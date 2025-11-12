user icon
icon

Mekies blikt terug naar eerste FIA-taak: "Ik moest Max remmen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies blikt terug naar eerste FIA-taak: "Ik moest Max remmen"
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 14:09
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft onthuld dat hij van de FIA de opdracht kreeg om het superlicentiesysteem opnieuw te organiseren. De Franse teambaas werkte tussen 2014 en 2017 voor de FIA. Jean Todt gaf hem de opdracht om dit te onderzoeken.

Meer over FIA McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 FIA blundert met strafpunten voor Piastri

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

10 nov

Het doel was simpel: voorkomen dat er meer jonge gasten als Max Verstappen zouden debuteren in de koningsklasse van de racerij. In een recente aflevering van Talking Bull vertelde Mekies over zijn periode bij de FIA. 

Verstappen was de reden

"Toen ik bij de FIA kwam, had Max op 17-jarige leeftijd al een superlicentie gekregen", vertelde Mekies in de Red Bull-podcast. "Het allereerste wat Jean Todt, die toen nog voorzitter was, tegen me zei, was: 'Weet je, deze jonge knul, Max, heeft op zijn zeventiende al een superlicentie. Dat is belachelijk. Mensen zullen zich afvragen hoe iemand nog geen rijbewijs voor de openbare weg kan hebben, maar wél in een Formule 1-auto mag rijden. Kijk ernaar en maak een nieuwe structuur voor de superlicentie, want dit mag niet nog eens gebeuren.'"

"Dankzij Max' talent hebben we nu een compleet nieuw systeem, inclusief een minimumleeftijd. Het is maar goed dat hij niet weet dat ik hem destijds eigenlijk probeerde af te remmen", zo vertelt Mekies over zijn coureur. 

Soms zijn er uitzonderingen

Na de komst van Max Verstappen waren er sommige uitzonderingen. Zo had Andrea Kimi Antonelli toestemming gekregen om voorafgaand aan zijn debuut alvast voor Mercedes te gaan testen. De Italiaan heeft daardoor vorig seizoen twee sessies voor het team mogen rijden, al was hij toen wel achttien. Zo reed hij de eerste vrije training in Italië en Mexico. Ook Arvid Lindblad mocht dit doen. Hij reed dit seizoen tijdens de eerste training van Groot-Brittannië en Mexico. 

Toch blijft het systeem een beetje onder vuur liggen. IndyCar-coureur Colton Herta rijdt volgend seizoen in de Formule 2, omdat hij alleen op deze manier genoeg punten kan halen voor zijn superlicentie.

koppie toe

Posts: 4.780

Las dit al elders en lijkt één op één overgenomen?
Hoezo afremmen dacht ik in dat andere stuk ook al.
Hij racete al, het werd bemoeilijkt voor bijvoorbeeld Antonelli.

  • 1
  • 12 nov 2025 - 14:15
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 4.782

    Las dit al elders en lijkt één op één overgenomen?
    Hoezo afremmen dacht ik in dat andere stuk ook al.
    Hij racete al, het werd bemoeilijkt voor bijvoorbeeld Antonelli.

    • + 1
    • 12 nov 2025 - 14:15
    • Larry Perkins

      Posts: 61.439

      Dit bericht komt uit de volgende podcast:

      Catching Up With Team Principal and CEO, Laurent Mekies! | Talking Bull
      (Oracle Red Bull Racing, 1.21,19)

      https://youtu.be/YLidbMFzljY

      * herhaalde plaatsing

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 14:37
    • koppie toe

      Posts: 4.782

      Dank

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 14:42
    • Larry Perkins

      Posts: 61.439

      Graag gedaan, tot aan Vegas zullen ze er nog wel tien berichtjes uit halen...

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 15:01
  • Pleen

    Posts: 731

    In Amerika mogen ze op 16 jarige leeftijd al een rijbewijsje halen. Max had tot zijn 18e ook niet eens een regulier rijbewijs. Dezelfde Max is nu wel 4-voudig F1 kampioen. Al die commotie voor niets!

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 16:56

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (48)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×