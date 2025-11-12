Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft onthuld dat hij van de FIA de opdracht kreeg om het superlicentiesysteem opnieuw te organiseren. De Franse teambaas werkte tussen 2014 en 2017 voor de FIA. Jean Todt gaf hem de opdracht om dit te onderzoeken.

Het doel was simpel: voorkomen dat er meer jonge gasten als Max Verstappen zouden debuteren in de koningsklasse van de racerij. In een recente aflevering van Talking Bull vertelde Mekies over zijn periode bij de FIA.

Verstappen was de reden

"Toen ik bij de FIA kwam, had Max op 17-jarige leeftijd al een superlicentie gekregen", vertelde Mekies in de Red Bull-podcast. "Het allereerste wat Jean Todt, die toen nog voorzitter was, tegen me zei, was: 'Weet je, deze jonge knul, Max, heeft op zijn zeventiende al een superlicentie. Dat is belachelijk. Mensen zullen zich afvragen hoe iemand nog geen rijbewijs voor de openbare weg kan hebben, maar wél in een Formule 1-auto mag rijden. Kijk ernaar en maak een nieuwe structuur voor de superlicentie, want dit mag niet nog eens gebeuren.'"

"Dankzij Max' talent hebben we nu een compleet nieuw systeem, inclusief een minimumleeftijd. Het is maar goed dat hij niet weet dat ik hem destijds eigenlijk probeerde af te remmen", zo vertelt Mekies over zijn coureur.

Soms zijn er uitzonderingen

Na de komst van Max Verstappen waren er sommige uitzonderingen. Zo had Andrea Kimi Antonelli toestemming gekregen om voorafgaand aan zijn debuut alvast voor Mercedes te gaan testen. De Italiaan heeft daardoor vorig seizoen twee sessies voor het team mogen rijden, al was hij toen wel achttien. Zo reed hij de eerste vrije training in Italië en Mexico. Ook Arvid Lindblad mocht dit doen. Hij reed dit seizoen tijdens de eerste training van Groot-Brittannië en Mexico.

Toch blijft het systeem een beetje onder vuur liggen. IndyCar-coureur Colton Herta rijdt volgend seizoen in de Formule 2, omdat hij alleen op deze manier genoeg punten kan halen voor zijn superlicentie.