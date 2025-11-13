De mogelijke komst van CrowdStrike-topman George Kurtz als aandeelhouder van Mercedes heeft in de paddock voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. Officieel verandert er niets aan de machtsverhoudingen binnen het team, zo benadrukt Toto Wolff. Toch voelt deze deal groter, strategischer en gevoeliger dan het persbericht doet vermoeden. Een sponsor die kampt met reputatieschade na een wereldwijde IT-storing wordt mede-eigenaar van een renstal die juist volledig afhankelijk is van digitale stabiliteit. De dynamiek binnen Mercedes staat daarmee opnieuw op scherp.

Wat deze deal echt zegt over Mercedes’ waarde

De transactie, waarin Kurtz via Wolffs eigen holding ongeveer vijf procent van de aandelen bemachtigt, bevestigt één ding: de waardering van Mercedes schuift steeds nadrukkelijker richting de bedragen die we kennen uit Amerikaanse sportfranchises. Met een totale teamwaardering rond zes miljard dollar staat Mercedes in dezelfde orde van grootte als topclubs uit de NFL en NBA. Dat is voor de Formule 1 een relatief nieuw fenomeen. Voorheen waren teams vooral kostenposten, nu zijn ze financiële assets geworden, gedreven door stijgende tv-deals, wereldwijde groei en het beperkte aantal beschikbare licenties.

Kurtz koopt dus niet alleen toegang tot de bestuurskamer, maar ook tot een sport die steeds verder verschuift richting een franchise-model waarin eigenaar zijn bijna belangrijker wordt dan sponsor zijn. Equity is schaars. En schaarste creëert macht.

Tegelijkertijd is de keuze voor een sponsor-eigenaar dubbelzinnig. CrowdStrike was in de zomer wereldwijd negatief in het nieuws door een softwarefout die vliegvelden, ziekenhuizen en kritieke infrastructuur platlegde. De reputatieschade was enorm, zelfs maanden later. Voor een team dat pronkt met digitale stabiliteit en high-tech engineering is dat gevoelig. Mercedes positioneert zich graag als technologiereus, en een sponsor-partner die zo zichtbaar faalde in zijn eigen domein kan onder partners en fans vragen oproepen.

De nieuwe machtsbalans rond Toto Wolff

Wolff blijft naar eigen zeggen het volledige stemrecht houden over de aandelen die hij overdraagt. Dat is juridisch logisch: hij kan economisch eigendom overdragen maar het controlepakket behouden. Toch verandert de dynamiek wel degelijk. Zodra een externe investeerder aan tafel zit, ontstaan automatisch nieuwe belangen, nieuwe verwachtingen en nieuwe lijnen van invloed.

Kurtz is meer dan een sponsor. Hij is een ondernemer met een uitgesproken visie en een lange geschiedenis binnen tech-beveiliging. Hij runt CrowStrike niet door op de achtergrond

te blijven. In de F1-wereld wordt dan ook reikhalzend gekeken naar de vraag hoe actief hij zich gaat bemoeien met de strategische richting van het team. Officieel hebben de aandeelhouders – Mercedes, Wolff en INEOS – een strak gedefinieerde governance-structuur waarin verantwoordelijkheden scherp afgebakend zijn. Maar de praktijk van F1 laat zien dat nieuwe aandeelhouders altijd een vorm van invloed uitoefenen, al is het via commerciële trajecten, sponsorinbreng of technologische partnerships.

Voor Wolff komt er daardoor een nieuwe realiteit bij. Na jaren waarin hij vrijwel onaantastbaar was binnen het project, moet hij nu rekening houden met een partner met zijn eigen agenda. Niet om de macht over te nemen, maar om hem subtiel te verschuiven.

CrowdStrike’s reputatie en wat dit betekent voor F1

In de Formule 1 draait alles om betrouwbaarheid. Simulators, live-data uit tienduizenden sensoren, cybersecurity rond raceweekends; één fout kan een race, een kampioenschap of een complete operatie verstoren. De global outage die CrowdStrike veroorzaakte was een van de grootste technologie-incidenten in recente geschiedenis. Dat een bedrijf met zo’n recente kras op het blazoen nu mede-eigenaar wordt van een topteam, komt daarom met een PR-lading die niet genegeerd kan worden.

Partners binnen het F1-ecosysteem letten steeds scherper op reputatie. Fans doen dat al lang. De vraag is of deze deal het imago van Mercedes aantast of juist laat zien dat het team kiest voor lange-termijnpartners die klaarstaan om door te investeren, ook na een crisis. Kurtz krijgt via zijn aandeelhouderschap een kans om zijn bedrijf opnieuw te positioneren als betrouwbare high-tech speler. Mercedes krijgt er een investeerder bij met enorme middelen, maar ook met een complex reputatieverleden. De balans tussen die twee kanten bepaalt de publieke perceptie in de komende maanden.

Waarom sponsors deelnemen aan teamownership

Sponsoring alleen is niet meer genoeg. Bedrijven willen toegang tot besluitvorming, innovatie en het prestige van daadwerkelijke eigendom. De Formule 1 is voor techbedrijven een perfecte proeftuin: het is snel, high-end, zichtbaar en wereldwijd. Bovendien groeit de sport zo hard dat equity elk jaar duurder wordt. Wie nu instapt, koopt mee aan stijgende waarderingen.

Kurtz volgt daarmee een bredere trend. Sponsors willen niet meer alleen branding op een vleugel, maar een stoel in de boardroom. Teams zien op hun beurt dat investeerders meer stabiliteit brengen dan klassieke sponsordeals. Het is een symbiose die past bij de huidige F1-economie.

Wat deze deal betekent richting 2026 en daarna

Met het nieuwe motorreglement van 2026 in aantocht is financiële slagkracht belangrijker dan ooit. Fabrieksinvesteringen lopen in de honderden miljoenen. Als Mercedes zijn concurrentiekracht wil behouden, heeft het team partners nodig die verder gaan dan

marketing. Kurtz past in die strategie. Hij brengt kapitaal, netwerk en technologische expertise.

De vraag is hoe dit alles doorwerkt in de interne cultuur van het team. De laatste seizoenen tonen dat Mercedes zoekende is naar nieuwe identiteit en nieuwe energie. Een investeerder die zowel uitdaging als kansen meebrengt, kan precies dat proces versnellen. Of het zorgt juist voor extra ruis. De komende maanden zullen laten zien welke kant de balans opvalt.

Het enige dat nu vaststaat: er verandert meer dan de officiële statements suggereren.