user icon
icon

'Piastri verliest vertrouwen door interne situatie bij McLaren'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Piastri verliest vertrouwen door interne situatie bij McLaren'
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 11:22
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar verkeert niet in een sterke vorm. Volgens nieuwe geruchten zou een interne discussie zijn zelfvertrouwen verder hebben aangetast.

Piastri begon op een ijzersterke wijze aan het seizoen, en had al snel de overhand in het interne duel met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Richting de zomerstop leek Piastri de grote favoriet te zijn voor de wereldtitel, en na de zomer begon hij goed met een zege in de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het was direct zijn laatste zege, en sindsdien heeft hij veel moeite met het bereiken van het podium.

Meer over McLaren 'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

5 nov
 McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov

Zijn vormdip zorgde ervoor dat Lando Norris en Max Verstappen het gat in het wereldkampioenschap dicht konden rijden. Verstappen won drie races, en Norris kreeg het voor elkaar om stabiel te presteren. Na zijn zege in Mexico nam de Brit de leiding in het wereldkampioenschap over van Piastri, en in Brazilië had de Australiër het alleen maar zwaarder.

Is Piastri wel een ijskonijn?

Piastri leek een soort ijskonijn te zijn, maar een insider laat aan Auto, Motor und Sport weten dat het iets anders in elkaar steekt: "Oscar is iemand die niets laat lopen. In plaats daarvan kropt hij alles op."

Interne situatie zorgt voor spanning

Het Duitse medium stelt ook dat de interne situatie bij McLaren een deuk heeft veroorzaakt in het zelfvertrouwen van Piastri. Hij en zijn teamgenoot Norris krijgen dezelfde kansen, maar moeten zich wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules'. Volgens AMuS zorgde de interne straf die Norris kreeg voor zijn beuk aan Piastri in Singapore voor problemen. Het zou een tik zijn geweest voor Piastri's vertrouwen, en de gebeurtenissen in Austin zouden het nog erger hebben gemaakt.

In Austin vielen Piastri en Norris uit in de eerste bocht van de sprintrace, maar het team wilde daar geen schuldige van aanwijzen. Volgens AMuS gebeurde dat intern wel, en gaven ze Piastri de schuld van de crash. Dit zou de Australiër nog meer pijn hebben gedaan.

Stand van zaken

Piastri staat nog altijd op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 366 punten. Norris voert het wereldkampioenschap aan met 390 punten, terwijl Verstappen derde staat met 341 punten.

Damon Hill

Posts: 19.462

Het punt is: als DIT al leidt tot een vormdip, dan is zijn mentale weerbaarheid wel heel zwak en matig. Kom op zeg. Vorig jaar in Hongarije kreeg Piastri juist de zege cadeau van Norris en het team. Dit jaar in Monza was het andersom voor de 2e plek, en sinds Baku loopt Piastri gewoon letterlijk ... [Lees verder]

  • 4
  • 13 nov 2025 - 11:27
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.463

    Het punt is: als DIT al leidt tot een vormdip, dan is zijn mentale weerbaarheid wel heel zwak en matig. Kom op zeg. Vorig jaar in Hongarije kreeg Piastri juist de zege cadeau van Norris en het team. Dit jaar in Monza was het andersom voor de 2e plek, en sinds Baku loopt Piastri gewoon letterlijk te blunderen en is het helemaal niks meer. Het gaat niet eens om het feit dat hij iets langzamer is dan Norris, maar vooral om de grote fouten. Wat is het nu... 4 botsingen/crashes in 4 wedstrijden? Dat is ook gewoon kampioenschaps onwaardig.

    Nee, inderdaad niet de "koele kikker" waarvan men dacht dat hij het was.

    • + 4
    • 13 nov 2025 - 11:27
    • Erik FW34

      Posts: 3.786

      Blijf het apart vinden dat je vorig jaar met dit jaar blijft vergelijken. Overwinning krijgen in een jaar waar het nergens omgaat tegen een jaar waar ze om het kampioenschap strijden. Is toch fundamenteel wel iets anders lijkt mij.

      • + 4
      • 13 nov 2025 - 11:47
    • Damon Hill

      Posts: 19.463

      @Erik,
      Het gaat om het "beeld" dat ontstaat dat Piastri zogenaamd tegengewerkt zou worden, wat simpelweg niet het geval is, en Hongarije 2024 is daar één voorbeeld van. Het ironische is juist dat het vorig jaar wél ergens om ging. Het was juist Norris die in Hongarije die 25 punten keihard nodig had om een beetje hoop te houden in de titelstrijd (want op dat moment was hij nog niet volledig kansloos).

      Het gaat dus om het feit dat mensen soms (niet altijd, ik zeg bewust "soms") beweren dat Piastri tegengewerkt wordt omdat McLaren liever Norris kampioen ziet worden. Dat laatste geloof ik ook wel, McLaren heeft een lichte voorkeur voor Norris. Piastri krijgt echter gewoon gelijke kansen en gelijk materiaal en verprutst het helemaal zelf.

