleinen.

In de laatste twee races in Mexico en Brazilië wist Norris flink uit te lopen op Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit won deze twee races, en Verstappen worstelde in die Grands Prix. Hij kwam tweemaal als derde over de streep, maar dat was niet goed genoeg om echt in de race te blijven.

Is McLaren de favoriet?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dan ook dat Verstappen geen kans meer maakt op de wereldtitel. In gesprek met Poker Strategy wijst de Colombiaan naar McLaren: "De dynamiek bij McLaren zal gaan veranderen, wie het kampioenschap ook wint."

"Ik denk dat de relatie tussen de coureurs en het team zal gaan verslechteren, omdat ze dan zullen zeggen: 'Je hebt niet genoeg gedaan om me te helpen het kampioenschap te winnen'. Het zal moeilijk zijn om zowel Oscar Piastri als Lando Norris tevreden te stellen. Hoe gaan ze die Papaja Rules volgend jaar hanteren?"

'Verstappen gaat ermee stoppen'

Ook voor Verstappen kan dit voor problemen gaan zorgen, zo denkt Montoya. De Colombiaanse analist durft zelfs te stellen dat Verstappen kan vertrekken: "Dan is nog steeds de hamvraag: Wie heeft er volgend jaar de dominante auto? Het zou zomaar Alpine, Aston Martin of Mercedes kunnen zijn, we weten het gewoon niet. Als Red Bull uiteindelijk langzamer blijkt te zijn dan de meeste andere auto's, dan blijft Max waarschijnlijk niet het hele jaar. Dan neemt hij een sabbatical."

Babs

Posts: 91

Max stapt echt niet zomaar gedurende het seizoen uit. Daarvoor is hij veel te professioneel.

  • 7
  • 13 nov 2025 - 14:54
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (6)

  • dutchiceman

    Posts: 5.485

    Grootste onzin ooit.



    Dat er volgend jaar bij Alpine wat te halen valt 😂

    • + 2
    • 13 nov 2025 - 14:50
    • Patrace

      Posts: 6.317

      Nou ja, ze hebben dan niet langer hun eigen motor, dus dat kan best een stap vooruit zijn als Mercedes de beste motor blijkt te hebben.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 15:01
  • Babs

    Posts: 91

    Max stapt echt niet zomaar gedurende het seizoen uit. Daarvoor is hij veel te professioneel.

    • + 7
    • 13 nov 2025 - 14:54
    • Patrace

      Posts: 6.317

      Hij gaat er dan wel wat andere race klassen naast doen om het jaar positief door te komen.

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 15:02
  • Sander

    Posts: 1.561

    Dan kent Montoya Verstappen nog niet. (Ik trouwens ook niet)
    Maar ik geloof niet dat hij er dan zomaar mee stopt. Pas als er na het tweede jaar geen zicht is op verbetering , mocht dat uberhaupt nodig zijn want niemand maar dan ook niemand weet nu hoe het in 2026 de hazen lopen, dan neem ik aan dat er weer een stoelendan gaat plaatsvinden.

    • + 1
    • 13 nov 2025 - 15:00
  • Pietje Bell

    Posts: 31.888

    Max was vanmorgen al ruim vóór 09:00u lokale tijd in Milton Keynes om zich voor te
    bereiden op de triple header.
    Gisteren is hij samen met zijn PA Jack Martin in de straten van Monte Carlo gesignaleerd
    dicht bij zijn nieuwe appartement, beiden in een Porsche.
    Ook is Lando in alweer een andere wagen gesignaleerd met Magui die haar verjaardag (23) alleen moest vieren omdat Lando in Brazilië zat. Hoeveel wagens heeft die jongen?!

    www.instagram.com/p/DQ9K3t8ghFs/

    www.instagram.com/p/DQ6_nVyApx5/

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 15:30

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

