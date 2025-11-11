user icon
Prachtige beelden: Verstappen toegezongen door Braziliaanse fans
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 12:46
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed afgelopen weekend een geweldige inhaalrace in Brazilië. De Nederlander vocht zich terug naar het podium nadat hij de race was gestart vanuit de pitlane. De lokale fans konden dat wel waarderen, en Verstappen werd na afloop toegezongen.

Het is geen geheim dat Verstappen zich op zijn plek voelt in Brazilië. Hij is dol op het circuit van Interlagos, en hij heeft ook een persoonlijke band met het land. Zijn vriendin Kelly Piquet is Braziliaanse, en Verstappen bracht een week door in het land voorafgaand aan de race. Hij werd gespot op een circuit met zijn schoonvader en F1-legende Nelson Piquet, en was te gast in de podcast van Nelson Piquet Jr.

Verstappen reed op het circuit van Interlagos rond met een speciale helm, en hij begon vol goede moed aan het weekend. Al snel moest hij echter concluderen dat Red Bull de verkeerde afslag had genomen. Na een mislukte kwalificatie besloot Red Bull zijn set-up te wijzigen en gaven ze hem een nieuwe motor. Verstappen reed vervolgens een geweldige inhaalrace en kwam op een knappe derde plaats over de streep.

Waardering voor Verstappen

De Braziliaanse fans konden dat wel waarderen, en nadat thuisheld Gabriel Bortoleto uitviel, werd Verstappen luidkeels aangemoedigd. De fans op de tribunes klapten hun handen stuk voor de Nederlander, en genoten van zijn inhaalrace. Toen Verstappen na afloop op het podium verscheen, klonk er een luid gejuich vanaf de tribunes. Hij werd zelfs harder toegejuicht dan racewinnaar Lando Norris.

Verstappen toegezongen

Verstappens team Red Bull deelde op sociale media de beelden van de fans. Te zien, en te horen, is hoe de Braziliaanse fans juichen voor Verstappen en hem daarna toezingen. Het welbekende 'Tututu Max Verstappen' klonk over het rechte stuk. Ook fans in shirtjes van McLaren en Ferrari zingen het liedje luidkeels mee, en Verstappens populariteit werd nogmaals bewezen.

Niet het eerste huzarenstukje

Verstappen reed in het verleden al een aantal sterke races in Brazilië. Vorig jaar greep hij in de stromende regen een geweldige inhaalrace en wist hij te winnen. In 2016 vocht hij zich in de regen naar het podium na een slechte pitstop in de slotfase.

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Ferdi12

    Posts: 733

    Heel mooi dat Max werd toegezongen, maar ik vind wel dat tijdens een volkslied men stil mag wezen. Niet een ander toezingen, en helemaal niet uitfluiten zoals er vaak bij interlands gebeurd.

    • + 2
    • 11 nov 2025 - 13:01
    • Larry Perkins

      Posts: 61.415

      Dat men tijdens een volkslied er niet doorheen hoort te blèren ben ik zeker met je eens @Ferdi12. Zeer respectloos, zoals in onderstaand filmpje (zie link) is te zien.*

      Brazilian Fans Chant for Max Verstappen in Front of Lando Norris During the Podium Celebration
      (1,20 minuten)
      https://youtu.be/JDAw4we6Y80

      * herhaalde plaatsing

      • + 2
      • 11 nov 2025 - 13:29
  • schwantz34

    Posts: 41.339

    Ik voel toch nog een titel voor Max aankomen, namelijk die van ere-burger van Brazilië! ;)

    • + 1
    • 11 nov 2025 - 13:38
    • Larry Perkins

      Posts: 61.415

      Schijnt dat ze dan eerst een ereburger (een eilandbewoner die niet meer riset, maar ik noem geen naam) moeten schrappen...

      • + 1
      • 11 nov 2025 - 13:44
  • Larry Perkins

    Posts: 61.415

    Dit filmpje al gezien?

    Max Verstappen's Generosity Paradox Explained
    (Formula 1 Fans, 9,14 minuten)
    https://youtu.be/MlLzrBkhppY

    INFORMATION
    - He’s ruthless on track.
    - Cold in press conferences.
    - And yet — surprisingly generous when it matters most.

    This is the paradox at the heart of Max Verstappen: the most dominant driver in modern Formula 1… who shows moments of selflessness that don’t fit the legend of the “ruthless champion.”

    WHAT THIS STORY REVEALS:
    - How Verstappen’s off-track gestures contradict his fierce image
    - The quiet moments where he’s helped rivals, rookies, and even critics
    - Why his “generosity” is part of a deeper psychological strength
    - The hidden reason Red Bull lets Max take total control of team culture
    - What his humility off-track says about the mindset of a true champion

    THE PSYCHOLOGY OF A CHAMPION:
    Max doesn’t give because he’s soft — he gives because he’s secure. His control on track comes from balance off it. The paradox isn’t weakness… it’s dominance disguised as calm.

