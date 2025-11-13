user icon
icon

Verstappen toch een soort kampioen: "Hij heeft schijt aan de rest"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen toch een soort kampioen: "Hij heeft schijt aan de rest"
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De kans is klein dat Max Verstappen er dit seizoen vandoor gaat met de wereldtitel in de Formule 1. In theorie kan hij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri nog achterhalen, maar dan heeft hij wel een wonder nodig. Juan Pablo Montoya stelt dat Verstappen toch een soort kampioen is.

Verstappen leek dit seizoen lange tijd niet in aanmerking te komen voor de wereldtitel in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft wist Verstappen te winnen in Japan en Imola, maar daarna vielen de prestaties van Red Bull tegen. De frustraties bij Verstappen waren groot, maar zijn derde plek in het wereldkampioenschap kwam nooit in gevaar, hij leek genoegen te moeten nemen met deze plaats, maar na de zomerstop veranderde alles.

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov

Verstappen stond na de zomer in alle races op het podium en wist de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten te winnen. Voor Verstappen leek de wereldtitel een realistisch scenario te zijn, vooral omdat de McLarens het kwijt leken te zijn. Hij verkleinde het gat elk weekend, maar in Mexico en Brazilië heerste Lando Norris. In die races viel de performance van Red Bull tegen, en moest Verstappen alles op alles zetten om veel punten te pakken.

Bad guy

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt dat Verstappen waarschijnlijk geen wereldkampioen gaat worden. Wel geeft hij bij PokerStrategy toe dat Verstappen de populairste coureur is: "Ja, Max Verstappen is de kampioen van het volk. Hij is de bad guy die schijt heeft aan de rest."

'Ze herkennen zich in Verstappen'

Volgens Montoya zorgt dit ervoor dat de supporters op de tribunes elk weekend zo hard juichen voor Verstappen: "Fans kunnen zich herkennen in hem. Onderaan de streep, wanneer we eindelijk afreizen naar Abu Dhabi, gaan we echter wel zien dat er een andere coureur tot wereldkampioen zal worden gekroond."

Wat is de stand van zaken?

Verstappen staat nog steeds op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 341 WK-punten achter zijn naam. Hij heeft nummer twee Oscar Piastri in het vizier, de Australiër staat op 366 punten. Het kampioenschap wordt aangevoerd door Norris, die met nog drie raceweekenden te gaan op 390 punten staat.

Arran

Posts: 1.552

Ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe de rest ook schijt, jij wel dan ?..
IK geef eerlijk toe ik nooit echt bij iemand heb gestaan om te kijken hoe die schijt..

  • 3
  • 13 nov 2025 - 10:16
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • k.w

    Posts: 1.159

    Hij schijt ook als al de rest .

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 10:10
    • Arran

      Posts: 1.552

      Ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe de rest ook schijt, jij wel dan ?..
      IK geef eerlijk toe ik nooit echt bij iemand heb gestaan om te kijken hoe die schijt..

      • + 3
      • 13 nov 2025 - 10:16
    • k.w

      Posts: 1.159

      Ik denk niet als een beer in het bos, of een koe in de wei . mss jij wel ? . denk vooral hij de zelfde menselijke opening gebruikt als elke gods geschapen aardeling. en opgevoed is om het op onze gekkende potten te doen. mss ji niet , dan stel ik inderdaad voor om eens te kijken hoe wij normale mensen dit doen...best leerbaar voor je dan .

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 10:36
    • delange

      Posts: 2.554

      Ik ben al op een bepaalde leeftijd waar je bijna schijt wasr ik sta.

      En nee hoor ....jullie mogen niet komen kijken.

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 12:45
    • Freek-Willem

      Posts: 6.418

      Geen idee of Max wellicht een stoma heeft. Dat is dan toch anders

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 13:33

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×