Lando Norris heeft hard uitgehaald naar zijn critici na zijn indrukwekkende overwinning tijdens de Grand Prix van São Paulo. De Brit, die nu de leiding heeft genomen in het wereldkampioenschap, zegt dat hij “iedereen negeert die onzin praat” en zich enkel nog focust op zijn eigen prestaties.

De McLaren-coureur verkeert in bloedvorm. Norris won op Interlagos zowel de sprint als de hoofdrace en pakte daarmee zijn tweede dubbele zege op rij. Met nog drie races te gaan heeft hij nu 24 punten voorsprong op Oscar Piastri en zelfs 49 punten op titelverdediger Max Verstappen.

Norris rekent af met critici

De 25-jarige Brit kreeg dit seizoen de nodige kritiek te verduren, vooral na een reeks foutjes in de eerste seizoenshelft. Maar die periode lijkt hij definitief achter zich te hebben gelaten. “Negeer gewoon iedereen die over je lult! Concentreer je gewoon op jezelf,” zei Norris met een glimlach na afloop van de race. “Het team doet fantastisch werk en geeft me een geweldige auto. We pushen elk weekend hard, en ik ook buiten de baan. Het is lonend – het komt zeker niet vanzelf.”

Toen hij tijdens de persconferentie werd gevraagd wat hij precies bedoelde, gaf Norris wat meer toelichting. “Eerlijk gezegd, niets in het bijzonder. Maar er zijn altijd mensen die proberen je neer te halen. Dat hoort erbij als je op een groot podium staat. Er wordt veel gepraat, en sommige mensen proberen anderen te beïnvloeden. Zelfs het gejuich of juist het niet-gejuich – je hoort het allemaal. Het is niet het leukste, maar ik denk dat ik er de afgelopen maanden goed mee ben omgegaan.”

Norris staat erom bekend open en eerlijk te zijn in de media, iets wat hem door sommigen als een zwakte wordt aangerekend. Vorig jaar gaf hij zelfs toe dat hij op racedagen “nauwelijks kon eten” door de spanning. Ook in Mexico-Stad, waar hij onlangs overtuigend won, werd hij uitgejouwd – en in São Paulo was het applaus opnieuw lauw. Toch laat hij zich niet van de wijs brengen.

Norris maakte zich druk om kritiek

“Ik hecht veel waarde aan wat mensen over me zeggen, misschien te veel,” bekende Norris. “Zelfs begin dit jaar nog. Dat had geen positieve invloed. Ik heb geleerd om daar beter mee om te gaan – niet door me er niks van aan te trekken, want ik wil nog steeds een goede indruk maken en nooit onbeleefd zijn. Maar ik blijf trouw aan mezelf. Dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd: geloof in jezelf, zeg wat je denkt, en hou je hoofd laag. De rest is ruis.”

Met zijn dominante vorm heeft Norris de kans om de elfde Britse wereldkampioen in de Formule 1-geschiedenis te worden. Toch blijft hij nuchter. “De titelstrijd kan heel snel veranderen,” waarschuwt hij. “Kijk maar naar wat Oscar dit weekend deed. Ik probeer gewoon te winnen en zoveel mogelijk punten te pakken. Dat is gelukt in Mexico en hier in Brazilië. Het zijn sterke resultaten, precies wat ik nodig heb. Maar er is nog een lange weg te gaan – dus ik ga nog niet te vroeg juichen.”