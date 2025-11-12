user icon
Piastri geeft toe dat Monza-teamorders zijn zelfvertrouwen aantastte

Piastri geeft toe dat Monza-teamorders zijn zelfvertrouwen aantastte
  Gepubliceerd op 12 nov 2025 12:09
  6
  Door: Bob Plaizier

McLaren-coureur Oscar Piastri is bezig met een lastige fase van het seizoen. Hij verloor zijn koppositie in het wereldkampioenschap en zijn performance valt al maanden flink tegen. Piastri geeft nu eerlijk toe dat de teamorders in Monza nog langer rondspookten in zijn hoofd.

Piastri leek lange tijd de topfavoriet voor de wereldtitel te zijn in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft stond er geen maat op hem, en was hij vaak beter dan zijn teamgenoot en titelrivaal Lando Norris. Piastri leek nauwelijks last te hebben van druk, en stond al snel bekend als een soort ijskonijn. Inmiddels is die ijskoude houding verdwenen, en lijkt de druk Piastri te veel te worden.

Hij won voor de laatste keer in Zandvoort, en ook afgelopen weekend in Brazilië kwam hij niet in de buurt van het podium. De problemen voor Piastri begonnen in Monza, waar hij van zijn team McLaren een opmerkelijk verzoek kreeg. Hij werd gevraagd of hij zijn teamgenoot Norris erlangs wilde laten, want de Brit had een slechte pitstop achter de rug. Piastri twijfelde, liet Norris erlangs maar kwam daarna niet meer in de buurt van zijn topvorm. Tijdens het daaropvolgende raceweekend in Azerbeidzjan ging alles fout, en crashte Piastri meerdere keren.

Welke rol speelde Monza?

In de F1-podcast Beyond the Grid kijkt Piastri terug op deze beslissende weekenden: "Uiteindelijk was het een combinatie van dingen. De race daarvoor was natuurlijk Monza, en ik had het gevoel dat dat qua mijn eigen performance niet een heel goed weekend was. En dan had je natuurlijk ook wat er was gebeurd met de pitstops."

"Maar ook Bakoe zelf... De vrijdag was daar al zwaar. De dingen gingen gewoon niet, ik was de auto echt aan het overrijden. Ik was niet blij met de manier waarop ik reed, en uiteindelijk probeerde ik dat goed te maken op zaterdag."

Welke lessen heeft Piastri geleerd?

Daarna ging het dus helemaal mis voor Piastri: "In de aanloop naar dat weekend waren er wat dingen die niet het meest behulpzaam waren. En dan had je ook de dingen die in dat weekend gebeurden. We hadden een motorprobleem in VT1, ik reed niet lekker en we reden met de C6-banden die lastig onder de knie te krijgen zijn. Er waren dingen die bij elkaar optelden. Op zaterdag was de pace goed, maar probeerde ik het te hard. Dat was mijn slechtste weekend in het racen, maar op een bepaalde manier was het ook handig."

Damon Hill

Posts: 19.453

En toen in Hongarije 2024 jij juist mocht winnen en Norris je voorbij liet? Wat voelde je toen?

In Baku ging je zelf enorm de fout in.
In Amerika reed je zelf tegen Hülkenberg aan
In de Braziliaanse sprint ga je zelf over de natte curb, terwijl Antonelli eromheen reed (zo kon het dus ook)
...

  • 9
  • 12 nov 2025 - 12:25
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.453

    En toen in Hongarije 2024 jij juist mocht winnen en Norris je voorbij liet? Wat voelde je toen?

    In Baku ging je zelf enorm de fout in.
    In Amerika reed je zelf tegen Hülkenberg aan
    In de Braziliaanse sprint ga je zelf over de natte curb, terwijl Antonelli eromheen reed (zo kon het dus ook)
    in de Braziliaanse hoofdrace doe je zelf een halfbakken actie bij Antonelli

    Ja, het kan inderdaad dat je zelfvertrouwen is aangetast. Maar het is te makkelijk om daar het team de schuld van te geven, of in dit geval één teamorder. Als je immers zo "cool and collective" was zoals het imago dat je altijd had, had je daar mee kunnen dealen.

    Je hebt de beste auto onder je kont, en je hebt ook nog het geluk gehad dat Norris in Zandvoort een motorplof kreeg en 18 punten verloor. Kom op man, schouders eronder.

    • + 9
    • 12 nov 2025 - 12:25
    • NicoS

      Posts: 19.646

      Brazilië vorig jaar moest hij in sprint en hoofdrace ook aan de kant voor Norris, Piastri heeft altijd netjes gehoor gegeven aan het team. Snap best dat wanneer de titel in het spel is, Monza erg cru was voor hem.
      Heb dit ook nog nooit gezien dat een slechte pitstop op deze manier werd vereffend.
      Ik denk dat hij op dat moment zich behoorlijk door het team in de steek gelaten voelde.
      En ja de fouten hebben hem genekt de laatste tijd, dat klopt.

      • + 5
      • 12 nov 2025 - 12:40
    • Freek-Willem

      Posts: 6.416

      Ik denk dat Zak duidelijk een voorkeur heeft voor Lando. Maar deze teamorder was gewoon terecht. Voor de pitstops werd al besproken dat erg geen sprake zou zijn van een undercut en als Oscar toch voor Lando zou komen na de stops dat E terug zouden wisselen. Dat een stop dan slecht uitvalt doet aan die afspraak niets af. De vraag voor de swap was dan ook gewoon terecht in mijn ogen. Oscar had natuurlijk zelf ervoor kunnen (en misschien moeten) kiezen om de swap niet te doen.

      Nu moet ie in iedere geval gewoon doen wat je moet doen als je wdc wilt worden en dat is gasgeven en zorgen dat ie volgende race gewoon op p1 eindigt op zondag. Dan ligt alles nog open. Er zijn nog kansen genoeg en ook Norris moet de druk nog handelen tot AD..

      • + 3
      • 12 nov 2025 - 12:51
    • Damon Hill

      Posts: 19.453

      Ik denk inderdaad dat McLaren liever Norris kampioen ziet worden dan Piastri, simpelweg omdat Norris al langer bij het team zit. Maar het is niet zo dat McLaren Piastri daarom tegenwerkt (dat beweren jullie ook niet, maar ik bedoel deze opmerking in zijn algemeenheid).

      Piastri had in ieder geval heel lang het image dat hij heel "koel" en onverstoorbaar was. Dat image kan nu in ieder geval wel in de prullenbak, want ook hij voelt duidelijk de druk en kan er niet mee omgaan.

      Sommige mensen roepen dat Piastri naar Ferrari moet gaan. Even los van het feit dat Ferrari sinds 2007 geen rijderstitel meer heeft gepakt, denk ik niet dat Piastri beter is dan Leclerc. Ik schaal Leclerc namelijk iets hoger in dan Norris.

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 15:05
  • Mr Marly

    Posts: 7.866

    Dit klinkt als iemand die het opgeeft en zoekt naar een excuus die vooral niet bij hem zelf ligt, jammer.

    • + 3
    • 12 nov 2025 - 12:28
  • Knookie.nl

    Posts: 1.125

    Tja, dit roep ik al een tijdje. Fijn die bevestiging.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 12:50

Meer nieuws

