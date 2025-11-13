De kans is klein dat Max Verstappen er dit seizoen vandoor gaat met de wereldtitel in de Formule 1. In theorie kan hij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri nog achterhalen, maar dan heeft hij wel een wonder nodig. Juan Pablo Montoya stelt dat Verstappen toch een soort kampioen is.

Verstappen leek dit seizoen lange tijd niet in aanmerking te komen voor de wereldtitel in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft wist Verstappen te winnen in Japan en Imola, maar daarna vielen de prestaties van Red Bull tegen. De frustraties bij Verstappen waren groot, maar zijn derde plek in het wereldkampioenschap kwam nooit in gevaar, hij leek genoegen te moeten nemen met deze plaats, maar na de zomerstop veranderde alles.

Verstappen stond na de zomer in alle races op het podium en wist de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten te winnen. Voor Verstappen leek de wereldtitel een realistisch scenario te zijn, vooral omdat de McLarens het kwijt leken te zijn. Hij verkleinde het gat elk weekend, maar in Mexico en Brazilië heerste Lando Norris. In die races viel de performance van Red Bull tegen, en moest Verstappen alles op alles zetten om veel punten te pakken.

Bad guy

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt dat Verstappen waarschijnlijk geen wereldkampioen gaat worden. Wel geeft hij bij PokerStrategy toe dat Verstappen de populairste coureur is: "Ja, Max Verstappen is de kampioen van het volk. Hij is de bad guy die schijt heeft aan de rest."

'Ze herkennen zich in Verstappen'

Volgens Montoya zorgt dit ervoor dat de supporters op de tribunes elk weekend zo hard juichen voor Verstappen: "Fans kunnen zich herkennen in hem. Onderaan de streep, wanneer we eindelijk afreizen naar Abu Dhabi, gaan we echter wel zien dat er een andere coureur tot wereldkampioen zal worden gekroond."

Wat is de stand van zaken?

Verstappen staat nog steeds op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 341 WK-punten achter zijn naam. Hij heeft nummer twee Oscar Piastri in het vizier, de Australiër staat op 366 punten. Het kampioenschap wordt aangevoerd door Norris, die met nog drie raceweekenden te gaan op 390 punten staat.