user icon
icon

Exclusief: "Als Verstappen de wereldtitel niet wint, doe dan maar Norris"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Exclusief: </b> "Als Verstappen de wereldtitel niet wint, doe dan maar Norris"
  • Gepubliceerd op 15 nov 2025 08:37
  • comments 20
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris was ongrijpbaar tijdens het Grand Prix-weekend in Brazilië. De McLaren-coureur pakte op Interlagos zowel de sprint- als de hoofdraceoverwinning en lijkt zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 al te kunnen ruiken. Tim Coronel vindt dat Norris op dit moment de waardige kampioen is.

De Brit verkeert in bloedvorm. Na een dominante zege in Mexico met meer dan dertig seconden voorsprong was hij ook in Brazilië bijna niet bij te houden. Het gat op teamgenoot Oscar Piastri loopt op tot 24 punten, terwijl ook Max Verstappen inmiddels niet meer in de buurt komt met 49 punten achterstand.

Meer over Lando Norris Piastri goudeerlijk over band met Norris

Piastri goudeerlijk over band met Norris

14 nov
 Perez geeft opmerkelijke mening over uitfluiten Norris

Perez geeft opmerkelijke mening over uitfluiten Norris

13 nov

'Norris is de beste na Verstappen'

Volgens Coronel heeft Norris de leidersrol bij McLaren stevig naar zich toegetrokken. Voor de zomerstop leek Piastri nog sterker, maar inmiddels is het duidelijk wie de beste is. “Sinds de zomerstop is Lando echt de betere van de twee naast Max,” vertelde hij aan GPToday. “Hij zit nu in een warm nest en komt goed tot uiting. Hij rijdt gewoon weg en is op dit moment van allebei de beste na Max.”

Norris werd in het verleden vaak bekritiseerd vanwege zijn mentale weerbaarheid, maar de laatste races laten niets van dat beeld zien. “Als je de sprint in Brazilië en de Grand Prix wint, dan ben je echt in kampioensvorm. Hij heeft geen fouten gemaakt, zelfs niet een klein beetje, en dat is bewonderenswaardig. Voorlopig is hij de waardige. Als het Max niet is, dan maar hij.”

Na de persconferentie kon Norris zijn glimlach nauwelijks onderdrukken. Hij wilde nog niet te veel over de titel praten, maar Coronel zag het doorheen: “Ja dag, hij is alleen maar met de titel bezig! Hij weet dat als hij uitvalt, dan is hij fucked. Maar daar kan hij niets aan doen. Zolang dat niet gebeurt, is het gewoon een kwestie van binnenhengelen.”

'Piastri is de wereldtitel niet waard'

Daarnaast vindt Coronel dat Piastri momenteel niet verdient om de wereldtitel te winnen. “De laatste vijf races is Piastri een keer niet gefinisht, een keer vierde en drie keer als vijfde gefinisht. Dan ben je het ook niet waard. Ik heb hem allang afgeschreven, klaar.”

Na afloop van de race kreeg Norris wat boegeroep van de Braziliaanse fans. Coronel stoorde zich daaraan. “Ik vind dat echt heel jammer. Het hoort niet bij de sport. Nu gebeurt het wel, maar ik vind dat daar iets aan gedaan moet worden,” besloot hij.

HermanInDeZon

Posts: 323

“De laatste vijf races is Piastri een keer niet gefinisht, een keer vierde en drie keer als vijfde gefinisht. Dan ben je het ook niet waard. Ik heb hem allang afgeschreven, klaar.”

Wel weer erg zwart/wit dit.
Het is die jongen zijn derde jaar en de eerste keer dat hij om de titel vecht

Vers... [Lees verder]

  • 7
  • 15 nov 2025 - 08:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Knookie.nl

    Posts: 1.129

    Doe dan maar Lance……..Lance moet kampioen worden.

    Ik vind dat we een crowfunding voor deze man moeten starten. Gewoon om hem moreel te ondersteunen in zijn weg naar onsterfelijkheid.

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 08:48
  • HermanInDeZon

    Posts: 323

    “De laatste vijf races is Piastri een keer niet gefinisht, een keer vierde en drie keer als vijfde gefinisht. Dan ben je het ook niet waard. Ik heb hem allang afgeschreven, klaar.”

