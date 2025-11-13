user icon
Perez geeft opmerkelijke mening over uitfluiten Norris

Perez geeft opmerkelijke mening over uitfluiten Norris
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 12:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureur Lando Norris werd afgelopen weekend uitgefloten toen hij als racewinnaar op het podium verscheen in Brazilië. Het zorgde voor de nodige controverse, maar volgens Sergio Perez zit er ook iets goeds aan vast. Hij wijst naar de passie van de aanwezige fans.

Norris was afgelopen weekend een klasse apart op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Hij won op zaterdag de sprintrace, pakte een paar uur later de pole position in de kwalificatie en reed op zondag een dijk van een race. De Britse coureur maakte zich nog even zorgen over Max Verstappen, maar de Nederlander had zijn handen vol aan Andrea Kimi Antonelli en had bovendien een alternatieve pitstopstrategie.

Na afloop werd Norris op het podium uitgejoeld door een deel van de fans. Het zorgde voor de nodige ophef op sociale media, en de woede werd alleen maar groter toen bleek dat een medewerker van Racing Bulls probeerde het geroep aan te moedigen.

Hoe kijkt Perez naar deze situatie?

Aanstaand Cadillac-coureur Sergio Perez beschikt zelf over een fanatieke fanbase. In een interview met persbureau Reuters wordt hij gevraagd naar zijn mening over het gedrag van de fans in Brazilië: "Ik denk natuurlijk dat het niet aardig is om de gast die de race heeft gewonnen uit te fluiten."

'Goed om het gevoel van de fans te zien'

Toch wil Perez het niet bestempelen als iets heel ergs. Sterker nog, hij probeert de positieve kant van dit gedrag te belichten: "Maar op hetzelfde moment is het goed om het gevoel van de fans te zien. Als het gaat om hoe gepassioneerd ze zijn. Maar ik denk wel dat je zoiets moet doen met respect. We moeten altijd respect tonen voor de gast die de race heeft gewonnen. Maar goed, dit is hoe het is."

Fanatieke fanbase

Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. Het zorgde ervoor dat Mexicaanse fans fel reageerden op Red Bull, terwijl ze in het verleden ook kortstondig boos waren op Max Verstappen. Perez keert volgend jaar terug in de koningsklasse van de autosport bij het team van Cadillac, dat debuteert in de Formule 1.

Reacties (1)

  • Sander

    Posts: 1.560

    Ok Perez, dan gaan ze hem de volgen de keer met wat meer respect uitfluiten en boe roepen.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 13:00

