Oscar Piastri maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar verkeert niet in een sterke vorm. Volgens nieuwe geruchten zou een interne discussie zijn zelfvertrouwen verder hebben aangetast.

Piastri begon op een ijzersterke wijze aan het seizoen, en had al snel de overhand in het interne duel met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Richting de zomerstop leek Piastri de grote favoriet te zijn voor de wereldtitel, en na de zomer begon hij goed met een zege in de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het was direct zijn laatste zege, en sindsdien heeft hij veel moeite met het bereiken van het podium.

Zijn vormdip zorgde ervoor dat Lando Norris en Max Verstappen het gat in het wereldkampioenschap dicht konden rijden. Verstappen won drie races, en Norris kreeg het voor elkaar om stabiel te presteren. Na zijn zege in Mexico nam de Brit de leiding in het wereldkampioenschap over van Piastri, en in Brazilië had de Australiër het alleen maar zwaarder.

Is Piastri wel een ijskonijn?

Piastri leek een soort ijskonijn te zijn, maar een insider laat aan Auto, Motor und Sport weten dat het iets anders in elkaar steekt: "Oscar is iemand die niets laat lopen. In plaats daarvan kropt hij alles op."

Interne situatie zorgt voor spanning

Het Duitse medium stelt ook dat de interne situatie bij McLaren een deuk heeft veroorzaakt in het zelfvertrouwen van Piastri. Hij en zijn teamgenoot Norris krijgen dezelfde kansen, maar moeten zich wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules'. Volgens AMuS zorgde de interne straf die Norris kreeg voor zijn beuk aan Piastri in Singapore voor problemen. Het zou een tik zijn geweest voor Piastri's vertrouwen, en de gebeurtenissen in Austin zouden het nog erger hebben gemaakt.

In Austin vielen Piastri en Norris uit in de eerste bocht van de sprintrace, maar het team wilde daar geen schuldige van aanwijzen. Volgens AMuS gebeurde dat intern wel, en gaven ze Piastri de schuld van de crash. Dit zou de Australiër nog meer pijn hebben gedaan.

Stand van zaken

Piastri staat nog altijd op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 366 punten. Norris voert het wereldkampioenschap aan met 390 punten, terwijl Verstappen derde staat met 341 punten.