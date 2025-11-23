Max Verstappen won de Grand Prix van Las Vegas op knappe wijze. Na de diskwalificatie van de McLaren-coureurs is Verstappen flink ingelopen in het wereldkampioenschap, want hij staat momenteel op gelijke punten met McLaren-coureur Oscar Piastri en Lando Norris staat 24 punten boven de Nederlander. Red Bull-teambaas Laurent Mekies is erg trots op Verstappen.

Met nog twee Grands Prix-weekenden te gaan maakt Verstappen nog altijd kans op de wereldtitel van 2025. De Nederlander blijft een bedreiging voor de twee McLaren-coureurs en met de diskwalificatie in Las Vegas is de Nederlander alleen nog maar gevaarlijker geworden.

'Verstappen maakt nooit een fout'

Laurent Mekies vertelt na afloop van de Grand Prix van Las Vegas over de Nederlander aan de internationale media. De teambaas is erg trots op zijn coureur: "Nou, weet je, ronde 1, bocht 1, hij maakt gewoon nooit fouten, toch? Dat was typisch Max, hij deed het perfect, had een goede start en haalde Lando in. Jullie kunnen dat beter beoordelen dan ik, maar hij maakt gewoon nooit fouten."

“Vanaf dat moment, in de vroege fase van de race, kon George ons meer onder druk zetten dan we hadden verwacht. George zette ons dus behoorlijk onder druk tijdens de laatste vijf of tien ronden, en toen begon hij, denk ik, terug te vallen, misschien door graining of iets anders. De race begon in dat stadium wat meer onder controle te komen toen George net buiten ons DRS-bereik kwam, laten we het zo zeggen", vertelde Mekies over de Grand Prix van Las Vegas.

Het verschil tussen Russell en Verstappen was minimaal, maar uiteindelijk wist Verstappen de overhand te hebben. Dit komt mede door een slimme pitstop van Red Bull: "We besloten om buiten te blijven. Max kon blijven pushen en het tempo van George goed bijhouden, maar zoals je hebt gezien, was het acht ronden later, toen we pitten, nog steeds heel erg spannend tussen de twee, dus er was weinig verschil tussen hen."

Verstappen deed precies wat hem gevraagd werd

Laurent Mekies is ook erg tevreden met Verstappen, omdat hij precies deed wat hij moest doen. "Er waren een paar momenten in de tweede stint waarin we hem vroegen om het tempo op te voeren toen Lando druk zette, en elke keer dat dat nodig was, voerde hij het tempo op. Dus ik denk dat het zonder twijfel een meesterlijke prestatie van hem was", zo sluit Mekies af.

Volgend weekend komt de Formule 1 naar Qatar. Vorig jaar wist Verstappen hier al te winnen, maar het is een belangrijk weekend, want de laatste sprintrace van het seizoen gaat hier gehouden worden. Dit betekent dat er 33 punten te halen zijn in het Midden-Oosten.