      • + 4
      • 13 nov 2025 - 11:58
    • Patrace

      Posts: 6.319

      Ik denk dat de swap in Monza Piastri mentaal heeft gebroken.
      Die swap was onnodig en oneerlijk en kostte Piastri even 14 punten ten opzichte van Norris. Een slechte stop hoort bij racen. Piastri werd gestraft voor de slechte stop van Norris.
      Ik zou dan ook klaar zijn met het team.

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 15:10
    • Damon Hill

      Posts: 19.463

      @Patrace,
      14 punten? Ik weet niet hoe jij rekent hoor, maar een tweede plek is 18 punten, een derde plek is 15 punten. P2 & P3 swappen scheelt in totaal dus 6 punten, want Piastri had er 3 meer kunnen hebben en Norris 3 minder. Geen idee hoe jij dan bij 14 uitkomt.

      Verder ben ik het ook niet eens met die teamorder, maar als je als Piastri zijnde daar al volledig mentaal door gesloopt raakt en vervolgens fout na fout maakt, sorry hoor, maar dan ben je gewoon wereld kampioen onwaardig en niet goed genoeg.

      Klaar zijn met het team? Ja joh, dan gaat ie toch lekker naar een ander team. Weet je waarom Piastri kans maakt(e) op de titel? Dat is OMDAT hij in een McLaren zit. Bij een ander team had hij überhaupt 0,0 kans gemaakt.

      Die onnodige teamorder kostte hem slechts 6 puntjes. Ter vergelijking; de motorplof van Norris in Zandvoort kostte hem een 2e plek en dus 18 punten. Het is toch ook niet zo dat Norris daarna opeens mentaal geknakt is? Integendeel, hij is sindsdien juist beter gaan rijden.

      Kortom, volkomen nonsens. Omgaan met tegenslagen hoort erbij als je kampioen wil worden. Kan je dat niet, dan verdien je het ook niet.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 15:59
    • Patrace

      Posts: 6.319

      My bad, het ging inderdaad niet om de zege, maar om P2. Dus 6 punten in plaats van 14.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 17:17
    • Patrace

      Posts: 6.319

      Oh, en eens dat je geen WK waardig materiaal bent als je door zo’n tegenslag mentaal geknakt bent.
      Het zou je juist extra drive moeten geven om te laten zien dat je wel goed genoeg bent.

      Als Piastri zou ik echter nu wel buiten McLaren gaan kijken, want met Norris als kampioen gaat hij nog meer zijn stempel op dat team drukken. En ik zie Piastri niet opstaan om die leidersrol te pakken en Norris te verslaan. Wat betekent dat hij dan effectief de tweede coureur zal worden. Elders (Aston, Alpine) kan hij wellicht wel eerste coureur worden

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 17:22
  • bvonk2

    Posts: 127

    Ik zie het toch meer als onervaren, het is pas zijn derde jaar in de F1 en vorig jaar had hij dit ook bij de laatste paar races. Komt nu bij dat hij nu meedoet om de titel en dat brengt ook extra druk mee. Hebben veel coureurs last van gehad toen ze voor het eerste echt meededen om de titel, denk aan Hamilton en vorig jaar Norris.

    • + 1
    • 13 nov 2025 - 11:51
  • shakedown

    Posts: 1.502

    Tja het is heel duidelijk dat McLaren Norris als kampioen wil hebben. En dat zullen ze intern heel duidelijk gemaakt hebben.

    Voor de media en de buitenwereld spelen ze allemaal mooi weer en maken ze even veel kans en krijgen ze dezelfde steun. Bullsh1t natuurlijk.

    Wel of geen ijskonijn, als je het gevoel hebt dat je niet gesteund wordt door je team. en er is een discrepantie tussen wat in de media geroepen word en wat er op de fabriek gebeurd, ga je minder presteren. al was het simpelweg omdat je geen vertrouwen in je baas hebt.

    Ik heb echt het gevoel dat Piastri gepiepeld wordt door McLaren. Het is en blijft een naar team. Als ik Piastri zou zijn, zou ik zijn webber de opdracht geven om te kijken of er een plekje is bij Mercedes, Aston Martin of Red Bull....

    • + 3
    • 13 nov 2025 - 11:55
    • Damon Hill

      Posts: 19.463

      @Shakedown,
      Ook hier, het is niet zo dat McLaren bewust Piastri saboteert ofzo. Als Piastri hierdoor al mentaal geknakt raakt, is hij simpelweg kampioen onwaardig.

      Ik kan me (ook uit documentaires en opzoeken van info) herinneren dat ten tijden van Senna en Prost er met name in 1989 een duidelijke voorkeur voor Senna ontstond binnen McLaren. Het verschil tussen Piastri en Prost is dat Prost er letterlijk schijt aan had en op 100% van zijn kunnen bleef rijden, en ook daadwerkelijk de titel gewoon binnenhaalde.

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 12:00
    • Mr Marly

      Posts: 7.867

      “ Het is en blijft een naar team”, kijk en hier komt de ware aard naar boven, weet ik ook meteen hoe ik jouw “mening” kan classificeren.

