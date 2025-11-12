user icon
icon

Norris rekent keihard af met critici: "Negeer iedereen die onzin lult!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris rekent keihard af met critici: "Negeer iedereen die onzin lult!"
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 10:09
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris heeft hard uitgehaald naar zijn critici na zijn indrukwekkende overwinning tijdens de Grand Prix van São Paulo. De Brit, die nu de leiding heeft genomen in het wereldkampioenschap, zegt dat hij “iedereen negeert die onzin praat” en zich enkel nog focust op zijn eigen prestaties.

De McLaren-coureur verkeert in bloedvorm. Norris won op Interlagos zowel de sprint als de hoofdrace en pakte daarmee zijn tweede dubbele zege op rij. Met nog drie races te gaan heeft hij nu 24 punten voorsprong op Oscar Piastri en zelfs 49 punten op titelverdediger Max Verstappen.

Meer over Lando Norris Titelstrijd ontploft: Norris, Piastri én Verstappen lopen risico op gridstraffen

Titelstrijd ontploft: Norris, Piastri én Verstappen lopen risico op gridstraffen

4 nov
 Norris vreest voor Verstappen: "Hij blijft altijd vechten"

Norris vreest voor Verstappen: "Hij blijft altijd vechten"

10 nov

Norris rekent af met critici 

De 25-jarige Brit kreeg dit seizoen de nodige kritiek te verduren, vooral na een reeks foutjes in de eerste seizoenshelft. Maar die periode lijkt hij definitief achter zich te hebben gelaten. “Negeer gewoon iedereen die over je lult! Concentreer je gewoon op jezelf,” zei Norris met een glimlach na afloop van de race. “Het team doet fantastisch werk en geeft me een geweldige auto. We pushen elk weekend hard, en ik ook buiten de baan. Het is lonend – het komt zeker niet vanzelf.”

Toen hij tijdens de persconferentie werd gevraagd wat hij precies bedoelde, gaf Norris wat meer toelichting. “Eerlijk gezegd, niets in het bijzonder. Maar er zijn altijd mensen die proberen je neer te halen. Dat hoort erbij als je op een groot podium staat. Er wordt veel gepraat, en sommige mensen proberen anderen te beïnvloeden. Zelfs het gejuich of juist het niet-gejuich – je hoort het allemaal. Het is niet het leukste, maar ik denk dat ik er de afgelopen maanden goed mee ben omgegaan.”

Norris staat erom bekend open en eerlijk te zijn in de media, iets wat hem door sommigen als een zwakte wordt aangerekend. Vorig jaar gaf hij zelfs toe dat hij op racedagen “nauwelijks kon eten” door de spanning. Ook in Mexico-Stad, waar hij onlangs overtuigend won, werd hij uitgejouwd – en in São Paulo was het applaus opnieuw lauw. Toch laat hij zich niet van de wijs brengen.

Norris maakte zich druk om kritiek

“Ik hecht veel waarde aan wat mensen over me zeggen, misschien te veel,” bekende Norris. “Zelfs begin dit jaar nog. Dat had geen positieve invloed. Ik heb geleerd om daar beter mee om te gaan – niet door me er niks van aan te trekken, want ik wil nog steeds een goede indruk maken en nooit onbeleefd zijn. Maar ik blijf trouw aan mezelf. Dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd: geloof in jezelf, zeg wat je denkt, en hou je hoofd laag. De rest is ruis.”

Met zijn dominante vorm heeft Norris de kans om de elfde Britse wereldkampioen in de Formule 1-geschiedenis te worden. Toch blijft hij nuchter. “De titelstrijd kan heel snel veranderen,” waarschuwt hij. “Kijk maar naar wat Oscar dit weekend deed. Ik probeer gewoon te winnen en zoveel mogelijk punten te pakken. Dat is gelukt in Mexico en hier in Brazilië. Het zijn sterke resultaten, precies wat ik nodig heb. Maar er is nog een lange weg te gaan – dus ik ga nog niet te vroeg juichen.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.778

Norris rekent keihard af met critici: "Negeer iedereen die onzin lult!"

Dus die zie je hier ook niet meer op het forum verschijnen.

  • 3
  • 12 nov 2025 - 10:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.778

    Norris rekent keihard af met critici: "Negeer iedereen die onzin lult!"

    Dus die zie je hier ook niet meer op het forum verschijnen.

    • + 3
    • 12 nov 2025 - 10:12
    • koppie toe

      Posts: 4.782

      Nee inderdaad, hij loopt dan ook met zijn hoofd laag.
      Een teken van zwakte is dat, tenzij het weer een directe vertaling is natuurlijk.
      Kop op en rechte schouders is sterk staan en de kritiek pareren.

      Je blijft gewoon welkom hier hoor Norris! ;)

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 10:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.778

      Mss dat 'n Norris-dag helpt om hem weer 'n beetje het vertrouwen te geven om hier toch maar te blijven.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 11:44
    • koppie toe

      Posts: 4.782

      Niet te dicht op Sainzdag plannen hoor.
      Klinkt als een goed plan.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 12:46
    • nr 76

      Posts: 7.147

      "NotOscardag"

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 15:03
    • Smock

      Posts: 267

      Nr76: hahahahahahahahahaha! Jaaaaa die is goed! Hahahahahahaha.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 17:15
  • HermanInDeZon

    Posts: 311

    Als hij de laatste drie races rijdt zoals de afgelopen drie verdient hij die titel 100%

    Mooie bekroning voor iemand die toch al jaren lang (ook toen de auto minder was) vaak het onderste uit de kan haalt en ook mooi hoe hij een mindere periode dit seizoen toch maar heeft recht gezet (er van uitgaande dus dat hij op dit elan blijft verder gaan)

    • + 3
    • 12 nov 2025 - 11:38
    • snailer

      Posts: 30.671

      Voor mij bewees hij dat vanaf.... Monza? Waar hij over het gras ging en toch Verstappen bij de start inhaalde?
      Dacht dat het het Monza was. Vanaf daar liet hij zien dat Bown zijn papaja regels aan zijn Zak mocht jeuken.
      Hij liet zien dat hij er wel voor wilde vechten en dat deed hij vanaf die race.

      De beste McLaren rijder wordt kampioen.
      Niet de beste van het veld. Maar dat is F1. Het is een teamsport met een individuele inbreng.

      McLaren met Norris is de terechte kampioen. Straks dan. Of er moet zich een ramp voltrekken voor Norris.

      • + 2
      • 12 nov 2025 - 12:49

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 149
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×