Bij Red Bull Racing stond het Grand Prix-weekend in São Paulo vooral in het teken van analyse en finetuning. Nieuwe updates bleven uit, maar achter de schermen werd er volop geëxperimenteerd met verschillende vloerconfiguraties op de RB21 van Max Verstappen en Yuki Tsunoda. Volgens teambaas Laurent Mekies leverde dat waardevolle inzichten op – ook al kwam de verwachte prestatieboost er niet.

Dat er in dit late stadium van het seizoen geen grote updates meer worden doorgevoerd, is niet verrassend. De meeste teams richten zich inmiddels volledig op 2026. Bovendien was Interlagos opnieuw het decor van een Sprintweekend, en met de onvoorspelbare weersomstandigheden van de laatste jaren wilden de teams geen onnodige risico’s nemen met nieuwe onderdelen. Toch hield Red Bull nog wat troeven achter de hand.

Red Bull experimenteert met onderdelen

Tijdens de eerste vrije training reed Verstappen met de nieuwe vloer die eerder in Mexico werd geïntroduceerd, terwijl Tsunoda gebruikmaakte van de oudere specificatie. Beide coureurs reden met de aangepaste voorspoiler die voor het eerst te zien was tijdens het raceweekend in Nederland. Tsunoda verloor die upgrade echter al snel na een botsing met de vangrail, waardoor hij de rest van het weekend moest terugvallen op oudere onderdelen.

De meest opvallende ontwikkeling kwam na de Sprint. Verstappen wisselde toen terug naar de oudere vloerconfiguratie, terwijl Tsunoda de nieuwere variant hield. En hoewel dat niet meteen tot betere kwalificatieresultaten leidde, bleek de RB21 op zondag juist wél tot leven te komen. Red Bull wil in Las Vegas achterhalen waarom die omslag plaatsvond, zeker omdat er tegelijk nog andere wijzigingen werden doorgevoerd, waaronder een nieuwe krachtbron en een start vanuit de pitstraat.

Hoe zit de RB21 in elkaar?

De twee vloerconfiguraties verschillen op meerdere punten van elkaar. Zo is de architectuur van de hekken aan de achterkant aangepast: de bovenrand van het buitenste vloerhek heeft nu een extra trapprofiel richting het hellende gedeelte. Ook het voorste deel van de randvleugel is herzien: de horizontale flap is vervangen door een opwaarts gericht profiel met een extra stuurvaan, die aerodynamisch voor meer stabiliteit moet zorgen.

Daarnaast werden de verbindingen tussen de sidepods en de vloer gewijzigd. De contouren van de undercut en g-lijn wijken duidelijk af tussen de twee versies, vooral in het midden van de sidepod – een gebied dat cruciaal is voor luchtstroming richting de diffuser.

Mekies laat zich uit over aanpassingen

Teambaas Laurent Mekies wilde niet te veel in detail treden over de precieze verschillen, maar gaf wel een inkijkje in de denkwijze van het team. “Ik weet niet of het zin heeft om er diep op in te gaan, maar het is geen geheim dat ons prestatievenster smal is,” verklaarde hij in de paddock. “Het is moeilijk om de juiste balans te vinden tussen afstelling, baanomstandigheden en het gedrag van de auto. Maar we vechten er elk weekend voor, en dit weekend is dat gelukt.”

Mekies benadrukte dat het team juist in moeilijke momenten de grootste stappen zet. “Je leert veel meer in de donkere momenten van de kwalificatie dan wanneer alles goed gaat,” aldus de teambaas. “We nemen geen beslissingen uit geluk of paniek. We proberen dingen omdat we geloven dat ze beter kunnen werken – en als dat niet zo is, analyseren we waarom. Dat is hoe je als groep groeit.”

De Fransman was na afloop lovend over de inzet van de engineers en monteurs. “De jongens in Milton Keynes en hier op de baan stellen de juiste vragen. Ze lezen, analyseren en twijfelen – dat is precies wat je nodig hebt om vooruit te komen. Misschien zie je het resultaat niet meteen, maar je legt wel de basis voor de volgende stap.”