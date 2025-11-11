user icon
icon

Red Bull bevestigt: op deze datum wordt de auto van Verstappen gelanceerd voor 2026

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull bevestigt: op deze datum wordt de auto van Verstappen gelanceerd voor 2026
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 18:06
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Red Bull Racing heeft laten weten wanneer het de F1-wagen zal lanceren. Het team van Max Verstappen heeft bevestigd dat de presentatie van de nieuwe bolides op 15 januari zal plaatsvinden in Detroit, Verenigde Staten. Tijdens het evenement worden ook de andere Ford-raceteams voor 2026 aan het publiek voorgesteld.

In een stijlvolle video kondigde Ford aan dat het groots zal uitpakken in Detroit. Niet alleen de samenwerking met Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls staat centraal, maar ook de terugkeer van het merk als motorleverancier in de Formule 1. In de beelden was onder meer Max Verstappen zelf te zien, wat de verwachtingen voor het evenement alleen maar verder aanwakkert.

Meer over Red Bull Racing McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov

 

Ook Verstappen's auto wordt gelanceerd in Amerika

Het hoogtepunt van de dag wordt ongetwijfeld het moment waarop de nieuwe livery’s van Red Bull Racing en Racing Bulls worden onthuld. Daarmee krijgen fans alvast een eerste indruk van de look waarmee beide teams in 2026 aan de start verschijnen. De daadwerkelijke RB22-bolide laat echter nog even op zich wachten – die zal pas tijdens de eerste wintertest in Barcelona later die maand worden getoond.

Dat Red Bull ervoor kiest om de auto nog niet meteen te onthullen, is geen verrassing. Het team wil logischerwijs zo min mogelijk prijsgeven aan de concurrentie. “De lancering draait vooral om het nieuwe tijdperk met Ford,” klinkt het bij het team. “De details van de wagen houden we nog even geheim tot de eerste test.”

Verstappen zal in elk geval persoonlijk aanwezig zijn bij de lancering in Detroit, samen met andere Red Bull-coureurs en teambaas Laurent Mekies. De presentatie markeert het officiële begin van een nieuw hoofdstuk voor Red Bull, dat in 2026 met Ford een nieuwe motorperiode ingaat.

 

DBGates

Posts: 3.893

En teambaas Cristian Horner??????
Is dit een oud bericht???

  • 4
  • 11 nov 2025 - 18:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • DBGates

    Posts: 3.893

    En teambaas Cristian Horner??????
    Is dit een oud bericht???

    • + 4
    • 11 nov 2025 - 18:28
    • Snork

      Posts: 22.062

      Dit is echt niet bevatten, dat ze dit hier met zo’n fout neerplempen.

      • + 1
      • 11 nov 2025 - 19:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.769

    Of dat het iemand interesseert hier...

    • + 1
    • 11 nov 2025 - 18:40
  • gridiron

    Posts: 2.934

    Is enkel de nieuwe livrey op een oude auto

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 19:14
  • Le Jacques

    Posts: 106

    Benieuwd of er nog meer veranderd aan de livery dan alleen het Honda logo dat vervangen wordt door een Ford logo.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 20:18

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×