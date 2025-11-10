Toto Wolff straalde na afloop van de Grand Prix van Brazilië. De teambaas van Mercedes zag zijn rijders Kimi Antonelli en George Russell knap finishen op P2 en P4, waardoor de Duitse renstal belangrijke punten pakte in het constructeurskampioenschap. Vooral Antonelli maakte indruk met zijn beste resultaat tot nu toe in zijn debuutseizoen.

Antonelli reed een ijzersterke race, maar moest op het einde op zijn tandvlees bijten. De jonge Italiaan zag Max Verstappen - die vanuit de pitstraat naar P3 was gereden - steeds groter worden in zijn spiegels. Uiteindelijk hield Antonelli de regerend wereldkampioen achter zich en ging hij fier naar de tweede plaats.

Wolff lovend over beide coureurs

“Ik ben echt trots op hoe ze het aan het einde hebben gedaan,” zei Wolff na afloop voor de camera van F1. “Beide coureurs hielden stand tegen snellere auto’s, onder enorme druk. Dat was geweldig om te zien.”

Antonelli hield in de slotfase van de race Max Verstappen knap achter zich, ondanks het grote snelheidsverschil. De jonge Italiaan reed naar zijn eerste tweede plaats in de Formule 1, tot grote tevredenheid van zijn teambaas. “Hij had eerder al een derde plaats in Montreal, maar dit is natuurlijk zijn eerste P2, dat is echt bijzonder,” aldus Wolff. “Hij had een wereldkampioen achter zich die op zachte banden veel druk zette. Dat was nieuw voor hem, maar hij hield stand. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Ook George Russell kreeg complimenten. De Brit kende een lastige zaterdag, maar herstelde zich op zondag met een solide race. “George had het gisteren wat moeilijker, maar vandaag heeft hij zich goed herpakt. Hij worstelde wat met de auto, maar bleef vechten. Beide jongens hebben fantastisch werk geleverd.”

Wolff niet eens meer verbaasd over Verstappen

Over Verstappen was Wolff eveneens realistisch. “Met Max kun je nooit uitsluiten dat hij zich naar voren knokt, zelfs niet als hij achteraan start. Red Bull Racing had waarschijnlijk de snelste auto in de race.”

Toch was het vooral een dag waarop Mercedes belangrijke punten scoorde. “We hebben nu een mooie voorsprong, maar je ziet hoe snel dat kan omslaan. Ferrari had een rampdag, maar dat kan ons ook gebeuren. We moeten met beide voeten op de grond blijven en blijven scoren,” besloot Wolff.