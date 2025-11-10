user icon
Exclusief: 'Verstappen is de allerbeste, ook al wint Norris de titel'

<b> Exclusief: </b> 'Verstappen is de allerbeste, ook al wint Norris de titel'
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 16:46
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen liet tijdens de Grand Prix van Brazilië opnieuw zien waarom hij tot de absolute wereldtop in de Formule 1 behoort. Vanuit de pitstraat knokte de regerend wereldkampioen zich een weg naar het podium en eindigde hij als derde. Een prestatie waar hij na afloop terecht lof voor kreeg, ook van autocoureur en F1-analist Tim Coronel.

Het weekend op Interlagos begon voor Verstappen echter allesbehalve soepel. Na een vierde plek in de sprintrace leek hij klaar voor een goed resultaat, maar in de kwalificatie sloeg het noodlot toe. Red Bull Racing vergiste zich volledig en Verstappen kwam niet verder dan de zestiende startplaats. Vanuit de pitstraat moest hij zich door het veld vechten, een uitdaging die hij met verve aanging.

Coronel kon Verstappen's uitschakeling niet geloven

Coronel was na afloop nog steeds verbaasd over wat hij had gezien. “Ik zat met ongeloof naar het beeld te kijken toen hij uit Q1 vloog,” vertelde hij exclusief aan GPToday. “Hoe kan dit waar zijn? Zijn kansen leken volledig verkeken.”

Met een aantal aanpassingen aan de auto, waaronder motorupdates en mechanische tweaks zoals veren en stabilisatoren, vond Verstappen al snel weer het juiste ritme. “Ik was echt verbaasd over hoe goed de auto daarna zondag door het veld vloog. Ze hebben de motor en alle elementen daarvan vervangen, plus mechanische aanpassingen zoals veren en stabilisatoren. Max vond de juiste sweet spot en kon daardoor over de kerbstones rossen”, aldus Coronel.

'Hoe meer je Verstappen tart, hoe harder hij terugkomt'

In de race zelf liet Verstappen zien dat hij weer kan concurreren met de snelste mannen van McLaren en Mercedes. George Russell moest het onderspit delven, terwijl Kimi Antonelli nipt zijn positie voor de Nederlander behield. “Die auto kwam echt tot leven, man. Bizar. Hoe meer je hem tart, hoe harder hij terugkomt,” stelde Coronel.

Door de dominante prestaties van Lando Norris – die zowel de sprint als de hoofdrace won – loopt het gat in het kampioenschap op tot 49 punten. Met nog één sprint en drie races te gaan lijkt de wereldtitel ver weg, maar Coronel benadrukt dat dit niets afdoet aan de status van Verstappen.

“Dit is weer een podium waar hij trots op kan zijn. Zelfs als hij dit jaar niet de kampioen wordt, laat hij zien dat hij de beste van het veld is. Max is Max. Iedereen ziet dat. Het kampioenschap verloopt zoals het verloopt.”

Ambudriver

Posts: 304

Verstappen is de beste ever. <---- punt

  • 2
  • 10 nov 2025 - 17:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.392

    Verstappen is de allerbeste, ook al wint Norris of Piastri de titel.

    Dat roept bijna iedereen al sinds Monza, kF11-enners wat eerder en ik als eerste!

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 16:53
  • ILMOP

    Posts: 1.187

    Hier is geen woord over gelogen. Deze situatie doet een beetje denken aan die tussen Vettel en Alonso. Vettel werd destijds jaarlijks kampioen, maar Alonso was toen de beste coureur. Hij presteerde toentertijd op de toppen van zijn kunnen. Datzelfde zie je nu ook bij Max Verstappen.

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 17:07
  • Ambudriver

    Posts: 304

    Verstappen is de beste ever. <---- punt

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 17:30
  • Pleen

    Posts: 729

    Een DNF voor Norris is toch geen ondenkbaar scenario? Piastri die nog steeds slechte F1 weekenden draait. Een no power moment of eraf worden gekegeld zoals Leclerc is overgekomen of een wiel die er maar niet afkomt bij een pitstop. Er kan nog van alles gebeuren!

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 17:31
    • Larry Perkins

      Posts: 61.392

      Een GP kan worden gecanceld vanwege bommetjesgevaar...

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 19:00