    Wel weer erg zwart/wit dit.
    Het is die jongen zijn derde jaar en de eerste keer dat hij om de titel vecht

    Verstappen rijdt 10 jaar mee, heeft meerdere titels en Norris zo'n 7 en vocht vorig jaar om de titel ...


    Voor mij is Piastri als hij er alsnog in slaagt deze mindere periode te boven te komen (en als het zonder pech voor Norris is) gewoon net zo goed terecht kampioen ...

    • + 7
    • 15 nov 2025 - 08:50
  • da_bartman

    Posts: 6.263

    "dat Piastri momenteel niet verdient om de wereldtitel te winnen." het kan verkeren. Voor de zomerstop zeiden we, tenminste ik, dat van Norris. Als Piastri het alsnog weet om te draaien, is hij de verdiende kampioen,

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 09:07
  • schwantz34

    Posts: 41.360

    Sinds die dubbele crash in Baku is Piastri zijn vorm en zelfvertrouwen in de auto helemaal kwijtgeraakt, en is Lando gewoon vrolijk verder gegaan met podiums en overwinningen scoren (tegenover Oscar 0). Dus ja, over een heel seizoen is Lando dan natuurlijk gewoon de terechte kampioen!

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 10:51
  • Lulham

    Posts: 550

    Ze hebben allebei 7 grands prix gewonnen. Als Piastri de resterende races wint is hij natuurlijk gewoon terecht kampioen.

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 11:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.797

    Tim of Tom Coronel..... één pot nat....die ga ik geen van beide echt serieus nemen.

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 11:51
  • SEN1

    Posts: 2.675

    Het zou heel fijn zijn als er in de titels vermeld kan worden wie er gequote worden in de debetreffende artikels. Zo kan ik dan alle artikelen van oa Coronel, de tandarts, Hill etc gewoon kan skippen.

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 12:27
    • Snork

      Posts: 22.079

      Je hebt ze al bijna allemaal. Je vergeet Montoya en ome Ralf. En die kan je ook skippen. Scheelt weer tijd.

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 13:59
  • Larry Perkins

    Posts: 61.504

    Piastri of Norris, 't is sowieso 'de kampioen van de armoe'.

    • + 3
    • 15 nov 2025 - 12:31
    • bvonk2

      Posts: 134

      Onzin, als een McLaren-coureur wint is het gewoon de beste combinatie coureur en team dat wint en dat is eigelijk altijd zo.

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 16:03
    • Larry Perkins

      Posts: 61.504

      hihi

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 16:29
  • Need5Speed

    Posts: 3.294

    Behoorlijk exclusief inderdaad. Waarom Piastri niet? Leve de inclusiviteit!

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 12:42
  • Larry Perkins

    Posts: 61.504

    Picture this:

    Over 25 jaar...
    "Wie werd in 2026 ook alweer wereldkampioen, die Brit of die Australiër?"
    "Geen idee, maar wat was Max goed hè..."

    • + 4
    • 15 nov 2025 - 14:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.797

      Er was toch ook nog 'n soort van glibbervriend van een of andere ouwe trol toen toch?

      Ik was toen 'n jaar of 30 en ik kan me nog herinneren dat er iemand was die maar één vriend had......iets van ouw elastiek of ouw rotzak.....ik weet het niet meer, maar hij zat wel altijd te trollen hier over de vader van Max en Max zelf en zijn fans weet ik nog wel.

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 14:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.797

      Ik heb het opgezocht op Wikimedia en hij bleek Ouw-sjagerijn te hebben geheten....

      Wat 'n naam trouwens, die moet wel 'n heel sneu leven hebben gehad denk...

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 15:02
    • Larry Perkins

      Posts: 61.504

      Oh, die nar bedoel je? Ja, vlak voordat hij naar de eeuwige jachtvelden vertrok biechtte hij nog op dat hij altijd in een Max Verstappen-pyjama sliep en nog steeds maagd was...

      • + 4
      • 15 nov 2025 - 15:03
    • bvonk2

      Posts: 134

      2025 nog niet voorbij en we gaan al terug denken aan 2026..........

      Eerst maar eens kijken wie er echt terecht kampioen in 2025 gaat worden.

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 17:01
    • Larry Perkins

      Posts: 61.504

      2026 was inderdaad een typo, had 2025 moeten zijn.

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 19:04
    • bvonk2

      Posts: 134

      hihi

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 19:23
    • Larry Perkins

      Posts: 61.504

      👍

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 19:30

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 149
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar