Max Verstappen reed afgelopen weekend een geweldige inhaalrace in Brazilië. De Nederlander vocht zich terug naar het podium nadat hij de race was gestart vanuit de pitlane. De lokale fans konden dat wel waarderen, en Verstappen werd na afloop toegezongen.

Het is geen geheim dat Verstappen zich op zijn plek voelt in Brazilië. Hij is dol op het circuit van Interlagos, en hij heeft ook een persoonlijke band met het land. Zijn vriendin Kelly Piquet is Braziliaanse, en Verstappen bracht een week door in het land voorafgaand aan de race. Hij werd gespot op een circuit met zijn schoonvader en F1-legende Nelson Piquet, en was te gast in de podcast van Nelson Piquet Jr.

Verstappen reed op het circuit van Interlagos rond met een speciale helm, en hij begon vol goede moed aan het weekend. Al snel moest hij echter concluderen dat Red Bull de verkeerde afslag had genomen. Na een mislukte kwalificatie besloot Red Bull zijn set-up te wijzigen en gaven ze hem een nieuwe motor. Verstappen reed vervolgens een geweldige inhaalrace en kwam op een knappe derde plaats over de streep.

Waardering voor Verstappen

De Braziliaanse fans konden dat wel waarderen, en nadat thuisheld Gabriel Bortoleto uitviel, werd Verstappen luidkeels aangemoedigd. De fans op de tribunes klapten hun handen stuk voor de Nederlander, en genoten van zijn inhaalrace. Toen Verstappen na afloop op het podium verscheen, klonk er een luid gejuich vanaf de tribunes. Hij werd zelfs harder toegejuicht dan racewinnaar Lando Norris.

Verstappen toegezongen

Verstappens team Red Bull deelde op sociale media de beelden van de fans. Te zien, en te horen, is hoe de Braziliaanse fans juichen voor Verstappen en hem daarna toezingen. Het welbekende 'Tututu Max Verstappen' klonk over het rechte stuk. Ook fans in shirtjes van McLaren en Ferrari zingen het liedje luidkeels mee, en Verstappens populariteit werd nogmaals bewezen.

Niet het eerste huzarenstukje

Verstappen reed in het verleden al een aantal sterke races in Brazilië. Vorig jaar greep hij in de stromende regen een geweldige inhaalrace en wist hij te winnen. In 2016 vocht hij zich in de regen naar het podium na een slechte pitstop in de slotfase.