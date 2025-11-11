user icon
Mekies geeft belangrijke update over nieuwe Red Bull-krachtbron
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 16:46
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing gaat vanaf volgend jaar rijden met krachtbronnen die ze zelf gaan ontwikkelen in samenwerking met Ford. Red Bull-teambaas Laurent Mekies is positief over het project, en legt uit dat ze de nieuwe krachtbron al op de testbank laten draaien.

2026 wordt een belangrijk seizoen voor veel teams. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat zorgt er ook voor dat er nieuwe motorleveranciers naar de sport komen. Audi maakt hun debuut, Honda keert terug en gaat samenwerken met Aston Martin en Red Bull gaat zelf krachtbronnen bouwen met Ford.

Voor Red Bull is dit een grote stap, en achter de schermen zijn ze er al jaren mee bezig. Op de campus in Milton Keynes hebben ze een speciale fabriek voor de motoren opgericht, en met Ford hebben ze een grote partner aangetrokken. Ze hebben wel een achterstand op de concurrentie, want teams als Mercedes en Ferrari hebben al jaren ervaring met het bouwen van motoren. Wat in Red Bulls voordeel werkt, is dat de 2026-regels voor iedereen nieuw zijn.

Enorme uitdaging

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is tevreden met wat hij ziet in Milton Keynes. In de nieuwe aflevering van de podcast Talking Bull geeft hij tekst en uitleg: "Het is iets enorms. Er bestaat geen grotere uitdaging dan Red Bull en Ford die besluiten samen een eigen motor te bouwen."

"Er is niets zo krankzinnigs gebeurd in de recente geschiedenis van de Formule 1. Het is typisch voor Red Bull om zoiets te doen. Alleen dat geluid horen, is al te gek, afgezien van of de motor snel gaat zijn of niet."

'De motor draait al op de testbank'

Mekies laat doorschemeren dat de nieuwe krachtbron al geruime tijd uitgebreid getest wordt: "Dus het geluid... Hij staat al geruime tijd op de testbank. Er zijn nu nog een paar maanden te gaan, dus de stress is nu maximaal om het naar het circuit te brengen."

Hoe goed is de nieuwe Red Bull-motor?

Mekies durft niet te zeggen hoe competitief de nieuwe krachtbron zal zijn: "De realiteit is dat je team zo hard mogelijk pusht voor performance, voordat je het in de echte wereld implementeert. Je pusht in de windtunnel, op de testbank, tot het moment dat je zegt: 'Nu moeten we dit bevriezen, want we moeten echt de onderdelen gaan bouwen'."

"Natuurlijk kan je jezelf een doel stellen. Maar het belangrijkste is dat je team de mogelijkheid heeft om tot het laatste moment te pushen."

MLTG

Posts: 1.128

Ik ben echt onder de indruk van deze update. Vaak lees je zo'n titel en dank je, meh, zal wel. Maar echt niet te geloven

  • 4
  • 11 nov 2025 - 16:57
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing Ford

Reacties (4)

Login om te reageren
  • MLTG

    Posts: 1.128

    Ik ben echt onder de indruk van deze update. Vaak lees je zo'n titel en dank je, meh, zal wel. Maar echt niet te geloven

    • + 4
    • 11 nov 2025 - 16:57
    • Plextor

      Posts: 110

      Ik snap wat je bedoelt... Ik had net hetzelde!!

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 18:51
  • Bertrand Gachot

    Posts: 340

    Ik heb dit bericht nu 4 x gelezen, het enige opvallende is dat de motor een mooi geluid maakt. Prachtig gewoon, kunnen we eindelijk ophouden met terug verlangen naar het V10 tijdperk

    • + 3
    • 11 nov 2025 - 17:25
    • koppie toe

      Posts: 4.773

      Denk dat dat dat geluid voor ieder ander team geldt.
      Als de motor maar heel blijft en Ford de electrische zaakjes tot het uiterste drijft.
      We gaan het mee maken, want er achteraan hobbelen gun ik geen enkel team.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 17:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