    EXCLUSIVE INSIGHTS:
    - How Verstappen supports rivals privately but competes ferociously publicly
    - What Helmut Marko revealed about Max’s “rare kind of confidence”
    - Why his competitors admit they “can’t hate him, even when he wins everything”

    The moment in Brazil that showed his emotional maturity under pressure.

    THE QUESTION EVERYONE’S ASKING:
    Can you be the most generous man in F1… and still the most feared?

    Gedaan!

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 13:57
  • Larry Perkins

    Posts: 61.415

    En voor geïnteresseerden nog een filmpje over Max en ouwe Kel...

    Inside Kelly Piquet’s Obsession with Max Verstappen
    (8,01 minuten)

    https://youtu.be/EDiLYe2zeso

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 14:02
    • Pietje Bell

      Posts: 31.865

      Waarom heb je deze video van deze Kelly lover gepost @Larry?

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:17
    • Larry Perkins

      Posts: 61.415

      Omdat ik die op JoepTjoep tegenkwam @Pietje...

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:20
    • Driver87

      Posts: 695

      Serieus? Pietje die commentaar geeft op een niet gerelateerd achterklap linkje? 😂😂😂😂

      • + 3
      • 11 nov 2025 - 14:33
    • Pietje Bell

      Posts: 31.865

      Dat begrijp ik. Ben je die video van Kelly en Penelope niet tegen gekomen waarin te zien is hoe Kelly allerlei poses aanneemt in die zwarte latex kleding voor Vogue en Penelope, 6 jaar jong, de hele dag daarbij aanwezig mocht zijn om toe te kijken?
      En dat terwijl ze in Monaco op school moest zijn? Ze zijn gistermorgen in Nice geland en de school begon vorige week maandag al.
      Echt een beteren omgeving voor een 6-jarig meisje dan op school bij haar klasgenootjes toch?
      Trouwens nog nooit zoveel leugens in 8 min gehoord als in jouw video.

      https://postimg.cc/TKnm3MBK

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:34
    • Larry Perkins

      Posts: 61.415

      In mijn video❓

      Ik was mijn handen in onschuld...

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:49
    • Pietje Bell

      Posts: 31.865

      🤣

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:56
    • Larry Perkins

      Posts: 61.415

      Ik vond zelf dit filmpje wel interessant...
      (wordt hierboven ook al vermeld)

      Max Verstappen's Generosity Paradox Explained
      (Formula 1 Fans, 9,14 minuten)
      https://youtu.be/MlLzrBkhppY

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.768

    Na de vertaling van de Braziliaanse taal naar de Nederlandsch taal blijkt dat men de meest walgelijke verwensingen woorden en zinnen gebruikte.
    Iets van de lelijkste man op aarde en nog iets over zijn vader en waar zij vandaan komen en hun afkomst.

    Het was niet de allerbeste van die Brazilianen ieder geval.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 14:36
    • Larry Perkins

      Posts: 61.415

      "de Braziliaanse taal"

      Als je niet weet dat ze in Brazilië Portugees spreken maakt dat de rest van je post ook niet geloofwaardig @Ouw, kleine boef van me!

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:45
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.768

      Ze spreken in Brazilië steenkool-Portugees Larry....das anders.
      En ik zeg niets over de geloofwaardigheid van mijn post.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:07
    • Larry Perkins

      Posts: 61.415

      Maar ik zeg er wel iets over...

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:21
  • Larry Perkins

    Posts: 61.415

    En het laatste filmpje voor vandaag, misschien...

    Catching Up With Team Principal and CEO, Laurent Mekies! | Talking Bull
    (Oracle Red Bull Racing, 1.21,19)

    https://youtu.be/YLidbMFzljY

    00:00 Intro
    01:17 Joining The Team
    03:45 Laurent’s F1 Journey
    07:04 Max's Super Licence
    08:25 Recognizing Talent
    12:20 Quick Fire Questions
    21:38 Catching Up With Dáire!
    30:49 The Future of The Team
    38:44 The Red Bull Spirit
    46:05 From Engineer to Team Principal
    47:48 Paddock Q & A
    49:36 Working With Max + Yuki!
    58:59 Going to ORBR
    01:01:16 Changing Regulations
    01:04:16 Paddock Q & A
    01:19:33 A Message to The Fans

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 14:38
    • Pietje Bell

      Posts: 31.865

      Ik was lekker eerder, sliep uit, sliep uit!!



      De nieuwste Talking Bull met Laurent Mekies van vanmorgen.

      www.instagram ...............................

      11 nov 2025 - 13:33

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:47

