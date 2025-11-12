McLaren-coureur Oscar Piastri is bezig met een lastige fase van het seizoen. Hij verloor zijn koppositie in het wereldkampioenschap en zijn performance valt al maanden flink tegen. Piastri geeft nu eerlijk toe dat de teamorders in Monza nog langer rondspookten in zijn hoofd.

Piastri leek lange tijd de topfavoriet voor de wereldtitel te zijn in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft stond er geen maat op hem, en was hij vaak beter dan zijn teamgenoot en titelrivaal Lando Norris. Piastri leek nauwelijks last te hebben van druk, en stond al snel bekend als een soort ijskonijn. Inmiddels is die ijskoude houding verdwenen, en lijkt de druk Piastri te veel te worden.

Hij won voor de laatste keer in Zandvoort, en ook afgelopen weekend in Brazilië kwam hij niet in de buurt van het podium. De problemen voor Piastri begonnen in Monza, waar hij van zijn team McLaren een opmerkelijk verzoek kreeg. Hij werd gevraagd of hij zijn teamgenoot Norris erlangs wilde laten, want de Brit had een slechte pitstop achter de rug. Piastri twijfelde, liet Norris erlangs maar kwam daarna niet meer in de buurt van zijn topvorm. Tijdens het daaropvolgende raceweekend in Azerbeidzjan ging alles fout, en crashte Piastri meerdere keren.

Welke rol speelde Monza?

In de F1-podcast Beyond the Grid kijkt Piastri terug op deze beslissende weekenden: "Uiteindelijk was het een combinatie van dingen. De race daarvoor was natuurlijk Monza, en ik had het gevoel dat dat qua mijn eigen performance niet een heel goed weekend was. En dan had je natuurlijk ook wat er was gebeurd met de pitstops."

"Maar ook Bakoe zelf... De vrijdag was daar al zwaar. De dingen gingen gewoon niet, ik was de auto echt aan het overrijden. Ik was niet blij met de manier waarop ik reed, en uiteindelijk probeerde ik dat goed te maken op zaterdag."

Welke lessen heeft Piastri geleerd?

Daarna ging het dus helemaal mis voor Piastri: "In de aanloop naar dat weekend waren er wat dingen die niet het meest behulpzaam waren. En dan had je ook de dingen die in dat weekend gebeurden. We hadden een motorprobleem in VT1, ik reed niet lekker en we reden met de C6-banden die lastig onder de knie te krijgen zijn. Er waren dingen die bij elkaar optelden. Op zaterdag was de pace goed, maar probeerde ik het te hard. Dat was mijn slechtste weekend in het racen, maar op een bepaalde manier was het ook handig."