Red Bull Racing heeft laten weten wanneer het de F1-wagen zal lanceren. Het team van Max Verstappen heeft bevestigd dat de presentatie van de nieuwe bolides op 15 januari zal plaatsvinden in Detroit, Verenigde Staten. Tijdens het evenement worden ook de andere Ford-raceteams voor 2026 aan het publiek voorgesteld.

In een stijlvolle video kondigde Ford aan dat het groots zal uitpakken in Detroit. Niet alleen de samenwerking met Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls staat centraal, maar ook de terugkeer van het merk als motorleverancier in de Formule 1. In de beelden was onder meer Max Verstappen zelf te zien, wat de verwachtingen voor het evenement alleen maar verder aanwakkert.

Ook Verstappen's auto wordt gelanceerd in Amerika

Het hoogtepunt van de dag wordt ongetwijfeld het moment waarop de nieuwe livery’s van Red Bull Racing en Racing Bulls worden onthuld. Daarmee krijgen fans alvast een eerste indruk van de look waarmee beide teams in 2026 aan de start verschijnen. De daadwerkelijke RB22-bolide laat echter nog even op zich wachten – die zal pas tijdens de eerste wintertest in Barcelona later die maand worden getoond.

Dat Red Bull ervoor kiest om de auto nog niet meteen te onthullen, is geen verrassing. Het team wil logischerwijs zo min mogelijk prijsgeven aan de concurrentie. “De lancering draait vooral om het nieuwe tijdperk met Ford,” klinkt het bij het team. “De details van de wagen houden we nog even geheim tot de eerste test.”

Verstappen zal in elk geval persoonlijk aanwezig zijn bij de lancering in Detroit, samen met andere Red Bull-coureurs en teambaas Laurent Mekies. De presentatie markeert het officiële begin van een nieuw hoofdstuk voor Red Bull, dat in 2026 met Ford een nieuwe motorperiode ingaat.