      • + 3
      • 13 nov 2025 - 12:19
    • shakedown

      Posts: 1.502

      @ mr marly. Welkom op het internet waar iedereen een eigen mening heeft en niemand de waarheid spreekt of weet. Dit is mijn mening. blij dat jij je eigen mening kan en mag vormen.

      • + 4
      • 13 nov 2025 - 12:26
    • hupholland

      Posts: 9.390

      Het is eigenlijk de omgekeerde wereld, Piastri kan dankzij McLaren kampioen worden, niks meer en niks minder.

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 12:41
    • Damon Hill

      Posts: 19.463

      Het is eigenlijk precies wat Hupholland zegt. Piastri mag eigenlijk gewoon dankbaar zijn dat hij al twee jaar in de beste auto rijdt.

      Ineens hoor je de afgelopen weken allerlei mensen die zeggen dat Piastri moet verkassen, naar bijvoorbeeld Ferrari. Waarop is dat gebaseerd dan? Waarom zou je het beste team verlaten voor een team dat na 2007 geen rijderstitel meer heeft gepakt? En gaan ze er dan voor het gemak vanuit dat Leclerc wel even verslagen wordt? Ik heb nieuws voor je, Leclerc is waarschijnlijk gewoon beter dan Piastri, want ik schaal Leclerc nog net iets hoger in dan Norris.

      Het is altijd de selectiviteit ten top. Als Norris foutjes maakt is het geen killer. Maar als Piastri ineens enorm grote fouten begint te maken ligt het ineens aan het team.

      In een latere post heeft Hupholland het opnieuw bij het rechte eind. Norris en Piastri hebben dit jaar allebei slechtere weekenden gehad. Het verschil echter is dat Norris dan nog steeds 2e of 3e wordt en een hoop punten pakt, terwijl Piastri een veel grotere fout maakt en meer punten weggooit dan nodig. En dan krijg je dus een verschil van inmiddels 24 punten, terwijl Norris OOK nog de pech heeft gehad dat hij in Zandvoort een kapotte motor had en 18 punten verloor. Het verschil had dus zelfs groter horen te zijn.

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 12:55
  • DutchTifosi

    Posts: 2.772

    Nu snap ik echt waarom Charles mild was voor Piastri.
    Hij hoopt Oscar over te halen om van stoeltje te ruilen.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 12:31
  • hupholland

    Posts: 9.390

    Het verschil dit jaar is de ondergrens, toen Norris het moeilijk had pakte hij gewoon vaak P2 of soms zelfs nog net de overwinning, nu Piastri het moeilijk heeft zakt ie dwars door de ondergrens heen. En dat is niet iets van alleen dit jaar. Enorm zwaktebod om te gaan wijzen naar een klein tegenslagen, hij was toch zo'n coole kikker? Als hij zelf meegaat in dit soort smoesjes dan wordt het sowieso nooit wat. De kans voor dit jaar is overigens nog niet geheel verkeken, als je zo goed bent gewoon die laatste 4 races winnen, dan kom je n heel eind

    • + 1
    • 13 nov 2025 - 12:38
    • Erik FW34

      Posts: 3.786

      Het bijzondere "hij was toch zo'n coole kikker?" is dat de buitenwereld dit van hem gemaakt heeft. Niet Oscar zelf,.

      Maar blijkbaar moet hij zich daar nu voor verantwoorden? (Verantwoorden is niet het juiste woord, kan even geen beter woord verzinnen)

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 13:35
    • hupholland

      Posts: 9.390

      En wat je nu langs ziet komen verzint de buitenwereld ook allemaal zelf.
      Onlangs stond er nog een interessant artikel op NOS over hoe coureurs elkaar en met name teamgenoten proberen af te bluffen en zich veel sterker voor doen dan ze werkelijk zijn. Dat kun j een tijd volhouden, maar op een gegeven moment kan de bubbel barsten. Piastri was een mooi eind op weg, maar viel uiteindelijk toch door de mand. En ja, tuurlijk deed hij zichzelf ook voor als een koele kikker.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 13:46
    • Damon Hill

      Posts: 19.463

      @Erik,
      Ja en nee. Piastri reageerde na iedere overwinning relatief koeltjes. Dat is geen kritiek of aanval op Piastri, want dat is waarschijnlijk gewoon zijn karakter, wat op sommige manieren misschien een beetje lijkt op het karakter van Kimi Raikkonen. Dus dat hij relatief "koel" overkomt is niet alléén iets wat de buitenwereld ervan maakt, alleen blaast de buitenwereld dat beeld misschien extra op.

      Ik val heel erg in herhaling omdat ik het al heel vaak heb gezegd hier, maar situaties zijn bijna nooit "zwart-wit". Oftewel:
      - het is niet alléén Piastri die dat image veroorzaakt heeft.
      - het is niet alléén de buitenwereld die hem dat image toebedeeld.
      Het is heel vaak een combinatie van beide.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 14:42

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 755
  • Podiums 24
  • Grand Prix 67
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×