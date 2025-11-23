user icon
icon

Mekies trots op Verstappen: "Max reed een masterclass"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies trots op Verstappen: "Max reed een masterclass"
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 16:46
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen won de Grand Prix van Las Vegas op knappe wijze. Na de diskwalificatie van de McLaren-coureurs is Verstappen flink ingelopen in het wereldkampioenschap, want hij staat momenteel op gelijke punten met McLaren-coureur Oscar Piastri en Lando Norris staat 24 punten boven de Nederlander. Red Bull-teambaas Laurent Mekies is erg trots op Verstappen.

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Met nog twee Grands Prix-weekenden te gaan maakt Verstappen nog altijd kans op de wereldtitel van 2025. De Nederlander blijft een bedreiging voor de twee McLaren-coureurs en met de diskwalificatie in Las Vegas is de Nederlander alleen nog maar gevaarlijker geworden. 

'Verstappen maakt nooit een fout'

Laurent Mekies vertelt na afloop van de Grand Prix van Las Vegas over de Nederlander aan de internationale media. De teambaas is erg trots op zijn coureur: "Nou, weet je, ronde 1, bocht 1, hij maakt gewoon nooit fouten, toch? Dat was typisch Max, hij deed het perfect, had een goede start en haalde Lando in. Jullie kunnen dat beter beoordelen dan ik, maar hij maakt gewoon nooit fouten."

“Vanaf dat moment, in de vroege fase van de race, kon George ons meer onder druk zetten dan we hadden verwacht. George zette ons dus behoorlijk onder druk tijdens de laatste vijf of tien ronden, en toen begon hij, denk ik, terug te vallen, misschien door graining of iets anders. De race begon in dat stadium wat meer onder controle te komen toen George net buiten ons DRS-bereik kwam, laten we het zo zeggen", vertelde Mekies over de Grand Prix van Las Vegas. 

Het verschil tussen Russell en Verstappen was minimaal, maar uiteindelijk wist Verstappen de overhand te hebben. Dit komt mede door een slimme pitstop van Red Bull: "We besloten om buiten te blijven. Max kon blijven pushen en het tempo van George goed bijhouden, maar zoals je hebt gezien, was het acht ronden later, toen we pitten, nog steeds heel erg spannend tussen de twee, dus er was weinig verschil tussen hen."

Verstappen deed precies wat hem gevraagd werd

Laurent Mekies is ook erg tevreden met Verstappen, omdat hij precies deed wat hij moest doen. "Er waren een paar momenten in de tweede stint waarin we hem vroegen om het tempo op te voeren toen Lando druk zette, en elke keer dat dat nodig was, voerde hij het tempo op. Dus ik denk dat het zonder twijfel een meesterlijke prestatie van hem was", zo sluit Mekies af. 

Volgend weekend komt de Formule 1 naar Qatar. Vorig jaar wist Verstappen hier al te winnen, maar het is een belangrijk weekend, want de laatste sprintrace van het seizoen gaat hier gehouden worden. Dit betekent dat er 33 punten te halen zijn in het Midden-Oosten. 

mordor

Posts: 2.089

T-Max incoming....Mate!... Kan niet wachten op de nieuwe Lollipop F1

  • 3
  • 23 nov 2025 - 16:54
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.089

    T-Max incoming....Mate!... Kan niet wachten op de nieuwe Lollipop F1

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 16:54
  • zoefroef

    Posts: 1.630

    De laatste 5 a 10 ronden, dat waren de eerste ronden of tellen we achterstevoren?

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 17:58
  • World Traveller

    Posts: 733

    Maar die stop van 3.0 seconden was natuurlijk niet best......

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 18:04

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar