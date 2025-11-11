Max Verstappen maakte afgelopen weekend in Brazilië veel indruk met een spectaculaire inhaalrace. De Nederlander startte de race vanuit de pitlane en vocht zich terug naar de derde plaats. Sky Sports-commentator Martin Brundle genoot, en betitelt het als één van de beste races van een coureur ooit.

Verstappen leek een flinke nederlaag te gaan lijden in de strijd om de wereldtitel. Op het circuit van Interlagos wist hij de schade in de sprintrace nog te beperken, maar in de kwalificatie ging het helemaal mis. Hij had geen grip, en kwam niet verder dan de zestiende tijd. Voor het eerst sinds Sotsji 2021 was hij uitgeschakeld in Q1, en Red Bull moest op zoek naar een oplossing voor de problemen.

Ze besloten zijn set-up te wijzigen en ze schroefden een nieuwe, verse motor in de auto van Verstappen. Hiermee overtrad Red Bull de parc fermé-regels, en Verstappen startte de race vanuit de pitlane. Een snelle lekke band hield hem niet tegen, en Verstappen werkte zich op sterke wijze terug naar de kopgroep. Hij pakte de derde plaats af van George Russell, en kwam daarna nog heel dicht bij de tweede plaats van Andrea Kimi Antonelli.

'Eén van de beste races ooit'

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle genoot van Verstappen. In zijn Sky-column komt hij superlatieven te kort: "Verstappen startte in de pitlane, omdat zijn auto er zo slecht uitzag in de kwalificatie dat het beter was om iets anders te proberen met de set-up en de motor. Dat was beter dan vastzitten op plek zestien met een pakket waarmee ze wisten dat ze langzamer waren."

"En zo begon één van de beste races door het aan elkaar gewaagde veld ooit, in omstandigheden die uiteindelijk volledig droog bleken te zijn."

Race voor de eeuwigheid

Brundle zag hoe Verstappen uit de chaos bij de start bleef, en zich met een goede strategie naar voren wist te werken. Voor Brundle was dit een race om nooit te vergeten: "Het was een rit voor de eeuwigheid, en niet door regen of een rode vlag zoals vorig jaar ook het geval was toen hij een betoverende race reed, maar nu was het op pure pace in het meest competitieve veld ooit in de geschiedenis van de Formule 1."