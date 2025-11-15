Lando Norris was ongrijpbaar tijdens het Grand Prix-weekend in Brazilië. De McLaren-coureur pakte op Interlagos zowel de sprint- als de hoofdraceoverwinning en lijkt zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 al te kunnen ruiken. Tim Coronel vindt dat Norris op dit moment de waardige kampioen is.

De Brit verkeert in bloedvorm. Na een dominante zege in Mexico met meer dan dertig seconden voorsprong was hij ook in Brazilië bijna niet bij te houden. Het gat op teamgenoot Oscar Piastri loopt op tot 24 punten, terwijl ook Max Verstappen inmiddels niet meer in de buurt komt met 49 punten achterstand.

'Norris is de beste na Verstappen'

Volgens Coronel heeft Norris de leidersrol bij McLaren stevig naar zich toegetrokken. Voor de zomerstop leek Piastri nog sterker, maar inmiddels is het duidelijk wie de beste is. “Sinds de zomerstop is Lando echt de betere van de twee naast Max,” vertelde hij aan GPToday. “Hij zit nu in een warm nest en komt goed tot uiting. Hij rijdt gewoon weg en is op dit moment van allebei de beste na Max.”

Norris werd in het verleden vaak bekritiseerd vanwege zijn mentale weerbaarheid, maar de laatste races laten niets van dat beeld zien. “Als je de sprint in Brazilië en de Grand Prix wint, dan ben je echt in kampioensvorm. Hij heeft geen fouten gemaakt, zelfs niet een klein beetje, en dat is bewonderenswaardig. Voorlopig is hij de waardige. Als het Max niet is, dan maar hij.”

Na de persconferentie kon Norris zijn glimlach nauwelijks onderdrukken. Hij wilde nog niet te veel over de titel praten, maar Coronel zag het doorheen: “Ja dag, hij is alleen maar met de titel bezig! Hij weet dat als hij uitvalt, dan is hij fucked. Maar daar kan hij niets aan doen. Zolang dat niet gebeurt, is het gewoon een kwestie van binnenhengelen.”

'Piastri is de wereldtitel niet waard'

Daarnaast vindt Coronel dat Piastri momenteel niet verdient om de wereldtitel te winnen. “De laatste vijf races is Piastri een keer niet gefinisht, een keer vierde en drie keer als vijfde gefinisht. Dan ben je het ook niet waard. Ik heb hem allang afgeschreven, klaar.”

Na afloop van de race kreeg Norris wat boegeroep van de Braziliaanse fans. Coronel stoorde zich daaraan. “Ik vind dat echt heel jammer. Het hoort niet bij de sport. Nu gebeurt het wel, maar ik vind dat daar iets aan gedaan moet worden,” besloot hij.