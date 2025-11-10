Max Verstappen liet tijdens de Grand Prix van Brazilië opnieuw zien waarom hij tot de absolute wereldtop in de Formule 1 behoort. Vanuit de pitstraat knokte de regerend wereldkampioen zich een weg naar het podium en eindigde hij als derde. Een prestatie waar hij na afloop terecht lof voor kreeg, ook van autocoureur en F1-analist Tim Coronel.

Het weekend op Interlagos begon voor Verstappen echter allesbehalve soepel. Na een vierde plek in de sprintrace leek hij klaar voor een goed resultaat, maar in de kwalificatie sloeg het noodlot toe. Red Bull Racing vergiste zich volledig en Verstappen kwam niet verder dan de zestiende startplaats. Vanuit de pitstraat moest hij zich door het veld vechten, een uitdaging die hij met verve aanging.

Coronel kon Verstappen's uitschakeling niet geloven

Coronel was na afloop nog steeds verbaasd over wat hij had gezien. “Ik zat met ongeloof naar het beeld te kijken toen hij uit Q1 vloog,” vertelde hij exclusief aan GPToday. “Hoe kan dit waar zijn? Zijn kansen leken volledig verkeken.”

Met een aantal aanpassingen aan de auto, waaronder motorupdates en mechanische tweaks zoals veren en stabilisatoren, vond Verstappen al snel weer het juiste ritme. “Ik was echt verbaasd over hoe goed de auto daarna zondag door het veld vloog. Ze hebben de motor en alle elementen daarvan vervangen, plus mechanische aanpassingen zoals veren en stabilisatoren. Max vond de juiste sweet spot en kon daardoor over de kerbstones rossen”, aldus Coronel.

'Hoe meer je Verstappen tart, hoe harder hij terugkomt'

In de race zelf liet Verstappen zien dat hij weer kan concurreren met de snelste mannen van McLaren en Mercedes. George Russell moest het onderspit delven, terwijl Kimi Antonelli nipt zijn positie voor de Nederlander behield. “Die auto kwam echt tot leven, man. Bizar. Hoe meer je hem tart, hoe harder hij terugkomt,” stelde Coronel.

Door de dominante prestaties van Lando Norris – die zowel de sprint als de hoofdrace won – loopt het gat in het kampioenschap op tot 49 punten. Met nog één sprint en drie races te gaan lijkt de wereldtitel ver weg, maar Coronel benadrukt dat dit niets afdoet aan de status van Verstappen.

“Dit is weer een podium waar hij trots op kan zijn. Zelfs als hij dit jaar niet de kampioen wordt, laat hij zien dat hij de beste van het veld is. Max is Max. Iedereen ziet dat. Het kampioenschap verloopt zoals het verloopt.”