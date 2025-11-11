user icon
Norris vreest voor rampzalige race in Las Vegas
  Gepubliceerd op 11 nov 2025 10:46
  Door: Bob Plaizier

Lando Norris heeft het momentum in de Formule 1 in handen. Hij won de Grands Prix van Mexico en Brazilië en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Norris is nog niet zeker van zijn zaak, en maakt zich zorgen over de aankomende Grand Prix van Las Vegas.

Norris was afgelopen weekend oppermachtig in Brazilië. Op het circuit van Interlagos in Brazilië stond er geen maat op hem, en won hij met speels gemak de sprintrace en de Grand Prix. Hij profiteerde van het feit dat zijn McLaren-teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri een slecht weekend kende. Ook had hij geluk dat Max Verstappen in het eerste deel van het weekend met zijn auto worstelde.

Norris voert nu het wereldkampioenschap aan, en lijkt op weg te zijn naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Met nog drie races te gaan kan er echter nog van alles gebeuren. Over anderhalve week arriveert het Formule 1-circus in gokparadijs Las Vegas voor de race op het stratencircuit dwars door het centrum van de stad.

Slechtste race van het jaar

Voor McLaren was dit de plek waar ze het vorig jaar zwaar hadden. In gesprek met de internationale media laat Norris dan ook doorschemeren dat hij zich zorgen maakt: "Ik denk dat het vorig jaar onze slechtste race was. Ik kijk er dan ook niet echt naar uit. We hebben er hard aan gewerkt om dit soort dingen te verbeteren. We weten dat Mercedes er vorig jaar heel sterk was, en dat gold ook voor Ferrari en Red Bull. Ik denk dat wij de slechtste van de top vier waren."

Waar kan McLaren wel presteren?

Norris verwacht meer van de weekenden in Qatar en Abu Dhabi: "We hebben dit jaar natuurlijk veel verbeteringen doorgevoerd, dus ik ben niet te negatief. Ik denk dat er veel dingen zijn waar we naar uit kunnen kijken. We weten dat we uit kunnen kijken naar Abu Dhabi en Qatar. Las Vegas wordt wat minder, omdat het onze zwakste race was in de vorige twee seizoenen. Dus laten we het afwachten."

Norris wil eerlijk zijn

Norris is pessimistisch over de race in de staat Nevada: "Ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn: als ik zeg dat ik denk dat we niet snel gaan zijn, dan denk ik dat. Ik zeg niet dat we tiende gaan worden, ik zeg dat het lastig wordt om te winnen. We lagen daar ver achter. Kijk maar naar de data, we lagen ver achter."

Norris werd vorig jaar zesde in de Grand Prix van Las Vegas. Hij had toen ruim 43 seconden achterstand op racewinnaar George Russell.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Las Vegas 2025

