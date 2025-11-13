Het huidige Formule 1-seizoen nadert zijn ontknoping. Max Verstappen maakt theoretisch gezien kans op de wereldtitel, al is zijn achterstand op de McLarens nog steeds groot. Juan Pablo Montoya denkt dat Verstappen geen kans meer maakt op de titel, maar hij stelt wel dat volgend jaar heel belangrijk gaat worden.

Door zijn sterke prestaties in de tweede helft van het seizoen maakt Verstappen nog steeds kans op de wereldtitel. Sinds zijn thuisrace in Zandvoort heeft Verstappen in elke race op het podium gestaan, en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. Verstappen profiteerde van problemen bij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, en wist zijn achterstand flink te verkleinen.

In de laatste twee races in Mexico en Brazilië wist Norris flink uit te lopen op Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit won deze twee races, en Verstappen worstelde in die Grands Prix. Hij kwam tweemaal als derde over de streep, maar dat was niet goed genoeg om echt in de race te blijven.

Is McLaren de favoriet?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dan ook dat Verstappen geen kans meer maakt op de wereldtitel. In gesprek met Poker Strategy wijst de Colombiaan naar McLaren: "De dynamiek bij McLaren zal gaan veranderen, wie het kampioenschap ook wint."

"Ik denk dat de relatie tussen de coureurs en het team zal gaan verslechteren, omdat ze dan zullen zeggen: 'Je hebt niet genoeg gedaan om me te helpen het kampioenschap te winnen'. Het zal moeilijk zijn om zowel Oscar Piastri als Lando Norris tevreden te stellen. Hoe gaan ze die Papaja Rules volgend jaar hanteren?"

'Verstappen gaat ermee stoppen'

Ook voor Verstappen kan dit voor problemen gaan zorgen, zo denkt Montoya. De Colombiaanse analist durft zelfs te stellen dat Verstappen kan vertrekken: "Dan is nog steeds de hamvraag: Wie heeft er volgend jaar de dominante auto? Het zou zomaar Alpine, Aston Martin of Mercedes kunnen zijn, we weten het gewoon niet. Als Red Bull uiteindelijk langzamer blijkt te zijn dan de meeste andere auto's, dan blijft Max waarschijnlijk niet het hele jaar. Dan neemt hij een sabbatical."