Wolff niet eens meer verbaasd door Verstappen: "Red Bull had de snelste auto"
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 18:09
  • comments 9
  • Door: Jeroen Immink

Toto Wolff straalde na afloop van de Grand Prix van Brazilië. De teambaas van Mercedes zag zijn rijders Kimi Antonelli en George Russell knap finishen op P2 en P4, waardoor de Duitse renstal belangrijke punten pakte in het constructeurskampioenschap. Vooral Antonelli maakte indruk met zijn beste resultaat tot nu toe in zijn debuutseizoen.

Antonelli reed een ijzersterke race, maar moest op het einde op zijn tandvlees bijten. De jonge Italiaan zag Max Verstappen - die vanuit de pitstraat naar P3 was gereden - steeds groter worden in zijn spiegels. Uiteindelijk hield Antonelli de regerend wereldkampioen achter zich en ging hij fier naar de tweede plaats.

Wolff lovend over beide coureurs

“Ik ben echt trots op hoe ze het aan het einde hebben gedaan,” zei Wolff na afloop voor de camera van F1. “Beide coureurs hielden stand tegen snellere auto’s, onder enorme druk. Dat was geweldig om te zien.”

Antonelli hield in de slotfase van de race Max Verstappen knap achter zich, ondanks het grote snelheidsverschil. De jonge Italiaan reed naar zijn eerste tweede plaats in de Formule 1, tot grote tevredenheid van zijn teambaas. “Hij had eerder al een derde plaats in Montreal, maar dit is natuurlijk zijn eerste P2, dat is echt bijzonder,” aldus Wolff. “Hij had een wereldkampioen achter zich die op zachte banden veel druk zette. Dat was nieuw voor hem, maar hij hield stand. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Ook George Russell kreeg complimenten. De Brit kende een lastige zaterdag, maar herstelde zich op zondag met een solide race. “George had het gisteren wat moeilijker, maar vandaag heeft hij zich goed herpakt. Hij worstelde wat met de auto, maar bleef vechten. Beide jongens hebben fantastisch werk geleverd.”

Wolff niet eens meer verbaasd over Verstappen

Over Verstappen was Wolff eveneens realistisch. “Met Max kun je nooit uitsluiten dat hij zich naar voren knokt, zelfs niet als hij achteraan start. Red Bull Racing had waarschijnlijk de snelste auto in de race.”

Toch was het vooral een dag waarop Mercedes belangrijke punten scoorde. “We hebben nu een mooie voorsprong, maar je ziet hoe snel dat kan omslaan. Ferrari had een rampdag, maar dat kan ons ook gebeuren. We moeten met beide voeten op de grond blijven en blijven scoren,” besloot Wolff.

Dale U

Posts: 1.780

Kimi deed ut prima, maar had gewoon een beetje Mazzel dat Max zijn rode banden klaar waren. Max had de Boekhouder wel snel te pakken.

  • 2
  • 10 nov 2025 - 18:16
Reacties (9)

  • Dale U

    Posts: 1.780

    Kimi deed ut prima, maar had gewoon een beetje Mazzel dat Max zijn rode banden klaar waren. Max had de Boekhouder wel snel te pakken.

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 18:16
  • StevenQ

    Posts: 9.819

    De snelste auto, daarom scoorde Yuki ook zoveel punten natuurlijk

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 18:26
    • AUDI_F1

      Posts: 3.395

      Maar bij Yuki hebben ze de setup ook niet gewijzigd en reed met de kwalificatie setup de race. Dan begrijp ik ook dat ie laatste is geworden.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 18:33
    • StevenQ

      Posts: 9.819

      Bij Yuki maakt de setup niet veel uit, die kan met dezelfde setup als Max ook laatste worden

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 18:44
    • StevenQ

      Posts: 9.819

      Ik zie net de video van Scott Mansell dat Max in de kwalifikatie de setup van Tsunoda had geprobeerd omdat Yuki had gezegd dat hij niet last had van de problemen die Max had.

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 19:01
  • inflatable

    Posts: 3.688

    Tsunoda werd laatste.. Al denk ik dat die nu gewoon een soort test-coureur is geworden in dienst van Red Bull en Verstappen.. Beetje zoals Bottas in 2021 voor Mercedes met al die motorwissels van hun toen.. Daardoor was Hamilton opeens ook weer sneller dan Max eind van dat seizoen.. Toto weet er dus alles van..

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 18:33
    • Golf-GTI

      Posts: 1.609

      Hij had ook 20 straf seconden moeten nemen (eigenlijk 10 maar de eerste keer is blijkbaar niet goed gegaan)

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 19:07
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.763

    Haha, die Toto....lachen met die man....Max in de snelste auto haha.
    Nee joh, de 3e wagen was dat, dat hij sneller was dan zijn eigen schaduw heeft te maken dat Max de beste en snelste is......maar hij heeft niet de snelste auto hoor.

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 18:57
    • NicoS

      Posts: 19.639

      Hij zegt het ook niet zeker te weten, vandaar het woord “waarschijnlijk”…….maar dat woordje liet de schrijvert voor het gemak even weg….
      Niemand kan zeggen of hij de snelste auto had, dat is niets meer dan een aanname……;)

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 19:14

