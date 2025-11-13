Max Verstappen reed afgelopen weekend een ijzersterke Grand Prix van Brazilië. De Red Bull-coureur startte de race vanuit de pitlane, en kwam als derde over de streep. Het was een opvallende prestatie, en het levert hem ook een plekje in de recordboeken van de Formule 1 op.

Verstappen leek af te stevenen op een verloren weekend in Brazilië. Hij kwam er al snel achter dat hij weinig grip had, maar wist de schade nog redelijk te beperken met een vierde plaats in de sprintrace. Het gaf Red Bull wat vertrouwen, maar in de kwalificatie bleek dat ze een verkeerde afslag hadden genomen. Verstappen had het zeer zwaar, en kwam niet verder dan de zestiende tijd.

Na een motorwissel en een aanpassing aan de set-up startte Verstappen de race vanuit de pitlane. Als een soort ontketende stier raasde hij door het veld heen, en zelfs een extra pitstop vanwege een lekke band kon hem niet afstoppen. Verstappen reed naar de derde plaats, en wist zelfs bijna de tweede plaats af te pakken van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli.

Nieuwe inhaalrace

Voor het tweede jaar op rij beloonde hij de fans in Brazilië met een onwaarschijnlijke inhaalrace. Vorig jaar startte hij door een gridstraf als zeventiende in de stromende regen, en wist hij zich naar de overwinning te vechten. Zijn inhaalrace van afgelopen weekend wordt door kenners op gelijke hoogte geplaatst met zijn prestatie van vorig jaar, en het levert hem weer een mooi record op.

Nieuw F1-record voor Verstappen

Verstappen is nu de coureur die van de meeste verschillende startplaatsen naar het podium wist te rijden. De Red Bull-coureur heeft tot nu toe 124 keer op het podium gestaan in de Formule 1, en deed dat vanaf zeventien verschillende startplaatsen. Zijn pitlanestart van afgelopen weekend wordt in deze statistiek ook meegeteld.

Opvallende prestaties van Verstappen

Verstappen reed 41 keer vanaf de pole position naar het podium, terwijl de tweede startplek hem 28 keer een podiumplekje opleverde. Verstappen heeft vanaf elke plek in de top tien een keertje het podium bereikt, en wist zelfs vanaf de achttiende startplek (Verenigde Staten 2018) en de twintigste startplek (Rusland 2021) een keertje naar het podium te rijden.