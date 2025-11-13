user icon
Verstappen schrijft F1-geschiedenis met briljante inhaalrace

  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 13:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed afgelopen weekend een ijzersterke Grand Prix van Brazilië. De Red Bull-coureur startte de race vanuit de pitlane, en kwam als derde over de streep. Het was een opvallende prestatie, en het levert hem ook een plekje in de recordboeken van de Formule 1 op.

Verstappen leek af te stevenen op een verloren weekend in Brazilië. Hij kwam er al snel achter dat hij weinig grip had, maar wist de schade nog redelijk te beperken met een vierde plaats in de sprintrace. Het gaf Red Bull wat vertrouwen, maar in de kwalificatie bleek dat ze een verkeerde afslag hadden genomen. Verstappen had het zeer zwaar, en kwam niet verder dan de zestiende tijd.

Na een motorwissel en een aanpassing aan de set-up startte Verstappen de race vanuit de pitlane. Als een soort ontketende stier raasde hij door het veld heen, en zelfs een extra pitstop vanwege een lekke band kon hem niet afstoppen. Verstappen reed naar de derde plaats, en wist zelfs bijna de tweede plaats af te pakken van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli.

Nieuwe inhaalrace

Voor het tweede jaar op rij beloonde hij de fans in Brazilië met een onwaarschijnlijke inhaalrace. Vorig jaar startte hij door een gridstraf als zeventiende in de stromende regen, en wist hij zich naar de overwinning te vechten. Zijn inhaalrace van afgelopen weekend wordt door kenners op gelijke hoogte geplaatst met zijn prestatie van vorig jaar, en het levert hem weer een mooi record op.

Nieuw F1-record voor Verstappen

Verstappen is nu de coureur die van de meeste verschillende startplaatsen naar het podium wist te rijden. De Red Bull-coureur heeft tot nu toe 124 keer op het podium gestaan in de Formule 1, en deed dat vanaf zeventien verschillende startplaatsen. Zijn pitlanestart van afgelopen weekend wordt in deze statistiek ook meegeteld.

Opvallende prestaties van Verstappen

Verstappen reed 41 keer vanaf de pole position naar het podium, terwijl de tweede startplek hem 28 keer een podiumplekje opleverde. Verstappen heeft vanaf elke plek in de top tien een keertje het podium bereikt, en wist zelfs vanaf de achttiende startplek (Verenigde Staten 2018) en de twintigste startplek (Rusland 2021) een keertje naar het podium te rijden.

Freek-Willem

Posts: 6.419

Volgend jaar kan ie zijn record verder uitbouwen door vanaf de 21e en 22e plek naar het podium proberen te komen. Maar of hij het ooit gaat redden van de 23e tot de 26e plek is nog maar de vraag.

  • 1
  • 13 nov 2025 - 13:39
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (3)

  • Freek-Willem

    Posts: 6.419

    Volgend jaar kan ie zijn record verder uitbouwen door vanaf de 21e en 22e plek naar het podium proberen te komen. Maar of hij het ooit gaat redden van de 23e tot de 26e plek is nog maar de vraag.

    • + 1
    • 13 nov 2025 - 13:39
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.781

      Dat moet Max GT3 gaan rijden, daar is het dankzij die grote startvelden wel degelijk mogelijk.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 13:44
  • Pietje Bell

    Posts: 31.887

    Een horloge en sieraden gek bezocht het Tiffany padel toernooi in Miami vorige week
    toen Kelly daar op de tribune zat. Hij wist niet wie ze was en vroeg de "Kind Lady"
    wat ze voor de kost deed, aangezien ze dure sieraden droeg.
    K: "I am a content creator". Z: "What was that?". K: "I am a content creator".
    Z: "Oh, a content creator, I love that".

    Even opgezocht wat die zoal doet. Weer wat geleerd.

    www.instagram.com/p/DQ7_fZIjMg1/

    Wat zijn de taken van een content creator?
    Een content creator is iemand die creatieve inhoud maakt voor online of offline kanalen,
    zoals video's, teksten, infographics of socialmedia posts. Of je nu schrijft voor een bedrijf, video's maakt voor YouTube of je eigen merk opbouwt via Instagram:
    als content creator breng je verhalen tot leven.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 14:21

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

