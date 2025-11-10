user icon
Piastri-straf ontrafeld: waarom Leclerc het deels voor hem opneemt

Piastri-straf ontrafeld: waarom Leclerc het deels voor hem opneemt
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 09:01
  • Door: Bob Plaizier

De crash tussen Oscar Piastri, Antonelli en Leclerc in de openingsronde van de Grand Prix van Brazilië houdt het gesprek in de paddock nog altijd bezig. De stewards gaven Piastri een straf van tien seconden en twee strafpunten, maar niet iedereen is het daarmee eens. Opvallend genoeg verdedigde Charles Leclerc, die zelf betrokken was bij het incident, zijn rivaal. “De schuld ligt niet alleen bij Oscar,” zei hij. Wat gebeurde er precies, en hoe kwam de FIA tot haar oordeel? 

De beslisboom van de stewards 

Volgens het officiële stewardrapport werd Piastri bestraft omdat hij “onvoldoende controle behield over zijn auto bij het ingaan van bocht 1, waardoor contact ontstond met auto 16 (Leclerc) en auto 31 (Antonelli).” De beelden laten zien dat Piastri in de binnenlijn ging, waar Antonelli iets naar buiten week om een botsing met Leclerc te vermijden. 

De kern van de beslissing ligt in de zogenaamde lap one responsibility. In de eerste ronde wordt een incident anders beoordeeld: coureurs krijgen iets meer speelruimte omdat het veld nog dicht op elkaar zit. Toch werd Piastri hier “overtuigend verantwoordelijk” geacht, omdat hij de rem te laat aanzette en daarmee twee auto’s raakte. 

Waarom Leclerc nuanceert 

Leclerc verraste na de race door de beslissing te relativeren. “Ik vind niet dat Oscar de enige schuldige is,” zei hij. “Er was weinig ruimte, en ik denk dat we allemaal iets te veel risico namen. Dat hoort bij de start van Interlagos.” 

Zijn woorden vonden bijval bij sommige rijders. Antonelli had volgens meerdere onboardbeelden nog een fractie ruimte aan de buitenkant, waardoor het contact mogelijk te vermijden was geweest. Binnen de paddock klinkt daarom de vraag of de straf zwaarder uitviel omdat er drie auto’s bij betrokken waren. 

De correctie van de FIA 

Na de race ontstond verwarring over het aantal strafpunten op Piastri’s licentie. Sommige media meldden dat hij op tien stond en dus nog twee verwijderd was van een raceban. De FIA corrigeerde dat maandag: een eerder punt uit Singapore bleek al te zijn verlopen. Piastri staat nu op acht actieve strafpunten, wat betekent dat hij voorlopig nog veilig is, maar weinig marge heeft bij nieuwe incidenten.

Ter vergelijking: de drempel voor een raceban ligt op twaalf punten binnen twaalf maanden. Slechts één coureur – Romain Grosjean in 2012 – kreeg ooit daadwerkelijk een schorsing wegens strafpunten. 

Vergelijkbare gevallen in 2025 

De stewarding lijkt dit seizoen strenger dan in eerdere jaren. In Japan kreeg Tsunoda voor een vergelijkbaar contact slechts een waarschuwing, maar in Monaco werd Ocon juist zwaar bestraft voor een move met lagere impact. De lijn is dus niet altijd consistent. 

Volgens bronnen binnen de FIA wil men richting 2026 duidelijkere guidelines opnemen in de Race Director Notes, met een tabel voor “lap one contact responsibility”. Daarmee moeten situaties zoals die van Piastri voortaan eenduidiger beoordeeld worden. 

Voorlopig blijft de straf staan, maar Leclercs nuance gaf het debat een menselijke toon. Niet alles in de Formule 1 is zwart-wit, zeker niet in bocht 1 van Interlagos.

F1 Nieuws Charles Leclerc Oscar Piastri Ferrari McLaren GP Brazilië 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

